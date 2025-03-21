Предложен новый способ проверки микроэлектроники с помощью магниторефрактивного эффекта

В РТУ МИРЭА проанализировали магнитные наноструктуры, используя магниторефрактивный эффект. Этот метод позволяет исследовать свойства материалов, не разрушая их, что особенно важно для микроэлектроники и нанотехнологий. При этом новый метод позволяет не только анализировать уже созданные материалы, но и заранее проектировать новые — с нужными свойствами.

Производители материалов не всегда могут создать идеальные образцы. Иногда свойства материала на практике отличаются от ожидаемых. С помощью программы, разработанной в РТУ МИРЭА, можно рассчитать, что происходит внутри материала, и объяснить, почему эксперимент дал такие результаты. Это помогает производителям понять, что нужно улучшить.

Также существует огромное количество материалов и их комбинаций, и каждый раз создавать их вручную — долго и дорого. Ученые предлагают сначала рассчитать свойства материала на компьютере, а уже потом изготавливать его. Это экономит время и ресурсы, так как проще посчитать, чем делать множество пробных образцов.

Суть теоретической основы метода заключается в применении МРЭ для измерения магнитосопротивления — ключевого параметра для создания современных электронных устройств. Студенты исследовали, как размер, форма и концентрация наночастиц влияют на оптические и магнитооптические свойства материалов. Это особенно важно для разработки новых материалов с улучшенными характеристиками, которые могут использоваться в микроэлектронике, датчиках и других высокотехнологичных устройствах.

«Магниторефрактивный эффект — это инструмент, который позволяет изучать материалы без прямого контакта с ними. Наша работа открывает новые возможности для контроля качества наноструктур и поиска материалов с усиленными магнитооптическими свойствами», — подчеркивает Марина Симдянова, ассистент Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА.

Актуальность проекта связана с растущими требованиями к точности и миниатюризации в микроэлектронике. Традиционные методы анализа часто требуют разрушения образцов, что делает их менее эффективными. МРЭ, напротив, позволяет проводить измерения без повреждения материалов, что особенно важно при работе с дорогостоящими наноструктурами.

В рамках проекта студенты использовали компьютерное моделирование для анализа магнитооптических спектров и сравнения результатов с экспериментальными данными. Это позволило им разработать теоретическую базу для дальнейших исследований и применения МРЭ в промышленности.

Проект был представлен на «Акселераторе 5.0 РТУ МИРЭА» и удостоен гранта на дальнейшее развитие. О результатах рассказали в сборнике научно-технической конференции «Оптические технологии, материалы и системы» («Оптотех-2024»).

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РТУ МИРЭА 42 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».