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31 августа, 17:59
Игорь Байдов
1

В Скалистых горах нашли новый вид паука и назвали в честь университетских «Вандалов»

❋ 3.4

Американские арахнологи открыли в Скалистых горах на севере Айдахо новый вид паука из рода Hexura, представители которого прежде встречались лишь на северо-западе США и в Канаде. Обнаруженная группа живет примерно в 500 километрах восточнее известного науке ареала. Пауки Hexura тесно связаны с местом обитания и не расселяются на большие расстояния, поэтому ученым еще предстоит выяснить, как новый вид оказался так далеко от известных популяций.

Биология
# животные
# новый вид
# пауки
# Скалистые горы
# сша
# членистоногие
Самка Hexura vandal
Самка Hexura vandal / © Arnau Calatayud-Mascarell et al., (2026)

Hexuraрод мигаломорфных пауков. В этот инфраотряд входят, в частности, птицееды, пауки-землекопы и другие группы, многие из которых ведут скрытный образ жизни. 

Пауки Hexura живут на земле в лесной подстилке, под камнями, а также в небольших углублениях в почве. Они используют шелк и строят воронкообразные ловчие сети, которые одновременно могут служить им убежищем. 

До недавнего времени науке были известны лишь два вида этого рода — Hexura picea и Hexura rothi. Первый обитает в горах и лесах на северо-западе США, в штатах Орегон и Вашингтон, а также в соседних районах канадской Британской Колумбии, тогда как второй известен только в США. 

Команда американских арахнологов под руководством Арнау Калатаюда-Маскарелла (Arnau Calatayud-Mascarell) из Университета Айдахо описала новый, третий вид паука из рода Hexura, обнаруженный в Скалистых горах на севере штата, недалеко от города Куския. Его назвали Hexura vandal.  

Авторы исследования подчеркнули, что он обитает исключительно в Айдахо, примерно в 500 километрах восточнее мест, где раньше находили представителей этого рода. То есть новый вид встречается намного дальше от известных мест распространения. Пауки рода Hexura тесно связаны со своими местообитаниями и, по-видимому, не склонны быстро осваивать удаленные территории. Поэтому ученым еще предстоит выяснить, как сформировалась изолированная популяция в северном Айдахо и как давно она существует отдельно от ближайших родственных линий. 

Новый вид нашли всего в нескольких местах и на небольшой территории. Специалисты не исключили, что ареал Hexura vandal может быть чрезвычайно маленьким. Поэтому вырубка леса или частые пожары могут серьезно сократить его численность или уничтожить местообитание. 

Hexura vandal
Самка (слева) и самец (справа) Hexura vandal / © Arnau Calatayud-Mascarell et al., (2026)

Что касается видового названия vandal, то это отсылка не к биологии, а к Университету Айдахо. Точнее — к спортивным командам, представляющим это учебное заведение, которые носят прозвище «Вандалы» (Idaho Vandals). 

Название появилось в 1917 году. Спортивный журналист Гарри Ллойд Маккарти в предматчевой заметке назвал местную баскетбольную команду вандалами за невероятно свирепый, агрессивный стиль игры в защите. Вскоре прозвище закрепилось за университетскими спортсменами, а в 1921-м «Вандалы» стало официальным названием спортивных команд Университета Айдахо. 

Исследователи выбрали это имя по нескольким причинам. Паука нашли только в Айдахо, причем относительно недалеко от кампуса вуза. Кроме того, это хищник, который атакует добычу, что арахнологам напомнило агрессивный характер университетских «Вандалов». 

Если Hexura vandal действительно изолирован от двух других представителей рода и занимает очень небольшой участок, он может стать интересным объектом для изучения процессов видообразования. На его примере ученые смогут лучше понять, как географическая изоляция и особенности среды обитания способствуют разделению близкородственных линий. 

Выводы исследователей представлены в журнале ZooKeys.

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Игорь Байдов
Игорь Байдов
634 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
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Биология
# животные
# новый вид
# пауки
# Скалистые горы
# сша
# членистоногие
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# нпз
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