Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Пермские ученые повысили качество изделий из сплава нового поколения
Ученые Передовой инженерной школы ПНИПУ экспериментально исследовали особенности образования дефектов на поверхностном слое при обработке изделий из нового жаропрочного никелевого сплава, который широко используется в авиационной и космической промышленности. Это позволит получать промышленные авиационные изделия с высоким качеством поверхности и повышенной устойчивостью к нагрузкам.
Статья опубликована в журнале «Обработка металлов». Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда.
Жаропрочные сплавы нового поколения — это современные материалы, обладающие повышенной устойчивостью к высоким температурам, внешним нагрузкам и окислению, что делает их незаменимыми в высокотехнологичных отраслях, таких как авиастроение и энергетика. При этом их твердость сильно влияет на точность обработки изделий механическими способами. В процессе резания быстро изнашивается инструмент и выделяется большое количество тепла, из-за чего страдает качество итогового продукта.
В качестве альтернативного метода эффективна проволочно-вырезная электроэрозионная обработка. Это распространенная сегодня технология, которая позволяет создавать детали сложных форм и разных размеров. По заданной программе проволока под действием электрических разрядов плавит материал и формирует нужный контур на металлической заготовке.
Технология подходит для сплавов любой твердости. Однако в процессе воздействия на металл кратковременными импульсами на поверхности образовывается наружный белый слой. Он обладает совсем другими значениями твердости по сравнению с основным материалом. На нем могут собираться остаточные напряжения, возникать трещины и другие поверхностные дефекты, которые в дальнейшем способствуют разрушению всего изделия. Величина дефектного слоя зависит от применяемых режимов обработки. Поэтому важно исследовать, как они влияют на его формирование и на качество поверхности.
Ученые ПИШ Пермского Политеха экспериментально исследовали особенности электроэрозионной обработки жаропрочного никелевого сплава ВВ751П и установили условия, влияющие на качество получаемого слоя и образование дефектов на поверхности образцов.
Сплав ВВ751П особенно широко используется для изготовления деталей авиадвигателей, таких как лопатки турбин, диски компрессоров, других элементов, работающих в условиях высоких температур и механических нагрузок. Его применение увеличивает срок службы и повышает надежность деталей.
В ходе экспериментов политехники изготовили несколько образцов разной высоты (10 и 15 мм) и выполнили их обработку при минимальном и максимальном времени воздействия электрического импульса (21 и 30 микросекунды). Затем детально исследовали поверхностный слой образцов.
– Мы установили, что при проволочно-вырезной электроэрозионной обработке величина дефектного белого слоя остается стабильной на обоих режимах и составляет 10 микрометров. Изменение параметров почти не сказывается на глубине его образования. Однако происходят изменения в его структуре и параметров шероховатости. Так, при кратковременном действии импульса (21 микросекунды) поверхностных дефектов в виде пор и трещин нет, но при увеличении энергии импульса (30 микросекунды) материал плавится интенсивнее и формируются различные неровности и микротрещины, – объясняет Тимур Абляз, директор Высшей школы авиационного двигателестроения ПНИПУ, кандидат технических наук.
Политехники отмечают, что от высоты заготовок также зависит качество поверхности. С ее увеличением от 10 до 15 мм образование микротрещин происходит интенсивней вне зависимости от мощности режима, и их размеры достигают в длину 50-60 микрометров. Значения шероховатости также увеличиваются в зависимости от высоты образца от 1,62 до 3,4 мкм по параметру Ra (один из ключевых показателей для оценки и контроля шероховатости поверхности).
Таким образом, результаты показали, что добиться бездефектного верхнего слоя с низкими значениями параметра шероховатости можно, контролируя подачу энергии электрического импульса и высоту самих заготовок.
Ученые ПИШ Пермского Политеха исследовали условия электроэрозионной обработки жаропрочного никелевого сплава нового поколения. Выявленные особенности позволят создавать промышленные авиационные изделия более высокого качества и с лучшей устойчивостью к внешним нагрузкам.
В РТУ МИРЭА разработали модуль аутентификации и поведенческого анализа, который идентифицирует пользователей по их уникальному клавиатурному почерку. Цель проекта — повысить уровень безопасности доступа к информационной системе предприятия.
В гигантских облаках галактического центра открыли необычные узкие структуры — так называемые тонкие нити из газа. Они, судя по всему, формируются под действием мощных ударных волн и, подобно торнадо, быстро рассеиваются.
Группа биологов и экологов из Нанкинского университета (КНР) заметила, что черные дрозды (Turdus mandarinus), обитающие неподалеку от их вуза, подражают противоугонной сигнализации электрических мопедов — одного из самых распространенных видов транспорта в Китае. Специалисты решили оценить, насколько точны пернатые в имитации. Ранее в научной литературе описывали похожие случаи копирования техногенных звуков дикими певчими птицами, но исследований с систематическим и количественным анализом не проводили.
Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
Томские физики сделали неожиданное открытие: волновая функция одного электрона оказалась способна поддерживать особые квазичастицы
В мире квантовой физики каждый день происходят удивительные открытия, которые меняют наше понимание фундаментальных законов природы. Недавнее исследование, проведенное на физическом факультете ТГУ, раскрыло новые свойства электронов, которые могут иметь важные последствия для квантовой электродинамики и технологий будущего. Ученые обнаружили, что волновая функция одного электрона может поддерживать особые квазичастицы — плазмон-поляритоны.
В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«Ангара»: рождение ракеты
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии