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Рейтинг: расходы стран на оборонные исследования и разработки
Исследования и разработки в сфере обороны — один из способов, с помощью которого государства инвестируют в создание военных возможностей будущего: от передовых систем вооружения до перспективных технологий.
На этой инфографике представлены отдельные страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ранжированные по объему бюджетных ассигнований на оборонные исследования и разработки в расчете на 1000 долларов валового внутреннего продукта (ВВП). Данные взяты из доклада ОЭСР Economic Outlook, Volume 2026 Issue 1. В рейтинге используются показатели за 2024 год или последний доступный год по состоянию на август 2026 года.
Оборонные исследования исторически играли важную роль и в развитии гражданских технологий. Исследования, связанные с национальной безопасностью, способствовали прорывам в таких областях, как вычислительная техника, аэрокосмическая отрасль, спутниковые технологии, медицина и передовые материалы. Однако связь между военными расходами и технологическими инновациями не является автоматической: в частности, режим секретности может препятствовать распространению полученных знаний и технологий.
Первое место заняли США: объем бюджетных ассигнований на оборонные исследования и разработки составил 3,64 доллара на каждые 1000 долларов ВВП. В абсолютном выражении США также с большим отрывом остаются страной с крупнейшими военными расходами в мире. В 2025 году они достигли 954 миллиардов долларов — около трети всех мировых военных расходов.
Американский показатель почти в 1,8 раза превышает показатель Южной Кореи и более чем в 3,7 раза — показатель Великобритании, занявших соответственно второе и третье места.
Хотя доля военных расходов США в ВВП в 2025 году снизилась по сравнению со среднегодовым показателем за 2015–2022 годы, в апреле 2026 года Министерство войны США, работающее при администрации Дональда Трампа, объявило о запросе рекордных 1,5 триллиона долларов на оборонный бюджет 2027 финансового года. Это на 42% больше уровня финансирования 2026 года.
Южная Корея заняла второе место, направляя на оборонные исследования и разработки 2,06 доллара на каждые 1000 долларов ВВП. Это единственная после США страна ОЭСР, где показатель превышает два доллара.
Южная Корея стала одной из наиболее быстро растущих в мире стран — производителей и экспортеров вооружений. Этому способствует последовательная государственная поддержка национальной оборонной промышленности.
После Южной Кореи показатели резко снижаются. Великобритания заняла третье место — 0,97 доллара на каждые 1000 долларов ВВП. В период с 2019 по 2024 год чистые расходы британского Министерства обороны на исследования и разработки утроились.
Германия расположилась на четвертом месте с показателем 0,79 доллара на 1000 долларов ВВП, а Франция — на пятом с 0,50 доллара. Франция и Германия являются соответственно крупнейшими и вторыми по объему расходов на оборонные исследования и разработки странами Европейского союза.
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