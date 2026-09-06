  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
6 сентября, 14:30
Игорь Байдов
2

Ученые смогли защитить нервы при химиотерапии

❋ 4.5

Химиотерапевтические препараты помогают уничтожить некоторые опухолевые клетки, но вместе с тем они нередко повреждают и здоровые ткани, в том числе периферические нервы. Из-за этого руки и ноги пациента начинают болеть и неметь. Авторы нового исследования показали в доклинических экспериментах на мышах и человеческих моделях нервной ткани, что предварительное введение псилоцибина может предотвращать повреждение нервов, вызванное химиотерапией.

Медицина
# Нервные клетки
# нервные окончания
# псилоцибин
# психоактивные вещества
псилоцибин
Исследователи решили проверить гипотезу, согласно которой псилоцибин — психоактивное вещество, содержащееся в некоторых видах галлюциногенных грибов, способен защитить периферические нервные клетки от повреждений при химиотерапии и тем самым предотвратить развитие периферической нейропатии / © Mason Trinca for The New York Times

Химиотерапия спасает жизни, но ее применение нередко сопровождается серьезными побочными эффектами. Один из них — периферическая нейропатия — повреждение периферических нервов, которые связывают головной и спинной мозг с мышцами, органами и тканями тела. Такое повреждение может нарушать передачу нервных сигналов и вызывать боль, онемение и покалывание. 

Иногда человеку становится трудно ходить, удерживать предметы или выполнять простые действия руками. При сильном поражении нервов врачи вынуждены снижать дозу химиотерапевтических препаратов или прекращать лечение раньше запланированного срока. 

По данным исследований, периферическая нейропатия развивается примерно у двух третей пациентов, проходящих курс противоопухолевой терапии. Для части людей неприятные ощущения исчезают по завершению лечения. У других они сохраняются месяцами или даже годами. 

Проблема заключается в том, что уже возникшее повреждение часто плохо поддается восстановлению. Пока что врачи не располагают набором лекарств, которые бы помогли предотвратить развитие периферической нейропатии или восстановить поврежденные нервные волокна после курса лечения.

Международная команда исследователей под руководством хирурга Морана Амита (Moran Amit) из онкологического центра доктора медицины Андерсона при Техасском университете в США решила проверить гипотезу, согласно которой псилоцибин — психоактивное вещество, содержащееся в некоторых видах галлюциногенных грибов, способен защитить периферические нервные клетки от повреждений при химиотерапии и тем самым предотвратить развитие периферической нейропатии. 

Амит и его коллеги хотели выяснить, можно ли предотвратить развитие этого патологического состояния, если ввести псилоцибин до начала химиотерапии и, если так, то какой механизм может лежать в основе такого защитного эффекта. 

Псилоцибин превращается в активный метаболит псилоцин, который воздействует прежде всего на серотониновый рецептор 5-HT2A. Этот рецептор играет ключевую роль в психоделических свойствах вещества. Он считается одним из главных молекулярных механизмов, через которые классические психоделики вызывают изменения восприятия и сознания. 

До исследования команды Амита уже было известно, что активация 5-HT2A может не только запускать изменения нейронных сетей, но и сигнальные процессы, связанные с нейропластичностью — способностью нервных клеток изменять свои связи и структуру. 

Ученые провели эксперимент на лабораторных мышах — молодых самцах и самках. Животных случайным образом распределили по разным группам, а исследователи не знали, что именно получили грызуны: действенные препараты или плацебо. 

Нейропатию вызывали тремя противоопухолевыми средствами: цисплатином, паклитакселом и доцетакселом. Одной группе мышей до начала химиотерапии вводили псилоцибин, другой этого не делали. Затем ученые наблюдали за состоянием животных на протяжении шести последовательных циклов химиотерапии. 

У мышей, получивших псилоцибин заранее, признаки периферической нейропатии практически не проявлялись. Иными словами, он не дал противоопухолевым препаратам повредить периферические нервы.

Защитный эффект сохранялся на протяжении всего эксперимента, который продолжался восемь месяцев. Психоделик не только снизил повреждение нервов, но и не мешал основной терапии. Чтобы добиться такого результата было достаточно всего двух доз псилоцибина.

