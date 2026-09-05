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Самые изолированные озера Земли

На территории Канадской Арктики находятся сотни тысяч озер, до которых, возможно, никогда не добирался человек. У многих из них нет названий, они не видели посетителей, а единственным свидетельством их существования остаются спутниковые снимки.

Озеро Восток, Антарктида / © Wikimedia Commons

Это крайняя степень изолированности, однако общепринятого способа измерить ее не существует. Нет официального рейтинга самых удалённых озер мира, как нет и единого определения того, что именно делает водоем труднодоступным. Значение имеет не только расстояние, но и рельеф, и климат. Озеро, окруженное горами и ледниками или скрытое под толщей антарктического льда, может находиться практически вне досягаемости человека, даже если его координаты хорошо известны.

Изоляция может иметь и совершенно иной характер. Водоем может быть отрезан от океана или других водных систем на протяжении столь долгого времени, что обитающие в нем организмы начинают развиваться по собственному эволюционному пути.

При этом важно различать удаленность и недоступность. Например, российское озеро Байкал находится в одном из самых удаленных от цивилизации регионов, где вообще можно встретить крупное озеро, однако дороги, железнодорожные линии и населенные пункты на берегах делают его относительно легким для посещения.

Пять озер ниже изолированы по-разному: к некоторым практически невозможно подойти, другие настолько долго были отрезаны от внешнего мира, что в них сформировались уникальные формы жизни.

Озеро Восток, Антарктида

Озеро Восток — подледное озеро, расположенное под толщей льда глубиной около 4000 метров. На протяжении миллионов лет оно было отрезано от атмосферы и солнечного света.

Глубина самого озера превышает 800 метров, а площадь поверхности составляет около 12 500 квадратных километров. Это крупнейшее из известных подледных озер Антарктиды. Оно находится непосредственно под российской станцией «Восток», расположенной на Восточно-Антарктическом ледниковом щите.

Сама станция известна своей исключительной изолированностью и экстремально низкими температурами. Именно здесь 21 июля 1983 года была зарегистрирована самая низкая температура воздуха на Земле — 89,2 °C.

Озеро представляет огромный интерес для науки, поскольку позволяет изучать существование жизни в экстремальных условиях под ледяным покровом. По оценкам исследователей, оно могло оставаться изолированным от внешней среды до 25 миллионов лет. Несмотря на это, вода в озере остается жидкой: ее подогревает геотермальное тепло из недр Земли, а огромное давление многокилометровой толщи льда препятствует замерзанию.

В 2012 году российские ученые пробурили ледниковый щит и достигли воды озера. Проект бурения, которым занимался Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ), продолжался около 20 лет. Скважина достигла глубины примерно 3760 метров. Этот проект подвергся критике со стороны международного научного сообщества из-за использования керосина и антифриза. Эти вещества применялись для поддержания скважины в рабочем состоянии, однако существовали опасения, что они могут нарушить хрупкую и древнюю экосистему озера.

Впоследствии исследователи обнаружили тысячи уникальных последовательностей ДНК бактерий, грибов и многоклеточных организмов, способных выживать в чрезвычайно суровых условиях на протяжении миллионов лет.

Озеро Пингуалук, Нунавик, Канада / © Wikimedia Commons

Озеро Пингуалук, Нунавик, Канада

Озеро Пингуалук, также известное как кратерное озеро Пингуалуйт, расположено внутри метеоритного кратера возрастом около 1,4 миллиона лет.

Озеро находится на полуострове Унгава в Нунавике — субарктическом регионе, занимающем северную треть провинции Квебек. Его название в местном варианте языка инуктитут означает «великая земля». Нунавик — культурно самобытный регион, входящий в состав Инуит Нунангат, традиционной территории проживания канадских инуитов.

Почти идеально круглое озеро отличается необычайно чистой и прозрачной водой. Голубая гладь, отражающая арктическое небо, принесла ему среди местных инуитов название «Хрустальный глаз Нунавика».

