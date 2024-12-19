В России разработали новые липосомы для мРНК-вакцин

Ученые РТУ МИРЭА разработали липосомы для доставки мРНК в клетки млекопитающих. Эти наноструктурированные капсулы способствуют длительной и эффективной наработки белка в течении восьми дней.

Группа исследователей из Института тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова РТУ МИРЭА создала особые липосомы – наноструктурированные капсулы, которые эффективно доставляют матричную РНК (мРНК) в клетки млекопитающих и мышечные ткани лабораторных животных.

Исследовательская группа из Института тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова РТУ МИРЭА разработала эффективные катионные липосомы различных составов для доставки матричной РНК как в культивируемые клетки млекопитающих (HEK293T, HeLa, DC2.4), так и мышечные ткани живых мышей. Результаты данной работы опубликованы в высокорейтинговом журнале Pharmaceutics (Q1).

«Используя мониторинг наработки репортерных белков, закодированных в мРНК, в конечной точке и в режиме реального времени, мы выяснили, – рассказывает Михаил Маслов, директор Института тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова РТУ МИРЭА, – что катионные липосомы с одной стороны опосредуют задержку биосинтеза белка, а с другой стороны обеспечивают высокоэффективную и длительную репортерную активностью в клетках».

Эксперименты на клетках и мышах, выполнены совместно с коллегами из ИХБФМ СО РАН и НИИ ФХБ имени А. Н. Белозерцева МГУ. В экспериментах на мышах использование специальных липидов позволило добиться высокой эффективности наработки нужного белка, пик которой приходился на третий день после внутримышечной инъекции. Примечательно, что биолюминесценция наблюдалась только в месте инъекции в хвостовые мышцы бедра, что свидетельствует о локальной экспрессии интересующего модельного гена.

Разработанные липосомальные системы доставки мРНК являются перспективными для профилактического применения там, где требуется устойчивый синтез терапевтических белков, и открывают двери для новых возможностей в терапии на основе мРНК.

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РТУ МИРЭА 18 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».