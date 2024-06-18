Биологи испытали биопрепараты на яровых сортах пшеницы

Исследователи Школы естественных наук ТюмГУ изучили влияние биопрепаратов на способность семян яровой мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) к прорастанию, выживаемости и биологической устойчивости во взаимосвязи с урожайностью. Ухудшение состояния окружающей среды вызывает острую необходимость замены химических препаратов, используемых при обработке как семян, так и вегетирующих растений сельскохозяйственных культур, на эффективные биопрепараты разнонаправленного действия.

Следует отметить, что до последнего времени для снижения инфекционного фона, обеспечения устойчивости растений к болезням используется обработка семян перед посевом различными фунгицидами (протравливание).

Применение химических средств защиты растений в условиях холодного климата нередко бывает малоэффективным для борьбы с грибными болезнями, что связано с замедлением химических реакций и медленной деградацией пестицидов. В связи с этим поиск биопрепаратов для улучшения роста растений, повышения устойчивости к фитопатогенам и повышения урожайности даже в неблагоприятных температурных условиях – одна из важных задач.

Статья «Полевая оценка эффекта обработки семян яровой мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) биологическими препаратами биологов ШЕН ТюмГУ Алексея Мартынова, Нины Боме, Виктории Юрковой и Дениса Базюка вышла в журнале «Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии».

В статье говорится, что предпосевная обработка рассматривается как агрономический рычаг для активации процессов прорастания семян, формирования и укоренения всходов, повышения урожайности. Начальные процессы онтогенеза у многих сельскохозяйственных растений наиболее чувствительны к воздействию стресс-факторов (засуха, засоление почв, температурный режим).

Для минимизации неблагоприятного абиотического и биотического воздействия окружающей среды рекомендован ряд биологических препаратов, обеспечивающих защиту от грибных заболеваний, активацию и регуляцию ростовых процессов растений. Многообразие отечественных биопрепаратов способно к обеспечению реализации потенциала сортовых свойств сельскохозяйственных растений и сведению к минимуму наносимого ущерба от неблагоприятных погодных условий.

В задачи исследований биологов ШЕН входило изучение потенциала предпосевной обработки семян биопрепаратами для повышения полевой всхожести, абиотической и биотической устойчивости, продуктивности растений пшеницы в условиях вегетационных периодов.

Исследование проведено на кафедре ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры Института биологии Тюменского государственного университета. Биопрепараты, использованные для обработки семян, различались по механизму действия на растительный организм.

Препараты Альбит, Бисолбисан разрешены к применению на территории России в 2023 году. Консорциум штаммов Bacillus simplex 948 Р-1 TS и Bacillus megaterium 312 TS – бактерии, выделенные из мерзлых пород Западной Сибири, Ямало-Ненецкого автономного округа (район Тарко-Сале), подавляют рост фитопатогенов.

Видовая идентификация этих штаммов проводилась по культурально-морфологическим и физиолого-биохимическим свойствам. Секвенирование осуществляли в ГосНИИгенетики (Москва). Исследование проведено на двух сортах яровой мягкой пшеницы: Тюменская 25 и Шортандинская 95 улучшенная.

Полевое испытание проведено на экспериментальном полигоне для изучения генетического разнообразия культурных растений (Тюменская область, Нижнетавдинский район, биостанция Тюменского государственного университета «Озеро Кучак»).

Ученые сделали вывод, что предпосевная обработка семян яровой мягкой пшеницы биологическими препаратами способствовала улучшению способности семян к прорастанию, повышению выживаемости и биологической устойчивости растений в различных условиях вегетационных периодов 2020–2022 годов.

Исследование подтверждает, что предпосевную обработку семян можно рассматривать как один из инструментов снижения вредоносности фитопатогенных грибов и улучшения продуктивных свойств пшеницы. В то же время экспериментальные данные показали, что эффективность обработки определяется научно обоснованным подбором биопрепаратов с учетом генотипических особенностей сортов и погодных условий периода вегетации. Статья подготовлена в рамках Государственного задания Министерства науки и высшего образования России.

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ТюмГУ 284 статей Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.