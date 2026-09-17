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Демонстратор китайского сверхзвукового самолета TMS-10 вышел на финальную сборку перед первыми испытаниями
Китай активизировал исследования в области пассажирской сверхзвуковой авиации нового поколения. Разработанный в стране малошумный сверхзвуковой демонстратор TMS-10, как ожидается, выполнит испытательный полет на сверхзвуковой скорости до конца этого года.
Сотрудники лаборатории Тяньмушань, которые ведут разработку TMS-10, сообщили, что демонстратор в настоящее время проходит заключительную сборку и интеграцию. К этому моменту специалисты уже завершили ключевые этапы работ, включая испытания в аэродинамической трубе, разработку элементов управления полетом и изготовление планера.
В конструкции TMS-10 используется трехповерхностная аэродинамическая схема с Т-образным хвостовым оперением. В лаборатории сообщили, что применили комплексную многодисциплинарную оптимизацию аэродинамики и характеристик звукового удара, чтобы одновременно повысить эффективность крейсерского полета и снизить интенсивность ударной волны на удалении от самолета.
Аэродинамическая схема самолета оптимизирована для крейсерского полета на скорости до 2400 километров час. Среди основных требований к конструкции — низкое аэродинамическое сопротивление и снижение интенсивности звукового удара.
Демонстратор в масштабе 1:18, созданный на основе проекта TMS-10, выполнил первый полет на малой скорости 30 июня 2025 года с аэродрома Динчжоу в провинции Хэбэй на севере Китая. По данным лаборатории, испытания подтвердили возможность взлета и посадки на малой скорости, а также устойчивость и управляемость аппарата. После этого исследовательская группа планировала перейти к испытаниям на сверхзвуковом режиме и измерению звукового удара непосредственно в полете в 2026 году. Сверхзвуковые испытания запланированы примерно на конец года.
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