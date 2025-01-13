Тюменские ученые узнали, при каком условии Covid-19 нарушает циркадные ритмы

Люди, переболевшие Covid-19, более подвержены нарушениям циркадного ритма, который регулирует сон, бодрствование и другие процессы в организме. Но при одном условии — несоблюдении световой гигиены (неправильном использовании света в течение суток), которая важна для поддержания здоровья. К такому выводу пришли ученые Тюменского государственного медицинского университета. Для оценки световой гигиены исследователи предложили специальный индекс NAbl, позволяющий оценить, насколько оптимальна световая гигиена в течение недели наблюдений.

Исследование провела группа ученых под руководством профессора Тюменского медицинского университета Дениса Губина.

В наблюдении участвовали 122 жителя Тюмени в возрасте 20-40 лет. Большинство из них перенесли новую коронавирусную инфекцию, часть была вакцинирована. В течение недели тюменцы носили актиметры – это похожие на часы приборы, которые непрерывно регистрируют показатели активности, качества сна, температуру тела и полученный наружный свет в различных спектральных диапазонах.

У людей, перенесших коронавирус, была выявлена связь между нарушениями циркадных ритмов и сниженной амплитудой воздействия белого и синего света (BLE), а именно показателя уровня световой гигиены NAbl (нормализованной 24-часовой амплитуды). Они чаще ложились спать позже обычного, у них уменьшалась продолжительность сна и был нарушен оптимальный ритм физической активности. Ученые предполагают, что это – последствия влияния коронавирусной инфекции на светочувствительность, также, вероятно, изменение реактивных зон мозга.

Интересно, что низкий уровень NAbl в осенний период (когда было проведено исследование) часто встречался как у переболевших новой коронавирусной инфекцией, так и у тех, кто избежал данной инфекции. Однако только у перенесших заболевание он был четко связан с нарушениями циркадных ритмов, сна и суточного ритма активности.

«Практический вывод по результатам исследования состоит в том, что людям, перенесшим Covid-19, необходимо более тщательно соблюдать световую гигиену, то есть исключить воздействие света ночью и получать больше дневного света. Самый простой способ – дневные прогулки. Мы также заметили, что люди, соблюдающие световую гигиену, заболели Covid-19 позже», – отметил Денис Губин.

Результаты исследования опубликованы в журнале Chronobiology International.

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ТГМУ 26 статей Тюменский государственный медицинский университет (ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» Минздрава России) — один из ведущих вузов России, готовит медицинские кадры для четырех субъектов Российской Федерации: Тюменской и Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Выпускников Тюменского ГМУ можно встретить в медицинских учреждениях практически всех регионов страны — от Калининграда до Дальнего Востока, и за рубежом. Тюменский ГМУ вошел в государственную программу стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», университет — активный участник Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.