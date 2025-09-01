  • Добавить в закладки
1 сентября, 09:25
ТПУ
5

Добавление воды в топливо ускорило его сгорание

❋ 4.6

Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.

ТПУ
Вода ускорила сгорание топлива / © Александр Волков, пресс-служба ТПУ

Исследование ученых поддержано грантом Российского научного фонда. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Fuel.

Основным требованием, предъявляемым сегодня к альтернативным и композиционным жидким топливам, является их экологичность, а именно сокращение эмиссии вредных выбросов в атмосферу. Для достижения этих целевых показателей в топлива добавляются различные растительные добавки (масла и эфиры) и промышленные отходы. Среди перспективных добавок также выделяют промышленную и сточную воду.

Однако ее добавление в камеру сгорания существенно влияет на кинетические характеристики сгорания топлива. Экспериментальных данных о каплях и формирующихся топливовоздушных смесях, качественно и количественно описывающих влияние добавки воды в топливо, в научной литературе нет.

Ученые лаборатории тепломассопереноса совместно с коллегами из Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук провели серию экспериментов с керосином и изооктаном, в которые они добавляли воду концентрацией в пределах до 10%.

Исследование проводилось с применением нескольких методов — физического моделирования процесса воспламенения топливовоздушной смеси в ударной трубе и микровзрывного измельчения композиционных капель в модельной камере сгорания. Это позволило измерить характеристики быстропротекающих процессов с высокой точностью и достоверностью в условиях, приближенных к реальным.

«В ходе экспериментов мы установили, что добавление воды к жидкому углеводородному топливу не только ускоряет процесс его сгорания, но и способствует снижению эмиссии оксидов серы и азота в атмосферу. Ускоренное воспламенение топливовоздушной смеси после прогрева и испарения углеводородного топлива с водой связано с увеличением концентрации радикалов гидроксильной группы. Это доказывает, что вода может выступать в роли триггера быстрого и интенсивного сгорания углеводородного топлива», — отмечает один из авторов исследования, доцент Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Дмитрий Антонов.

По словам ученых, добавление 10% воды в жидкое углеводородное топливо сокращает время задержки его воспламенения на 7-14% в зависимости от условий нагрева и концентраций компонентов топливовоздушной смеси.

На основании полученных данных политехники вывели выражения для предсказаний задержки воспламенения и времени распада капель углеводородного топлива, содержащего воду.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ТПУ
31 статей
Томский политехнический университет — старейший технический вуз в азиатской части России и один из лучших инженерных университетов страны. Входит в топ-10 национальных, топ-100 международных предметных рейтингов и участвует в программе «Приоритет 2030». ТПУ — признанный научный и образовательный центр мирового уровня в области атомной и водородной энергетики, добычи и транспорта нефти и газа, IT, неразрушающего контроля, энергетики и электротехники, электроники, нанотехнологий, биотехнологий. В нашей колонке рассказываем о последних результатах работы ученых Томского политеха. О самом главном — просто и интересно.
ТПУ
Комментарии

