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31 минута назад
Росатом
28

Первый этап испытаний топлива высокотемпературного газоохлаждаемого реактора «Росатома» в экстремальных условиях завершен

4.4

Ученые «Росатома» успешно завершили первый этап реакторных испытаний лабораторных образцов топлива для высокотемпературного газоохлаждаемого реактора (ВТГР) в условиях экстремально высоких температур. Специалистам удалось подтвердить работоспособность предварительно облученного топлива реактора при температурах до 1600 градусов.

Росатом
# АЭС
# ВТГР
# испытания
# реактор
# топливо
Ученые «Росатома» успешно завершили первый этап реакторных испытаний лабораторных образцов топлива для высокотемпературного газоохлаждаемого реактора (ВТГР) в условиях экстремально высоких температур / © Научный дивизион «Росатома»

Ученые «Росатома» успешно завершили первый этап реакторных испытаний лабораторных образцов топлива для высокотемпературного газоохлаждаемого реактора (ВТГР) в условиях экстремально высоких температур. Специалистам удалось подтвердить работоспособность предварительно облученного топлива реактора при температурах до 1600 градусов.

ВТГР — ключевой элемент будущей атомной энерготехнологической станции, технологии производства низкоуглеродного водорода и аммиака с использованием тепла системы.

Испытания лабораторных образцов топлива реактора при температуре, которой может достигнуть система при нарушении условий эксплуатации, проводят с прошлого года в реакторе СМ-3 на площадке НИИ атомных реакторов, входящего в научный дивизион «Росатома».

Предварительно протестированные в реакторе СМ-3 образцы топлива реактора облучались в течение более 700 часов при максимальной температуре на уровне 1600 градусов. Выяснилось, что многослойное защитное покрытие сферического топливного сердечника топлива ВТГР надежно удерживает образующиеся при делении ядерного топлива газообразные продукты даже в условиях длительного облучения. Причем происходит это при температурах, которые примерно на 500 градусов выше параметров нормальной эксплуатации установки.

Напомним, в конце 2023 года успешно завершились испытания лабораторных образцов топлива ВТГР при температурах 1000-1200 градусов с достижением выгорания, соответствующего проектным значениям эксплуатации топлива реактора. Результаты прошлогодних и нынешних испытаний дополняют друг друга, подтверждая работоспособность новой конструкции топлива при нарушении условий эксплуатации.

В следующем году ученые «Росатома» намерены реализовать второй этап программы реакторных испытаний топлива в предельных и аварийных условиях эксплуатации. Образцы топлива, предварительно облученные до различных выгораний, будут испытывать в течение длительного времени при температурах до 1800 градусов.

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Росатом
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Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» — российский государственный холдинг, объединяющий более 360 предприятий атомной отрасли.
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Росатом
# АЭС
# ВТГР
# испытания
# реактор
# топливо
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