Десятки погибших, тысячи без света: суровая зима дошла до США, сменит ее потоп

Погодные аномалии затронули не только Россию, но и многие другие регионы Северного полушария Земли. Всю минувшую неделю в США бушевали метели, которые вызвали локальные коммунальные катастрофы и послужили причиной сотен ДТП. Прогноз неутешительный: вслед за холодами придет потепление, а количество осадков снижаться не собирается. Поэтому снежные заносы сменятся массовыми угрозами подтопления.

Как сообщил портал Phys.org со ссылкой на Agence France-Presse, по состоянию на пятницу, 19 января, в Соединенных Штатах зарегистрировали как минимум 50 смертей, связанных с погодными условиями. Это число увеличилось до 92 уже в воскресенье, уточнил CBS News.

В штате Теннесси зарегистрировали 14 погибших, из которых пять женщин погибли в одной дорожной аварии, возвращаясь домой из паломничества в Мекку. В Кентукки заявили о пяти умерших без указания подробных причин смерти, в Орегоне троих людей убило упавшей на их машину линией электропередач. Смертельные случаи, так или иначе связанные с экстремальными погодными условиями, произошли в Иллинойсе, Канзасе, Нью-Гэмпшире, Нью-Йорке и Вашингтоне.

Рекордные снегопады обрушились на север Тихоокеанского побережья США, Скалистые горы и некоторые части Новой Англии. Особо примечателен штат Нью-Йорк: в западной его части за неделю выпало почти два метра снега (75 дюймов).

Неожиданно низкие температуры затронули и южные штаты, в Далласе (Техас) в субботу термометры опустились до минус семи градусов Цельсия (при средних 8,8 градуса для января). Но рекордсменами пока остаются Великие озера: в Чикаго зафиксировали морозы в минус 34,4 градуса (при средних минус 8,6 градуса для января). Вероятнее всего, это новый абсолютный минимум для города.

Непогода привела ко множественным коммунальным коллапсам. На дорогах увеличилось число происшествий, многие американцы в затронутых снегопадами штатах вовсе предпочли отсиживаться дома — это безопаснее. Среди таких отшельников — небезызвестный Линус Торвальдс, создатель ядра операционной системы Linux. Он проживает в Портленде (Орегон) и поделился своей историей: метель привела к обрывам линий электропередач — на них падают потяжелевшие от снега и льда деревья.

Проблема в том, что обрывов не один и не два, а сотни, Портленд — это город-парк. При этом местные коммунальные службы не отличаются добросовестностью (или попросту завалены работой сверх меры). В результате Линус просидел без интернета и света почти неделю. Что особенно неприятно, на четвертый день блэкаута представители Portland General Electric вместо ремонта ЛЭП просто закрыли его заявку. Ситуация в итоге разрешилась благополучно, однако осадок остался. Всего в Орегоне на прошлой неделе отключения электричества затронули по меньшей мере 75 тысяч человек.

Несмотря на потепление, конец января не принесет американцам облегчения. Метели и морозы уйдут, а вместо них придут проливные дожди с не менее сильным ветром.

Климатологи предупредили, что в ближайшие дни в США ожидают обновление еще сотни зимних температурных рекордов. Только теперь со знаком «плюс». Предупреждения о высоком риске подтопления адресованы жителям Техаса, долины реки Миссисипи, Луизианы, Алабамы, Теннесси. В среднем Америку ждут от 127 до 152 миллиметров осадков на протяжении следующих пяти дней (в норме за весь январь в среднем по США выпадает 72 миллиметра осадков).

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