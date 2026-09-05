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5 сентября, 13:33
Игорь Байдов
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Ученые рассказали, как ДНК влияет на черты личности

❋ 4.2

Почему один человек легко заводит друзей, а другой предпочитает держаться в стороне? Откуда берется привычка все планировать? Почему некоторые люди сомневаются в себе? Международный коллектив ученых проанализировал данные о геномах миллиона человек и выявил 1260 независимых генетических вариантов, связанных с основными пятью чертами личности человека. Результаты исследования показали, что на индивидуальные особенности личности влияет не только воспитание, опыт и окружающая среда, но также гены.

Психология
# ДНК
# люди
# общество
# характер
# черты личности
лица людей
Черты личности относятся к сложным полигенным признакам: на них одновременно влияют очень многие генетические варианты, причем вклад каждого из них обычно крайне мал / © Fotolia, pathdoc

Для описания основных черт личности человека психологи используют так называемую модель «большой пятерки». Она предполагает, что личность человека включает в себя пять общих и относительно независимых черт: экстраверсию, доброжелательность, добросовестность, нейротизм (предрасположенность к негативным эмоциям) и открытость опыту. Модель показывает, насколько сильно у человека выражено каждое из пяти качеств. 

У каждой черты есть условная шкала с двумя противоположными полюсами. Например, на одном конце шкалы экстраверсии находится человек, который любит общение, легко знакомится и охотно проводит время в компании. На другом — тот, кому комфортнее в одиночестве, кто предпочитает спокойную обстановку и быстрее устает от большого количества общения. Между этими крайностями располагается множество промежуточных вариантов.

То же происходит и с другими чертами. Один человек может быть очень организованным и дисциплинированным, другой — чаще действовать спонтанно. Кто-то спокойно переносит стресс, а кто-то сильнее тревожится и дольше переживает неприятные события. Один постоянно ищет новые впечатления и идеи, другой предпочитает знакомую обстановку и привычный порядок.

Поэтому у каждого человека получается собственное сочетание пяти характеристик. Он может одновременно иметь высокую добросовестность, умеренную экстраверсию и низкий нейротизм. Именно такое сочетание и помогает описать индивидуальные особенности личности.

Известно, что эти черты могут меняться под влиянием опыта, воспитания, окружающей среды и становиться устойчивыми с возрастом. Также принято считать, что заметный вклад в это вносит и генетика. 

Еще в эпоху классических экспериментов с близнецами ученые обнаружили, что однояйцевые близнецы, выросшие отдельно друг от друга, нередко сохраняют заметное сходство в чертах личности и поведении. Эти результаты показали, что генетика вносит существенный вклад в формирование индивидуальных особенностей человека, однако сами по себе не позволяли определить, какие именно участки ДНК с этим связаны. 

Поиск конкретных генетических факторов оказался непростой задачей. Черты личности относятся к сложным полигенным признакам: на них одновременно влияют очень многие генетические варианты, причем вклад каждого из них обычно крайне мал. То есть нет одного гена, который определяет, например, будет человек общительным или тревожным. Поэтому в отличие от некоторых моногенных заболеваний, при которых изменение одного конкретного гена может сильно повлиять на здоровье человека, с чертами личности все устроено гораздо сложнее. 

Чтобы обнаружить такие генетические варианты, исследователям нужны огромные выборки и специальные методы анализа геномных данных. 

Международная команда психологов и генетиков под руководством Эллиота Такера-Дроба (Elliot Tucker-Drob) из Техасского университета в Остине в США использовала «большую пятерку» как основу для поиска генетических вариантов, которые могут воздействовать на выраженность каждой из пяти черт. Такой подход помогает понять, как множество небольших генетических различий вместе влияют на особенности личности человека. 

Такер-Дроб и его коллеги собрали данные по 46 различным когортным исследованиям, в которых участвовало более миллиона добровольцев из разных стран. Отдельно сравнили генетические данные тысяч братьев и сестер, а также родителей и детей, что помогло «отсечь» сторонний эффект — воздействие воспитания и социально-экономического статуса семьи. 

Исследователи проанализировали примерно 10 миллионов однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) — вариантов ДНК, различающихся одной «буквой» генетического кода, — чтобы выяснить, связаны ли они с выраженностью пяти основных черт личности. В результате специалисты выявили 1260 независимых генетических вариантов, которые достоверно коррелировали с личностными особенностями. Две трети этих связей генетики описали впервые. Для экстраверсии, например, нашли 258 вариантов — в 18 раз больше, чем знали раньше. 

Авторы исследования подчеркнули, что на самом деле отдельного «гена личности» не существует. На нее воздействуют тысячи небольших генетических вариантов, каждый из которых дает очень небольшой эффект, зато вместе они способны заметно сместить человека в сторону определенной черты. 

Совокупность распространенных генетических вариантов объясняет лишь от пяти до 10 процентов различий между людьми по пяти чертам личности. Это не означает, что остальную часть определяют воспитание и жизненные обстоятельства. Личность человека складывается из множества факторов, которые постоянно взаимодействуют друг с другом. Генетическая предрасположенность может проявляться сильнее или слабее в зависимости от условий жизни и личного опыта. 

Что означают эти открытия на практике? Например, ученые выяснили, что генетический профиль, связанный с более высокой экстраверсией, одновременно ассоциируется с меньшим генетическим риском тревожности и депрессии и с повышенным генетическим риском нейроразвитийных расстройств, включая синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). 

Генетические варианты, связанные с добросовестностью, ассоциировались с особенностями повседневного поведения и здоровья. Такой генетический профиль коррелировал с более частыми занятиями спортом, большей склонностью выбирать низкокалорийную пищу и меньшим употреблением психоактивных веществ. Кроме того, он был связан с меньшим количеством госпитализаций, более здоровым старением и более низким индексом массы тела. 

Нейротизм в исследовании отражал склонность к тревожности, негативным эмоциям и эмоциональной нестабильности. Генетический профиль, связанный с этой чертой, имел корреляции со всеми десятью изученными психическими расстройствами. Среди других выявленных связей были более высокий индекс массы тела и более высокая вероятность курения. 

Еще один результат касался отношений между людьми. Генетики давно изучают так называемый ассортативный выбор партнера — ситуацию, когда люди чаще создают пары с теми, кто похож на них по определенным характеристикам. Например, супруги нередко имеют сходные генетические варианты, статистически связанные с уровнем образования. 

Команда Такера-Дроба решила проверить, распространяется ли такая закономерность и на личностные черты. Для этого они сравнили генетические данные супругов. Оказалось, что по пяти основным чертам личности мужья и жены генетически были почти не похожи. Таким образом, люди, по-видимому, не склонны выбирать партнеров на основе генетической схожести личностных черт в той же степени, как это происходит с генетическим профилем, связанным с образованием. 

Однако иногда пары демонстрировали сходные черты, особенно открытость новому. Такое сходство могло возникнуть уже во время совместной жизни. Общие привычки, интересы и многолетний опыт способны постепенно сближать людей, даже если изначально их характеры заметно различались. 

Авторы исследования отметили, что генетику личности теперь можно использовать как инструмент для изучения самых разных аспектов человеческой жизни. Обнаруженные генетические варианты помогут изучать, как особенности личности связаны со здоровьем, образованием, выбором профессии, доходами и другими жизненными факторами.

Научная работа опубликована в журнале Nature.

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Игорь Байдов
Игорь Байдов
637 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
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Психология
# ДНК
# люди
# общество
# характер
# черты личности
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