Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Первый этап испытаний топлива высокотемпературного газоохлаждаемого реактора «Росатома» в экстремальных условиях завершен
Ученые «Росатома» успешно завершили первый этап реакторных испытаний лабораторных образцов топлива для высокотемпературного газоохлаждаемого реактора (ВТГР) в условиях экстремально высоких температур. Специалистам удалось подтвердить работоспособность предварительно облученного топлива реактора при температурах до 1600 градусов.
Ученые «Росатома» успешно завершили первый этап реакторных испытаний лабораторных образцов топлива для высокотемпературного газоохлаждаемого реактора (ВТГР) в условиях экстремально высоких температур. Специалистам удалось подтвердить работоспособность предварительно облученного топлива реактора при температурах до 1600 градусов.
ВТГР — ключевой элемент будущей атомной энерготехнологической станции, технологии производства низкоуглеродного водорода и аммиака с использованием тепла системы.
Испытания лабораторных образцов топлива реактора при температуре, которой может достигнуть система при нарушении условий эксплуатации, проводят с прошлого года в реакторе СМ-3 на площадке НИИ атомных реакторов, входящего в научный дивизион «Росатома».
Предварительно протестированные в реакторе СМ-3 образцы топлива реактора облучались в течение более 700 часов при максимальной температуре на уровне 1600 градусов. Выяснилось, что многослойное защитное покрытие сферического топливного сердечника топлива ВТГР надежно удерживает образующиеся при делении ядерного топлива газообразные продукты даже в условиях длительного облучения. Причем происходит это при температурах, которые примерно на 500 градусов выше параметров нормальной эксплуатации установки.
Напомним, в конце 2023 года успешно завершились испытания лабораторных образцов топлива ВТГР при температурах 1000-1200 градусов с достижением выгорания, соответствующего проектным значениям эксплуатации топлива реактора. Результаты прошлогодних и нынешних испытаний дополняют друг друга, подтверждая работоспособность новой конструкции топлива при нарушении условий эксплуатации.
В следующем году ученые «Росатома» намерены реализовать второй этап программы реакторных испытаний топлива в предельных и аварийных условиях эксплуатации. Образцы топлива, предварительно облученные до различных выгораний, будут испытывать в течение длительного времени при температурах до 1800 градусов.
Канадские исследователи на крупной выборке людей показали, что взросление в семье с несколькими детьми может способствовать развитию таких качеств, как честность и стремление к сотрудничеству.
До сих пор многие ученые считали, что у лунной воды два источника происхождения: немалая доля доставлена с упавшими кометами, но большая часть образовалась на самой Луне под действием частиц солнечного ветра. По итогам недавнего исследования планетологи вынуждены перечеркнуть эту картину. Они заявили, что кометная вода на естественном спутнике Земли действительно есть, но радиация вряд ли сыграла значительную роль. Вместо этого, похоже, главная часть лунной воды происходит из того же материала, из которого сформировалась наша планета.
Астрономы обнаружили, что всего в 42 световых годах от нас, вокруг оранжевой карликовой звезды, обращаются планеты, похожие друг на друга почти как братья-близнецы. Все они в диаметре — вылитая Земля, но в несколько раз тяжелее. Почему?
Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков
Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.
До сих пор многие ученые считали, что у лунной воды два источника происхождения: немалая доля доставлена с упавшими кометами, но большая часть образовалась на самой Луне под действием частиц солнечного ветра. По итогам недавнего исследования планетологи вынуждены перечеркнуть эту картину. Они заявили, что кометная вода на естественном спутнике Земли действительно есть, но радиация вряд ли сыграла значительную роль. Вместо этого, похоже, главная часть лунной воды происходит из того же материала, из которого сформировалась наша планета.
Четверть века наблюдений показали, что некоторые шимпанзе научились раскалывать орехи вдвое быстрее сородичей
Группа антропологов проанализировала более 800 часов видеозаписей, собранных в течение 25 лет наблюдений за небольшой группой шимпанзе в Гвинее. Ученые решили выяснить, различаются ли подходы к добыче пищи у приматов одного сообщества. Оценив их действия по ряду критериев, исследовали обнаружили множество индивидуальных различий в колке орехов: некоторые шимпанзе справлялись значительно быстрее сородичей. Вдобавок выяснилось, что эти обезьяны оттачивают навыки вдвое дольше, чем считалось.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.
С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Сможет ли Россия создать свою орбитальную станцию? И почему этому не стоит радоваться?
Железные дожди и жестокие штормы: как астрономы впервые наблюдали погоду на экзопланете
Компьютерная эволюция
Целительные алгоритмы: как искусственный интеллект совершил революцию в биомедицине
Рекордный космический хвост подсказал, почему галактики слишком маленькие
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии