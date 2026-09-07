За три месяца засуха распространилась почти на три четверти Пуэрто-Рико

Остров Пуэрто-Рико столкнулся с неожиданно быстрой и жесткой засухой в период, который традиционно считается сезоном дождей. К 25 августа умеренная и сильная засуха охватила 75% территории архипелага, а зоны экстремального дефицита влаги разрослись до 44%. Еще в мае там не фиксировали никакой засухи, однако всего за три месяца ситуация резко ухудшилась.

По данным Монитора засухи США и специалистов Лаборатории гидрологических наук NASA, с мая по июль 2026-го на большей части территории Пуэрто-Рико выпало менее 60% от привычной нормы осадков. На юге и юго-западе показатели упали ниже 20%, а дефицит дождевой воды достиг 76-152 миллиметров.

Аномально высокая температура дополнительно ускорила испарение влаги из почвы и водоемов: например, в столице Сан-Хуан июль 2026 года стал одним из самых жарких за всю историю наблюдений, а уровень воды в реке Рио-Фахардо на северо-востоке понизился до исторического минимума. Основным источником питьевой воды на острове остаются поверхностные водохранилища, поэтому стремительное падение уровня крупных рек сразу поставило под угрозу снабжение водой целых городов.

Катастрофическая нехватка дождей вынудила губернатора Пуэрто-Рико еще в конце июля ввести режим чрезвычайного положения, а правительство США объявило засуху стихийным бедствием более чем для 20 муниципалитетов острова. Этот статус позволяет местным властям запрашивать экстренную федеральную помощь и льготные кредиты для поддержки пострадавших регионов.

В некоторых районах коммунальные службы начали нормировать подачу воды населению и ввели веерные отключения по графику, чтобы снизить суточный расход и позволить водохранилищам накапливать ресурс. Ситуацию усугубляет износ инфраструктуры: из-за старых труб значительная часть воды теряется при утечках еще по пути к жителям острова.

Тяжелее всего засуху переживает аграрный сектор. Пересохшая почва губит посадки, а фермеры теряют урожаи.

На животноводстве жара тоже сказалась негативно. Засыхает трава на пастбищах и быстро истощаются запасы сена, из-за чего закупка кормов становится чрезвычайно дорогой. Многие мелкие фермерские хозяйства уже заявили о масштабных убытках и вынужденном сокращении поголовья скота.

Гидрологи подчеркнули, что такая внезапная засуха развивается за считаные недели, оставляет минимум времени на подготовку и требует экстренной помощи аграриям. Если осенние тропические штормы не принесут обильных дождей, островам грозит затяжной гидрологический кризис, последствия которого будут ощущаться и в следующем году.

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