Пингуалук находится примерно в 200 километрах от Гудзонова залива и не имеет ни поверхностных притоков, ни стока. Вода поступает главным образом с дождём и талым снегом, а покидает озеро только в результате испарения.

Диаметр кратера превышает 3,4 километра, а глубина озера достигает примерно 267 метров, что делает его одним из самых глубоких озер Северной Америки.

Озеро расположено на территории национального парка Пингуалуйт и почти круглый год покрыто льдом. Поверхность освобождается от ледяного покрова всего примерно на шесть-восемь недель в году.

В этих суровых и бедных питательными веществами водах способна выживать лишь одна разновидность рыб — арктический голец. Предполагается, что рыба попала в озеро по древним каналам талых ледниковых вод и оказалась изолирована примерно 6500 лет назад. Сегодня она питается личинками насекомых, донными организмами и другими арктическими гольцами.

Дорог к парку нет. Добраться сюда можно на небольшом самолете, а до самого озера приходится идти пешком. Подготовка такого путешествия занимает несколько месяцев, поэтому большинство туристов пользуется организованными турами стоимостью от 3800 до 6800 канадских долларов на человека.

Медузное озеро, Палау / © Wikimedia Commons

Медузное озеро, Палау

Медузное озеро, известное местным жителям как Ongeim’l Tketau, находится на острове Эйл-Малк в государстве Палау.

Тысячи лет назад озеро оказалось отрезано от океана и превратилось в изолированный водоём на этом уединенном известняковом острове.

Свое название оно получило благодаря необычным обитателям — миллионам золотистых медуз, которые ежедневно перемещаются по озеру. Здесь встречаются два вида: золотистая медуза и лунная медуза. Оба вида безвредны для человека.

Туризм здесь строго регулируется, однако посетителям разрешено плавать среди медуз.

Около 12 тысяч лет назад повышение уровня моря отрезало медуз от океана, заперев их в окруженной пористым известняком впадине. Лишенные естественных хищников, медузы постепенно эволюционировали и практически утратили способность жалить. У них по-прежнему есть стрекательные клетки — нематоцисты, однако их действие настолько слабое, что человек едва может его почувствовать.

У медуз существует необычный распорядок дня, напрямую связанный с движением солнца.

Утром миллионы особей собираются у западного берега. По мере движения солнца они начинают перемещаться на восток, следуя за солнечным светом. Медузы останавливаются перед границей тени, которую отбрасывают деревья. Таким образом они избегают хищников, в частности морских анемонов, обитающих в более темных участках озера.

С наступлением темноты медузы опускаются к середине озера, где питаются богатым питательными веществами аммонием, после чего на следующее утро цикл начинается заново.

Медузное озеро находится в составе Южной лагуны Скалистых островов Палау, включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому доступ туристов строго ограничен, чтобы защитить эту редкую и чрезвычайно хрупкую экосистему.

Посетителям разрешено плавать только у поверхности; нырять, особенно с аквалангом, запрещено. Это необходимо для защиты медуз от пузырьков воздуха, которые могут разрывать их тела.

Кроме того, на глубине более 15 метров находится токсичный слой сероводорода, представляющий серьезную опасность для человека.

Озеро Сарез, Таджикистан / © Wikimedia Commons

Озеро Сарез, Таджикистан

Озеро Сарез — крупный и глубокий высокогорный водоем, расположенный в труднодоступных Памирских горах на юго-востоке Таджикистана.

Местные жители называют его Спящим драконом. Это относительно молодое озеро, возникшее в 1911 году после мощного землетрясения.

Землетрясение вызвало гигантский оползень: целая гора обрушилась вниз, погребя под собой деревню Усой и всех ее жителей. Каменная масса перегородила долину реки Мургаб (Бартанг), образовав естественную плотину.

Сегодня она известна как Усойская плотина. Ее высота составляет 567 метров, что делает ее самой высокой естественной или искусственной плотиной в мире. Из-за возникшей преграды вода начала скапливаться в долине и затопила деревню Сарез, дав начало одноименному озеру.

Сарез имеет длину около 56 киломтеров, содержит более 16 кубических километров воды и находится на высоте примерно 3263 метра над уровнем моря.

Название «Спящий дракон» — не просто поэтический образ. Озеро расположено в нестабильной сейсмически активной зоне.

Ученые установили, что сильное землетрясение в будущем может вызвать обрушение правого берега озера — нестабильного горного склона, нависающего непосредственно над водой. Если огромная масса породы одномоментно рухнет в озеро, это может вызвать мегацунами, способное прорвать естественную Усойскую плотину. Разрушение плотины приведет к выбросу огромных объемов воды, грязи и камней вниз по долинам рек Бартанг, Пяндж и Амударья. Потенциально это может затронуть около пяти миллионов человек в пяти странах — Таджикистане, Афганистане, Узбекистане, Туркменистане и Казахстане. Для оповещения расположенных ниже по течению населенных пунктов здесь установлены современные системы мониторинга и раннего предупреждения.

Озеро Сарез остается одним из самых труднодоступных озер мира. Оно находится в опасной и строго контролируемой зоне глубоко в удалённых Памирских горах. Даже при получении необходимых разрешений на посещение — что само по себе непросто — путешественнику предстоит многодневный переход по труднопроходимой местности, требующий серьёзной физической подготовки.

Озеро Унтерзе, Антарктида / © Wikimedia Commons

Озеро Унтерзе, Антарктида

Озеро Унтерзе (нем. Untersee — «Нижнее озеро») — крупный глубокий пресноводный водоем в Восточной Антарктиде. Как и многие другие антарктические озера, оно круглый год скрыто под постоянным ледяным покровом толщиной два–четыре метра.

Озеро расположено в глубине гор Грубер и находится в пределах территории Земли Королевы Мод, на которую претендует Норвегия. Как и все прочие территориальные претензии в Антарктике, норвежский суверенитет над этой территорией фактически приостановлен в соответствии с Антарктической договорной системой. Регион предназначен исключительно для мирного научного сотрудничества.

Длина озера составляет около 6,5 километра, ширина — примерно 2,5 километра, а максимальная глубина достигает 169 метров.

У озера нет стока. Оно получает воду главным образом из сезонного таяния льда на склонах ледника Анучина. Поскольку реки из озера не вытекают, вода теряется в результате сублимации льда и испарения под воздействием сильных антарктических ветров.

Химические свойства Унтерзе весьма необычны. Вся толща воды — от поверхности до дна — отличается чрезвычайно высокой щелочностью. pH достигает 10,4, то есть по этому показателю вода сопоставима с сильнодействующим стиральным порошком. Кроме того, вода перенасыщена растворенным кислородом — его содержание достигает 150%. Многолетняя изоляция превратила озеро в своего рода живую капсулу времени.

В 2008 году исследователи обнаружили, что дно покрыто крупными коническими микробными матами. Они представляют собой современные аналоги строматолитов — структур, связанных с древнейшими известными свидетельствами существования жизни на Земле, возраст которых превышает три миллиарда лет.

Благодаря практически нетронутой экосистеме микроскопическая жизнь озера продолжает существовать в условиях минимального вмешательства извне. Среди его обитателей — чрезвычайно устойчивые микроорганизмы, в том числе тихоходки, коловратки и нематоды.

Все пять озер объединяет одно — изоляция. Где-то она отделяет водоем от дорог и людей, где-то — от океана и окружающей водной среды, частью которой он когда-то был. И эта же изоляция служит им защитой. Практически не испытывая или вовсе не испытывая воздействия человека, эти озера остаются одними из самых нетронутых водоемов на Земле.