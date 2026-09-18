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NASA показало «тепловой купол» над США, где сентябрьская жара побила давние рекорды

Хотя астрономическое лето закончилось, многие регионы Соединенных Штатов Америки продолжают изнывать от жары. NASA опубликовало карту США, накрытых «тепловым куполом». В темных зонах температура приблизилась к 40 градусам Цельсия.

«Тепловой купол» над США 15 сентября 2026 года © NASA Earth Observatory / Michala Garrison



Лето 2026 года в США выдалось аномально жарким. Средняя температура с июня по август была примерно на 0,22 градуса Цельсия выше предыдущих рекордных значений, установленных в 1936 и 2021 годах.

Хотя астрономическое лето закончилось, центральные и южные районы США накрыл «тепловой купол». Он образуется, когда область высокого давления в верхних слоях атмосферы выталкивает горячий воздух к поверхности и удерживает его там. «Тепловой купол» препятствует конвекции, когда нижние слои нагреваются, становятся легче и поднимаются наверх, а верхние слои, наоборот, остывают, становятся тяжелее и опускаются вниз. Также купол подавляет облака и осадки. В итоге солнечный свет относительно беспрепятственно достигает поверхности Земли и еще больше повышает температуру воздуха.

На этой карте NASA показано, какая температура воздуха установилась на территории континентальной части США на высоте два метра над землей. Агентство объединило спутниковые наблюдения с данными модели GEOS (Goddard Earth Observing System). Темно-красным на карте отмечены области, где температура приближалась к 40 градусам Цельсия или превышала их.

15 сентября Национальная метеорологическая служба предупредила, что экстремальная жара затронет регионы Соединенных Штатов, где проживают более 41 миллиона жителей США, что составляет примерно 12 процентов населения страны.

Аномальная температура установилась в нескольких штатах, в том числе в Техасе, Оклахоме, Арканзасе, Миссури и Теннесси. Например, в Далласе (Техас) 15 сентября столбик термометра достиг отметки 38 градусов Цельсия, в Мемфисе (Теннесси) — 37 градусов Цельсия, а в Нэшвилле (Теннесси) — 38 градусов Цельсия. При этом Нэшвилл в тот день побил рекорд максимальной температуры (за 15 сентября), установленный в 1927 году.

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