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Рейтинг: страны с наибольшим количеством озер

В какой стране больше всего озер? Ответ на этот вопрос однозначен — и отрыв лидера от остальных стран огромен.

Рейтинг: страны с наибольшим количеством озер / © Visual Capitalist

Древние ледниковые щиты сформировали одни из самых богатых озерами ландшафтов планеты, особенно в Северном полушарии. Следы этой ледниковой истории хорошо просматриваются и в современной статистике.

На этой визуализации страны ранжированы по количеству озер на их территории на основе данных HydroLAKES. В расчет включены водоемы площадью не менее 0,1 квадратного километра; водохранилища и озера с регулируемым стоком исключены. Трансграничные озера отнесены к той стране, с территории которой вытекает их вода.

После безоговорочного лидерства Канады, где находятся 1,4 миллиона озер мира, рейтинг стремительно меняется. Россия занимает второе место — 201 240 озер, за ней следуют США — 102 519. Китай, находящийся на четвертой позиции, значительно отстает — 23 751 озеро.

В совокупности Канада, Россия и США располагают более чем 83% из 1,42 миллиона озер, вошедших в используемый набор данных.

Однако подсчет количества озер дает совсем иную картину, чем сравнение их общей площади. Озера Канады занимают примерно 812 700 квадратных километров, тогда как в России они покрывают примерно 622 600 квадратных километров.

Имеет значение и минимальный размер водоема, который учитывается в подсчете. Например, в Финляндии насчитывается около 168 000 озер площадью не менее 0,0005 квадратных километров. Однако при использовании порога в 0,1 квадратного километра, установленного для этого набора данных, их количество сокращается до 7 898.

Огромное количество озер в Канаде и России во многом объясняется их северным географическим положением.

На протяжении нескольких ледниковых эпох гигантские ледяные щиты неоднократно перекраивали северные территории, создавая ландшафты, исключительно благоприятные для образования озер. По мере отступления ледников в оставшихся после них впадинах скапливалась вода, а измененные ледником речные системы формировали новые пути стока.

Озерные богатства России включают и один из самых удивительных пресноводных водоемов планеты. Озеро Байкал в Сибири — самое глубокое озеро мира, а его воды содержат около 20% мировых запасов незамерзшей пресной воды. Таким образом, карта распределения озер — это во многом карта древних ледниковых покровов. Там, где когда-то двигались многокилометровые массы льда, сегодня раскинулись тысячи и сотни тысяч озер.