Чтобы понять механизм действия вещества, ученые применили методы современной микроскопии. Они изучили мельчайшие нервные окончания и проследили, как внутри длинных отростков нервных клеток мышей перемещаются митохондрии — клеточные структуры, которые производят энергию. 

У некоторых нейронов аксон — отросток нервной клетки — может быть очень длинным, поэтому его конец находится далеко от тела клетки. Но энергия нужна не только в теле нейрона — она необходима и в окончаниях аксона, где происходит передача нервных сигналов. 

Основной источник клеточной энергии — митохондрии. Они перемещаются вдоль аксона, доставляя энергию к удаленным участкам нервного волокна. Химиотерапия может нарушить это перемещение. В результате самые удаленные участки начинают испытывать энергетический дефицит, что нарушает их нормальную работу и может приводить к появлению боли.

Во время опытов с мышами, получившими химиотерапию без природного психоделика, исследователи обнаружили, что противоопухолевые препараты нарушают транспорт митохондрий внутри нервных отростков.

У грызунов, которым псилоцибин вводили до начала лечения, вещество препятствовало этому нарушению. Оно активировало рецептор 5-HT2A, после чего запускался сигнальный каскад, который помогает сохранять транспорт митохондрий вдоль аксона и тем самым поддерживать энергетическое обеспечение нервных окончаний. 

Затем авторы исследования проверили этот механизм на человеческих сенсорных нейронах (из стволовых клеток) и образцах человеческих периферических нервов. Картина была аналогичной: псилоцибин помогал сохранять нормальное перемещение митохондрий внутри аксонов и обеспечивал их участки необходимой энергией. 

Исследователи собираются проверить результаты опытов на людях. Следующий этап — клиническое исследование II фазы. Согласно зарегистрированному протоколу, в него планируют включить 83 пациента с раком молочной железы, колоректальным раком или опухолями головы и шеи. Участников случайным образом распределят в три группы: одна получит 25 миллиграмм псилоцибина, вторая — субперцептивную дозу 1 миллиграмм, а третья будет получать стандартную терапию без исследуемого вещества. 

Сравнение групп поможет выяснить, снижает ли прием псилоцибина до химиотерапии риск развития периферической нейропатии и выраженность ее симптомов у людей. 

Научная работа опубликована в журнале Science.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
Игорь Байдов
638 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Медицина
# Нервные клетки
# нервные окончания
# псилоцибин
# психоактивные вещества
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Тайны князей московских. Как Кремль создал Россию
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
06 Сен
4000
Вселенная в действии: из чего сложен и чем управляется мир
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Да никто в Москве так не говорит!
ВДНХ
Москва
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Тайны книжной реставрации
Библиотека им. Ф.М. Достоевского
Москва
Лекция
06 Сен
2200
Неоантропы
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
600
Размножение суперкомпьютеров
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
07 Сен
Бесплатно
Кооперативная идентичность
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
08 Сен
Бесплатно
Космические телескопы завтрашнего дня
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
09 Сен
Бесплатно
Книга и взаимодействие цивилизаций
Библиотека иностранной литературы
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
4 сентября, 15:11
ФизТех

У квантовых полей возле черных дыр нашли предел, после которого нагрев не ускоряет «забывание»

Ученые из МФТИ и ИППИ РАН выяснили, что у квантовых полей вблизи черных дыр (или ускоренно расширяющейся Вселенной) есть «порог нагрева». До этого порога чем выше температура, тем быстрее поле «забывает» свое прошлое. А выше порога нагрев уже не помогает: скорость забывания становится постоянной и определяется не температурой, а самой формой пространства (например, размером горизонта).

ФизТех
# квантовое поле
# физика высоких энергий
# Черные дыры
4 сентября, 10:10
ФизТех

Квазиклассические модели плазмы начинают давать физически невозможные результаты при сильном взаимодействии частиц

Исследователи из МФТИ и Объединенного института высоких температур РАН определили, при каких условиях квазиклассические модели водородной плазмы начинают давать нефизичные результаты. Ученые показали, что при достаточно сильном взаимодействии частиц такие модели перестают правильно учитывать квантовые эффекты, связанные с принципом Паули. В результате в расчетах возникают нефизичные электрон-ионные кластеры, а моделируемая система теряет устойчивость.

