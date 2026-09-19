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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
19 сентября, 07:21
Рейтинг: +3209
Посты: 2152
14,5 тыс

Рейтинг: расходы стран на оборонные исследования и разработки

Исследования и разработки в сфере обороны — один из способов, с помощью которого государства инвестируют в создание военных возможностей будущего: от передовых систем вооружения до перспективных технологий.

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Рейтинг: расходы стран на оборонные исследования и разработки / © Visual Capitalist
Рейтинг: расходы стран на оборонные исследования и разработки / © Visual Capitalist

На этой инфографике представлены отдельные страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ранжированные по объему бюджетных ассигнований на оборонные исследования и разработки в расчете на 1000 долларов валового внутреннего продукта (ВВП). Данные взяты из доклада ОЭСР Economic Outlook, Volume 2026 Issue 1. В рейтинге используются показатели за 2024 год или последний доступный год по состоянию на август 2026 года.

Оборонные исследования исторически играли важную роль и в развитии гражданских технологий. Исследования, связанные с национальной безопасностью, способствовали прорывам в таких областях, как вычислительная техника, аэрокосмическая отрасль, спутниковые технологии, медицина и передовые материалы. Однако связь между военными расходами и технологическими инновациями не является автоматической: в частности, режим секретности может препятствовать распространению полученных знаний и технологий.

Первое место заняли США: объем бюджетных ассигнований на оборонные исследования и разработки составил 3,64 доллара на каждые 1000 долларов ВВП. В абсолютном выражении США также с большим отрывом остаются страной с крупнейшими военными расходами в мире. В 2025 году они достигли 954 миллиардов долларов — около трети всех мировых военных расходов.

Американский показатель почти в 1,8 раза превышает показатель Южной Кореи и более чем в 3,7 раза — показатель Великобритании, занявших соответственно второе и третье места.

Хотя доля военных расходов США в ВВП в 2025 году снизилась по сравнению со среднегодовым показателем за 2015–2022 годы, в апреле 2026 года Министерство войны США, работающее при администрации Дональда Трампа, объявило о запросе рекордных 1,5 триллиона долларов на оборонный бюджет 2027 финансового года. Это на 42% больше уровня финансирования 2026 года.

Южная Корея заняла второе место, направляя на оборонные исследования и разработки 2,06 доллара на каждые 1000 долларов ВВП. Это единственная после США страна ОЭСР, где показатель превышает два доллара.

Южная Корея стала одной из наиболее быстро растущих в мире стран — производителей и экспортеров вооружений. Этому способствует последовательная государственная поддержка национальной оборонной промышленности.

После Южной Кореи показатели резко снижаются. Великобритания заняла третье место — 0,97 доллара на каждые 1000 долларов ВВП. В период с 2019 по 2024 год чистые расходы британского Министерства обороны на исследования и разработки утроились.

Германия расположилась на четвертом месте с показателем 0,79 доллара на 1000 долларов ВВП, а Франция — на пятом с 0,50 доллара. Франция и Германия являются соответственно крупнейшими и вторыми по объему расходов на оборонные исследования и разработки странами Европейского союза.

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# инфографика
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Комментарии

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8 Комментариев
Baca San
Baca San
4 часа назад
Это к вопросу о милитаризме.
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Андрей Иванов
Андрей Иванов
9 часов назад
Рф сразу ниже списка, да??.... 😂
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Алексей Симагин
Алексей Симагин
10 часов назад
Сколько денег истрачено впустую, а когда прилетит из космоса километровый кирпич или случится страшный Мор или засуха планетарного масштаба, мы разведки руками и сдохнем как жуки, потому что готовились не к этому а к грызне друг друга! Бог или природа сделала нас разумными разве для этого? Нам дарован разум для того что бы мы поддерживали планету и жизнь на ней, а не убивали и то и другое! Ведем себя хуже животных.
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Сергей Загороднев
Сергей Загороднев
10 часов назад
Вы меня чё, напугать решили?!! Главное не размер бюджета, а умение им пользоваться!
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Андрей Степанов
Андрей Степанов
12 часов назад
Ждем когда кто-то снова спросит "где Россия?"
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    Максиавелли 1
    Максиавелли 1
    3 минуты назад
    Андрей, Скормил этот график ИИ. Тот сказал, что РФ не относится к ОЭСР, но если рассчитать гипотетически, то Россия займет второе место. Круто, чё. Кстати, Китай занял бы только 4-5 место.
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3 минуты назад
Андрей, Скормил этот график ИИ. Тот сказал, что РФ не относится к ОЭСР, но если рассчитать гипотетически, то Россия займет второе место. Круто, чё.

Рейтинг: расходы стран на оборонные исследования и разработки

Александр Березин
31 минута назад
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Редакция Naked Science
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Андрей Иванов
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Рейтинг: расходы стран на оборонные исследования и разработки

Андрей Иванов
9 часов назад
Рф сразу ниже списка, да??.... 😂

Рейтинг: расходы стран на оборонные исследования и разработки

Андрей Гаврилов
9 часов назад
Какая смешная клоунада. Не больше чем в ваших писульках слов. Для того чтобы убедиться в моей правоте не нужно 10 лет ждать, я буквально уже

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