Анорексичные девушки оказались более не удовлетворены своей фигурой, чем полные

Исследование МГППУ, проведенное среди участниц проанорексичных и бодипозитивных сообществ, показало, что первые более недовольны своим телом и чувствительны к отвержению из-за внешности, в то время как вторые обладают более высоким уровнем ответственности, дисциплины и уравновешенности. Результаты также указывают на связь между недовольством своим телом и невротизмом, который усиливает чувствительность к отвержению и стремление к идеальному телу.

Ученые из МГППУ изучали, как люди реагируют на отказ из-за внешности в онлайн-сообществах, посвященных красоте. Они исследовали это в двух онлайн-группах: где обсуждались расстройства пищевого поведения и наоборот – тематика тела и внешности с акцентом на позитивном отношении к своему внешнему виду. Участницы проанорексичных сообществ оказались более недовольны своим телом и более чувствительны к отвержению из-за внешности, чем бодипозитивные девушки.

Это может быть связано с тем, что большинство участниц проанорексичных сообществ идентифицируют себя с про-ана движением и расстройствами пищевого поведения. Высокий уровень неудовлетворенности телом в этой группе подтверждается множеством исследований. Участие в проанорексичных сообществах может снижать вероятность обращения за профессиональной помощью и способствовать использованию экстремальных методов похудения. Чувствительность к отвержению из-за внешности, наиболее высокая в этой группе, усугубляет нарушения пищевого поведения.

В исследовании приняли участие 562 девушки и молодые женщины в возрасте 15–30 лет. Участницы бодипозитивных сообществ оказались старше по возрасту, чем участницы проанорексичных сообществ. Большинство участниц проанорексичных групп – это девушки в возрасте 15-17 лет, в то время как в бодипозитивных сообществах большинство составляют девушки и молодые женщины в возрасте 23-30 лет. Это отражает современные тенденции в онлайн-контенте и поведении в социальных сетях: группы, сфокусированные на внешности, особенно проанорексичные, привлекают в основном молодых пользователей. Результаты исследования опубликованы в научном журнале «Социальная психология и общество».

Участницы проанорексичных сообществ оказались более недовольны своим телом и более чувствительны к отвержению из-за внешности, чем участницы бодипозитивных сообществ. Это может быть связано с тем, что большинство участниц проанорексичных сообществ идентифицируют себя с про-ана движением (про-ана движение – это интернет-сообщество, участники которого считают нервную анорексию и другие расстройства пищевого поведения не болезнью, а образом жизни) и расстройствами пищевого поведения.

Высокий уровень неудовлетворенности телом в этой группе подтверждается множеством исследований. Участие в проанорексичных сообществах может снижать вероятность обращения за профессиональной помощью и способствовать использованию экстремальных методов похудения. Чувствительность к отвержению из-за внешности, наиболее высокая в этой группе, усугубляет нарушения пищевого поведения за счет социальной изоляции. Нельзя игнорировать влияние современных культурных трендов, поддерживающих идеал худобы.

Участницы проанорексичных сообществ более тревожны, не уверены в себе и эмоционально нестабильны. В отличие от них, участницы бодипозитивных сообществ более ответственны, дисциплинированны и уравновешены. Высокий уровень нейротизма связан с негативным восприятием своего тела, что может привести к неудовлетворенности своим телом и сравнению себя с другими по привлекательности. Нейротизм также усиливает чувствительность к отвержению, что может усиливать стремление к идеальному телу.

«Участницы бодипозитивных сообществ в нашем исследовании показали более высокий уровень добросовестности, что, возможно, связано с заботливым отношением к своему телу, – рассказывает Наталия Польская, профессор кафедры клинической психологии и психотерапии факультета консультативной и клинической психологии МГППУ. – Хотя мы не обнаружили значимых различий по шкале открытости, стоит отметить тенденцию к более высоким значениям по этой шкале в бодипозитивной группе. Люди с высокими показателями по этой шкале ценят интеллектуальную и эмоциональную автономию, они открыты разнообразию телесных идеалов, что снижает риск неудовлетворенности телом».

Анкета, использованная в этом исследовании, показала интересные результаты. Сравнения своей внешности с внешностью других людей, по всей видимости, связаны с процессом адаптации в социальной среде. Однако, если эти сравнения приводят к негативным эмоциям, это может снизить удовлетворенность своим телом и усилить фокус на его недостатках. В бодипозитивной группе чаще происходили неявные сравнения внешности, а в проанорексичной группе – явные сравнения и негативные эмоции при сравнении своей внешности с внешностью других.

Для проверки гипотезы о том, как общая самооценка и сравнения внешности влияют на чувствительность к отвержению из-за внешности и неудовлетворенность телом, был проведен анализ медиаторов. В бодипозитивной группе была обнаружена модель, которая показывает, что путь от чувствительности к отвержению из-за внешности к неудовлетворенности телом может проходить через снижение самооценки, частоты неявных сравнений и повышение эксплицитных сравнений и негативных эмоций, испытываемых при сравнении своей внешности.

В проанорексичной группе был выявлен опосредующий эффект только со стороны негативных эмоций при сравнении своей внешности. Можно предположить, что участницы проанорексичных онлайн-сообществ меньше ориентируются на социальное одобрение и больше – на идеал, который поддерживается с помощью про-ана сообществ. В бодипозитивных сообществах путь от чувствительности к отвержению из-за внешности к неудовлетворенности телом более социально опосредован, а участницы этих сообществ более ориентированы на социальное принятие. В проанорексичных сообществах доминирующая роль принадлежит негативной эмоциональности.

Проанорексичные сообщества привлекают молодых девушек, которые склонны к нарушениям пищевого поведения и более чувствительны к отвержению из-за внешности. Они постоянно сравнивают себя с другими и имеют искаженный образ своего тела. Поощрение ограничительных стратегий пищевого поведения и идеала худобы в таких сообществах может усугубить их проблемы.

Участницы бодипозитивных сообществ больше обращают внимание на социальный контекст и межличностные связи, но их образ тела может меняться в зависимости от изменений в социальном окружении. Включенность в бодипозитивные сообщества может положительно влиять на участниц, если они получают принятие и одобрение. Онлайн-практики поддержки в бодипозитивных сообществах могут быть полезны, но в проанорексичных сообществах они могут навредить.

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МГППУ 51 статей Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.