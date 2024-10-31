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15 минут назад
ПНИПУ
19

В ПНИПУ разработали новый клей на основе полиэтилена для производства фанеры

4.4

Фанера — популярный строительный материал, который используется для наружных и внутренних работ в элементах конструкций и производстве мебели. В процессе ее изготовления используется клей на основе токсичных формальдегидных смол. Специалисты России, Финляндии, Китая, Белоруссии и других стран занимаются разработкой клеящего состава на основе самого крупнотоннажного полимерного материала — полиэтилена. Ученые Пермского Политеха нашли способ его использования, который позволяет получать фанеру более экологичным способом, сохранив прочностные свойства по склеиванию древесного шпона в соответствии с нормативно-технической документацией на такую продукцию.

ПНИПУ
# древесина
# клей
# Полиэтилен
# фанера
# формальдегид
В Перми разработали новый клей на основе полиэтилена для производства фанеры / © Tim Meyer, unsplash

На изобретение выдан патент. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Для изготовления фанеры на более чем восьмидесяти предприятиях России используют клей с токсичной формальдегидной составляющей. Это требует обязательного контроля произведенного продукта на содержание альдегида, поскольку стопроцентной поликонденсации клея, то есть образования полимеров, при производстве изделий не бывает.

Для использования полиэтилена в качестве клея его нужно модифицировать, поскольку у него нет активных групп, которые позволяют создавать хорошие адгезионные (клейкие) связи с природными полимерами древесины. Однако введение модификаторов требует дополнительного технологического оборудования, а сами они обладают токсичностью – например, малеиновый ангидрит вызывает раздражение слизистых оболочек глаз, горла и носа.

Ученые Пермского Политеха предложили способ изготовления фанеры, который позволяет при использовании полиэтилена в качестве клея максимально реализовать возможности перекисного модификатора. Это нужно для создания прочных связей между полиэтиленом и природными полимерами в древесине. Разработанный метод позволяет «подшивать» полиэтилен, то есть изменять его молекулярную структуру и свойства. При этом сокращается технологический процесс изготовления изделий.

«Древесина содержит природные полимеры, которые могут образовывать достаточно прочную адгезионную связь на химическом уровне с некоторыми синтетическими полимерами. Чтобы отнести полиэтилен к таким материалам, ему необходимо создать совместимость с целлюлозой или лигнином древесины. Для этого нужно подобрать модификатор, который выполнит такую работу», – комментирует Вячеслав Палкин, аспирант кафедры строительного инжиниринга и материаловедения ПНИПУ.

«Мы предлагаем использовать в качестве модификатора перекись с температурой разложения выше температуры плавления полимера. Ее наносят на поверхность полиэтиленовой пленки и тем самым создают пленочный клей. Горячее прессование пакета из слоев шпона и такого клея приводит поэтапно к плавлению полимера, прививке к нему природного и, при необходимости, к созданию определенной степени сшивки его макромолекул», – объясняет Игорь Кочуров, доцент кафедры строительного инжиниринга и материаловедения ПНИПУ, кандидат технических наук.

Адгезионная прочность взаимодействия клея с древесиной шпона определялась в соответствии с ГОСТ. Предел прочности при скалывании выполнялся на образцах, которые прошли влажностную и температурно-влажностную обработку по режимам, указанным в соответствующей нормативно-технической документации. Результаты испытаний показали соответствие адгезионной прочности требованиям стандартов.

Подход ученых Пермского Политеха делает композиционный состав пленочного клея и фанеры экологичнее. Применение такой технологии изготовления фанеры – это перспективное направление получения слоеных конструктивных элементов. 

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ПНИПУ
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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ПНИПУ
# древесина
# клей
# Полиэтилен
# фанера
# формальдегид
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# благосостояние
# богатство
# дети
# доходы
# родители
# семья
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