ФизТех
# взаимодействие частиц
# квантовая механика
# плазма
# принцип Паули
5 сентября, 13:33
Игорь Байдов

Ученые рассказали, как ДНК влияет на черты личности

Почему один человек легко заводит друзей, а другой предпочитает держаться в стороне? Откуда берется привычка все планировать? Почему некоторые люди сомневаются в себе? Международный коллектив ученых проанализировал данные о геномах миллиона человек и выявил 1260 независимых генетических вариантов, связанных с основными пятью чертами личности человека. Результаты исследования показали, что на индивидуальные особенности личности влияет не только воспитание, опыт и окружающая среда, но также гены.

Психология
# ДНК
# люди
# общество
# характер
# черты личности
2 сентября, 11:31
СПбГУ

Российские ученые обнаружили ранее неизвестные механизмы распространения «волн Россби»

Группа российских исследователей, в которую вошли океанологи Санкт-Петербургского университета, выявила существование ранее неизвестных механизмов распространения «волн Россби». В ходе работы им удалось зафиксировать точки, где перенос энергии прекращается, а траектории движения воды претерпевают изменения. Дополнительно ученые обнаружили асимметрию в динамике волновых процессов, зарождающихся у западных и восточных прибрежных течений.

СПбГУ
# волны
# моделирование
# океан
# океанология
31 августа, 13:59
Мария Азарова

У забытой со времен СССР древнеегипетской мумии нашли зуб в носоглотке и необычные отверстия в черепе

Мумии сохраняют следы не только болезней и травм, но и самих процедур, которым подвергали тела после смерти. Компьютерная томография головы мумии, много десятилетий пролежавшей в музее, раскрыла не совсем привычный способ извлечения мозга и другие детали бальзамирования.

История
# Бальзамирование
# Древний Египет
# компьютерная томография
# мумификация
# мумия
2 сентября, 07:50
Марк Чернов

Кремний-углеродный аккумулятор позволил нарастить емкость смартфонов до 7000 миллиампер-часов без раздувания корпуса

Инженеры компании HONOR выпустили смартфон с кремний-углеродной батареей на 7000 миллиампер-часов, сохранив толщину устройства в пределах 7,8 миллиметра. Разработка доказала, что переход на кремниевые аноды окончательно решил проблему громоздких аккумуляторов высокой емкости.

Технологии
# автономность
# аккумуляторы
# зарядка
# литий-ионные аккумуляторы
# мобильные технологии
# смартфоны
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
28 августа, 15:43
Татьяна Зайцева

Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.

Биология
# европейцы
# еда
# насекомые
# отвращение
# питание
19 августа, 18:31
Александр Березин

Россия почти вышла из бензинового кризиса — новые удары по НПЗ все изменили

После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.

С точки зрения науки
# бензин
# БЛА
# дизельное топливо
# кризис
# нпз
# Россия
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые смогли защитить нервы при химиотерапии

    6 сентября, 14:30

  2. Ученые рассказали, как ДНК влияет на черты личности

    5 сентября, 13:33

  3. Астрономы узнали, как был уничтожен возможный спутник Венеры

    4 сентября, 15:39

  4. «Вокруг света» запустил видеопроект об открытиях, изменивших мир

    4 сентября, 15:26
Выбор редакции

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

29 августа, 16:51

Последние комментарии

Иван Колупаев
13 минут назад
klim, вот говорят "небратья" 😏 а боты тупые совершенно одинаково что с той что с другой стороны.

Рейтинг: какую долю зарплаты замещает пенсия в разных странах

Сергей Почекунин
1 час назад
Сергей, Если всё так, зачем мне цифровые деньги? Что для меня стало удобней? Появилась одна лишняя операция? Вот здесь совсем не понятно...

Как на самом деле работает цифровой рубль и где физически находятся деньги

Сергей Почекунин
1 час назад
Не совсем понятно... Вот наличные - я положил в банкомате на счёт и они стали безналичные. ОК, здесь понятно. Цифровой рубль откуда у меня возьмётся?

Как на самом деле работает цифровой рубль и где физически находятся деньги

Sam Dowson
3 часа назад
Сергей, суровые челябинские озера, притягивающие в себя метеориты из космоса.

Рейтинг: страны с наибольшим количеством озер

Сергей Петров
4 часа назад
СКР, все говорят, что её продали, но никто не говорит, кто купил. А также, где деньги от продажи. Ну и человек, который понятия не имеет, что это такое

Рейтинг: какую долю зарплаты замещает пенсия в разных странах

I Malashuk
4 часа назад
Март, про "свалку истории" я слышу ещё со времён совка, и ИМЕННО совок туда и отправился!)) Расскажи мне, любитель анекдотов, почему Украине надо было

Первые за долгое время фото атомного авианосца Abraham Lincoln показали его состояние после кампании против Ирана

I Malashuk
4 часа назад
Март, для тебя китайская задница слаще?)

Первые за долгое время фото атомного авианосца Abraham Lincoln показали его состояние после кампании против Ирана

I Malashuk
4 часа назад
Март, китайский раб, ну конечно же Я прав, это же очевидно) И Линкольну незачем было непосредственно входить в Ормузский пролив, он находился в

Первые за долгое время фото атомного авианосца Abraham Lincoln показали его состояние после кампании против Ирана

Сергей Загороднев
4 часа назад
Самый озёрный регион мира - Челябинская область. Абсолютный мировой чемпион из "Книги рекордов Гиннеса"

Рейтинг: страны с наибольшим количеством озер

Юрий Багов
5 часов назад
Ждем в новом отчете Черты личности в Генотеке

Ученые рассказали, как ДНК влияет на черты личности

Анатолий Перьков
5 часов назад
Ну, наконец! Нашли, хоть не искали. Теперь понятно, почему всё забывали!

У квантовых полей возле черных дыр нашли предел, после которого нагрев не ускоряет «забывание»

klim
5 часов назад
Иван, это потому, соросенок, что у тебя методичка протухшая, еще с брежневских времен. беги в headoffice, скажи, что ты современный и продвинутый. тебе тут

Рейтинг: какую долю зарплаты замещает пенсия в разных странах

Slava Bsp
7 часов назад
Александр, видимо не понятно только гражданам, а вот правительству и чиновникам очень даже понятно.

Как на самом деле работает цифровой рубль и где физически находятся деньги

Slava Bsp
8 часов назад
Vladimir, что ты имеешь ввиду, когда пишешь, "кто его создал". Ты про рептилойдов или масонов каких то говоришь создавших человека или что.

Ученые развеяли 70-летний миф о «рептильном мозге» человека

Vladimir Lukianov
8 часов назад
Dmitriy, Нейральный 😊

Ученые развеяли 70-летний миф о «рептильном мозге» человека

Максим Гординский
11 часов назад
Март, как можно называть это пропагандой без весомых аргументов и доказательств. Вы не привели ни одного примера. Про Ирландию так вообще....

Рейтинг: самые конкурентоспособные экономики мира в 2026 году

Andrey Kolchin
12 часов назад
Рэд, это правительство ещё 100 лет не приживет. Даже 10 вряд-ли

Рейтинг: какую долю зарплаты замещает пенсия в разных странах

Ева Асеева
12 часов назад
Александр, здравствуйте! не знаю, увидите ли вы (а если увидите, то ответите ли), но есть вопрос как к человеку с истфака. Всегда любила историю, но по

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Riga Style
13 часов назад
Да не может быть, Я думал что в Москве аэропорты где аналогов нет, И на дизлайки детские тоже наплевать 😁😁😁👍👍👍

Дубай построит аэропорт, который побьет ряд мировых рекордов

Dmitriy Dorian
15 часов назад
Aitneics, Курпатов устарел ещё до опубликования своих опусов :)

Ученые развеяли 70-летний миф о «рептильном мозге» человека

Самые обсуждаемые