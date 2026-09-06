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Насколько неизведанным остается мировой океан?
Примерно в 400 километрах к юго-западу от Гуам морское дно обрывается в гигантскую трещину земной коры — настолько глубокую, что даже Эверест, будь он помещен туда целиком, не достал бы до поверхности. Это Марианская впадина, а в ее южной части находится Бездонная глубина Челленджера — самая глубокая точка всех океанов планеты.
При этом она расположена на территории США и входит в состав охраняемого Морского национального памятника Марианской впадины. И это вполне подходящее место, чтобы начать разговор о вопросе, который кажется простым лишь на первый взгляд: какую часть океана человечество действительно исследовало после более чем 150 лет океанографических исследований?
Оказывается, дать точный ответ на него удивительно сложно. Все зависит от того, что именно понимать под словом «исследовано». Два показателя, к которым обычно обращаются, на самом деле измеряют совершенно разные вещи.
На протяжении многих лет повсюду повторялась цифра: более 80% Мирового океана остается неисследованным и не нанесенным на карты. Именно такую формулировку использовали Национальные центры экологической информации NOAA, связывая ее с международным проектом Nippon Foundation–GEBCO Seabed 2030, цель которого — создать к концу десятилетия полную карту морского дна планеты.
Однако понятие «не нанесено на карту» — величина меняющаяся. По мере продвижения проекта менялись и оценки NOAA.
По состоянию на август 2026 года, по данным NOAA Ocean Exploration, современными многолучевыми гидролокаторами высокого разрешения было обследовано и нанесено на карту 28,7% площади мирового морского дна. Еще несколько лет назад этот показатель составлял около 23%.
Иными словами, более двух третей морского дна по-прежнему не имеют подробной карты высокого разрешения, хотя охват ежегодно увеличивается.
В водах США, где картографирование является официальным федеральным приоритетом в рамках Национальной стратегии картографирования, исследования и характеристики океана, на январь 2026 года 44% акватории океана, прибрежных вод и Великих озер оставались не нанесенными на карту, согласно данным Управления береговой съемки NOAA. Поставленная цель — полностью закрыть этот пробел к 2040 году.
Но все это вовсе не означает, что речь идет об исследовании океана в полном смысле слова.
Проход судна с сонаром позволяет определить рельеф морского дна, обнаружить подводную гору или глубоководный желоб, но при этом не сообщает практически ничего о том, какие организмы там обитают и как функционируют соответствующие экосистемы.
Картографирование — лишь первый шаг. Настоящее исследование — когда аппараты или люди погружаются в глубины, наблюдают, берут образцы и документируют увиденное — значительно отстает от создания карт. Сама NOAA прямо указывает на это: лишь небольшая часть океана исследована в таком, более полном смысле, даже там, где подробные карты морского дна уже существуют.
Морское дно обладает собственной географией, и большая часть этой географии скрыта от человеческого взгляда.
Срединно-Атлантический хребет — гигантская горная система, протянувшаяся через весь Атлантический бассейн, — является частью глобальной системы срединно-океанических хребтов, самой протяженной горной системы на Земле. И почти нигде она не поднимается над поверхностью океана.
По оценкам ученых, в океане обитает от 700 тысяч до миллиона видов, причем значительная их часть — главным образом мелкие беспозвоночные и организмы из плохо изученных местообитаний — до сих пор официально не описана.
Именно так выглядит настоящая картина неисследованного океана.
Это не единое огромное темное пространство, о котором человечеству ничего не известно. Скорее, это конкретный и измеримый разрыв между тем, какая часть морского дна уже нанесена на карту, и тем, какую его часть люди действительно увидели, изучили, отобрали для анализа или описали.
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