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26 минут назад
РТУ МИРЭА
24

Новый флуоресцентный препарат в три раза точнее обнаружил опухоли

4.4

Российские ученые из РТУ МИРЭА разработали новый флуоресцентный диагностический агент на основе карбоксилатного производного хлорина, который значительно превосходит существующие аналоги по селективности действия. Препарат способен избирательно накапливаться в опухолевых клетках, обеспечивая высокую контрастность опухолевых тканей по сравнению со здоровыми, что открывает новые возможности для раннего выявления рака.

РТУ МИРЭА
# окопатология
# опухоль
# раковые клетки
# флуоресценция
Новый флуоресцентный препарат в три раза точнее обнаружил опухоли – иллюстрация к материалу на Naked Science
Клетки рака молочной железы / © Доктор Сесил Фокс, en.wikipedia.org

Новое производное хлорина обладает в три раза большей селективностью накопления в опухолевой ткани по сравнению с хлорином е6. Кроме того, за счет долгого времени сохранения высокого уровня флуоресценции карбоксилатного производного хлорина в опухоли становится возможным проводить процедуру флуоресцентной диагностики в течение длительного времени, что актуально для интраоперационной флуоресцентной навигации.

Препарат активируется светом с длиной волны 660 нм, который проникает в ткани на глубину до 15 мм, что позволяет визуализировать опухоли, которые ранее было сложно обнаружить. В ходе испытаний на мышах с карциномой легкого Льюис (LLC) флуоресцентная контрастность составила 11 против 3,5 у хлорина е6.

Вероятно, высокая контрастность и тропность к опухолевым клеткам заявленного диагностического агента обусловлена наличием в его структуре полярного фрагмента, способного образовывать цвиттер-ионные формы наподобие аминокислот.

«Использование разработанного нами флуоресцентного диагностического агента позволяет повысить уровень селективности накопления, а также флуоресцентной контрастности при проведении флуоресцентной диагностики в онкологии», — подчеркивает Михаил Грин, профессор, доктор химических наук, заведующий кафедрой химии и технологии биологически активных соединений, медицинской и органической химии РТУ МИРЭА.

Разработка запатентована и после проведения в полном объеме доклинических и клинических испытаний может быть использована для диагностики опухолей различных локализаций. Ученые Института тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА продолжают исследования, направленные на дальнейшее улучшение свойств препарата.

Это исследование в области флуоресцентной диагностики подтверждает лидерство российских исследователей в создании инновационных решений в борьбе с раком.

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РТУ МИРЭА
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МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
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РТУ МИРЭА
# окопатология
# опухоль
# раковые клетки
# флуоресценция
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