  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
53 минуты назад
РТУ МИРЭА
33

Предложен новый способ проверки микроэлектроники с помощью магниторефрактивного эффекта

4.4

В РТУ МИРЭА проанализировали магнитные наноструктуры, используя магниторефрактивный эффект. Этот метод позволяет исследовать свойства материалов, не разрушая их, что особенно важно для микроэлектроники и нанотехнологий. При этом новый метод позволяет не только анализировать уже созданные материалы, но и заранее проектировать новые — с нужными свойствами.

РТУ МИРЭА
# датчики
# магнитореактивный эффект
# микроэлектроника
# новые материалы
В РТУ МИРЭА предложили новый способ проверки микроэлектроники с помощью магниторефрактивного эффекта / © Мэтт Бритт, en.wikipedia.org

Производители материалов не всегда могут создать идеальные образцы. Иногда свойства материала на практике отличаются от ожидаемых. С помощью программы, разработанной в РТУ МИРЭА, можно рассчитать, что происходит внутри материала, и объяснить, почему эксперимент дал такие результаты. Это помогает производителям понять, что нужно улучшить.

Также существует огромное количество материалов и их комбинаций, и каждый раз создавать их вручную — долго и дорого. Ученые предлагают сначала рассчитать свойства материала на компьютере, а уже потом изготавливать его. Это экономит время и ресурсы, так как проще посчитать, чем делать множество пробных образцов.

Суть теоретической основы метода заключается в применении МРЭ для измерения магнитосопротивления — ключевого параметра для создания современных электронных устройств. Студенты исследовали, как размер, форма и концентрация наночастиц влияют на оптические и магнитооптические свойства материалов. Это особенно важно для разработки новых материалов с улучшенными характеристиками, которые могут использоваться в микроэлектронике, датчиках и других высокотехнологичных устройствах.

«Магниторефрактивный эффект — это инструмент, который позволяет изучать материалы без прямого контакта с ними. Наша работа открывает новые возможности для контроля качества наноструктур и поиска материалов с усиленными магнитооптическими свойствами», — подчеркивает Марина Симдянова, ассистент Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА.

Актуальность проекта связана с растущими требованиями к точности и миниатюризации в микроэлектронике. Традиционные методы анализа часто требуют разрушения образцов, что делает их менее эффективными. МРЭ, напротив, позволяет проводить измерения без повреждения материалов, что особенно важно при работе с дорогостоящими наноструктурами.

В рамках проекта студенты использовали компьютерное моделирование для анализа магнитооптических спектров и сравнения результатов с экспериментальными данными. Это позволило им разработать теоретическую базу для дальнейших исследований и применения МРЭ в промышленности.

Проект был представлен на «Акселераторе 5.0 РТУ МИРЭА» и удостоен гранта на дальнейшее развитие. О результатах рассказали в сборнике научно-технической конференции «Оптические технологии, материалы и системы» («Оптотех-2024»).

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
РТУ МИРЭА
42 статей
МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Показать больше
РТУ МИРЭА
# датчики
# магнитореактивный эффект
# микроэлектроника
# новые материалы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Космос на Земле
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
21 Мар
500
Эволюционная история черепах (криптодиры: Testudinoidea + Americhelydia)
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
21 Мар
700
Теория струн для чайников
Зануда
Санкт-Петербург
Экскурсия
22 Мар
1200
Экскурсия в музей ракетно-космической техники имени С.П. Королева
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
22 Мар
Бесплатно
Как видят птицы?
Лекторий Достоевский
Москва
Лекция
22 Мар
Бесплатно
Космическое образование в школе. Как запустить спутник в пятом классе?
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
22 Мар
Бесплатно
Выходной с батарейками
Сколтех
Москва
Лекция
22 Мар
Бесплатно
Эпоха «дизайнерских детей». Начало человеческой жизни в свете новейших технологий
ВДНХ
Москва
Беседа
22 Мар
Бесплатно
Спроси что угодно. Работа мозга
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 11:56
РТУ МИРЭА

Московские ученые научились определять личность пользователя по «клавиатурному почерку»

В РТУ МИРЭА разработали модуль аутентификации и поведенческого анализа, который идентифицирует пользователей по их уникальному клавиатурному почерку. Цель проекта — повысить уровень безопасности доступа к информационной системе предприятия.

РТУ МИРЭА
# аутентификация
# идентификация
# клавиатурный почерк
# пользователи
Вчера, 17:35
Любовь

В центральной области Млечного Пути нашли неизвестные «тонкие нити»

В гигантских облаках галактического центра открыли необычные узкие структуры — так называемые тонкие нити из газа. Они, судя по всему, формируются под действием мощных ударных волн и, подобно торнадо, быстро рассеиваются.

Астрономия
# ALMA
# галактический центр
# Млечный путь
# молекулярные облака
# органические молекулы
# спектральный анализ
18 марта
Илья

Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.

Биология
# Homo sapiens
# происхождение человека
# эволюция
15 марта
Юлия Трепалина

Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
18 марта
Илья

Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.

Биология
# Homo sapiens
# происхождение человека
# эволюция
17 марта
ТГУ

Томские физики сделали неожиданное открытие: волновая функция одного электрона оказалась способна поддерживать особые квазичастицы

В мире квантовой физики каждый день происходят удивительные открытия, которые меняют наше понимание фундаментальных законов природы. Недавнее исследование, проведенное на физическом факультете ТГУ, раскрыло новые свойства электронов, которые могут иметь важные последствия для квантовой электродинамики и технологий будущего. Ученые обнаружили, что волновая функция одного электрона может поддерживать особые квазичастицы — плазмон-поляритоны.

ТГУ
# волновая функция
# квазичастицы
# плазмон-поляритоны
# электроны
6 марта
Юлия Трепалина

Психологи проверили, связано ли восприятие двояких картинок с чертами личности

В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.

Психология
# двойственные изображения
# личностные качества
# оптическая иллюзия
# черты личности
15 марта
Юлия Трепалина

Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
1 марта
Полина Меньшова

Психологи объяснили, почему стремление быть счастливым приводит к несчастью

Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.

Психология
# самоконтроль
# счастье
# удовлетворенность жизнью
# уровень счастья
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно