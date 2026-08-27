Синхронные периоды экстремального тепла по всему миру достигли уровня, невиданного с 850 года
Волны экстремальной жары перестали быть локальной проблемой отдельных стран и превратились в глобальное явление, охватывающее планету во все сезоны года. Международная группа ученых провела масштабное климатическое исследование и выяснила, что жара, затрагивающая сразу несколько континентов, не имеет аналогов как минимум за последние 1200 лет.
Чтобы понять, как менялся климат в прошлом, исследователи из Пекинского педагогического университета (Китай) вместе с коллегами из Стокгольмского университета (Швеция), Метеорологической службы Великобритании и других научных центров объединили данные современных наблюдений, компьютерное моделирование и исторические данные о погоде. Ученые создали специальный индекс экстремальности, который учитывает силу отклонения температуры от нормы и площадь охваченных теплом территорий, после чего отследили динамику синхронных потеплений с 850 года нашей эры. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature Communications.
Ученые выяснили, что с 1970-х такие волны жары стали происходить намного чаще, интенсивнее и стали охватывать все большие территории. Если раньше аномальное тепло обычно возникало локально, например летом в какой-то одной стране, то теперь жара может ударить одновременно по нескольким континентам и в любой сезон: весной, летом, осенью, зимой. Самые ощутимые изменения происходят в тропиках: там погода всегда отличалась стабильностью, поэтому нынешний рост температур воспринимается особенно остро.
Причину такого всплеска климатологи видят в деятельности человека: именно выбросы парниковых газов раскачали погоду на планете до рекордных значений. Ученые подчеркнули, что сама по себе природа, без вмешательства людей, просто не смогла бы вызвать настолько масштабную и одновременную жару в разных уголках Земли.
Авторы научной работы предупредили, что синхронная жара несет в себе повышенную опасность. Когда засуха и аномальная температура ударяют по нескольким континентам одновременно, это создает колоссальную нагрузку на мировое сельское хозяйство, энергосети и систему здравоохранения. Ученые призвали учитывать этот фактор при планировании защиты от климатических рисков, ведь масштаб проблемы вырос до уровня, с которым человечество еще не сталкивалось.
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