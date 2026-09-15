Глобальное потепление нарушило 400-летнюю климатическую связь между Индийским и Тихим океанами

Американские океанологи выяснили, что глобальное потепление разрушает многовековую связь между Индийским и Тихим океанами. На протяжении последних четырех столетий их климатические системы работали согласованно, однако сегодня этот механизм дает сбой. Единственная похожая аномалия в прошлом была спровоцирована серией мощных извержений вулканов в XIX веке, но сегодняшние изменения имеют принципиально иную природу и угрожают точности глобальных прогнозов погоды.

Исследователи из Океанографического института в Вудс-Холе (США) задались вопросом: несогласованность океанов — это событие беспрецедентное или часть долгого природного цикла? С 1980-х годов метеорологи замечали, что Индийский океан перестает реагировать на процессы в Тихом океане традиционным образом. Однако прямые метеонаблюдения вели менее 100 лет, поэтому было неизвестно, стал ли этот разрыв аномалией или частью естественных длинных циклов. Результаты научной работы опубликовали в журнале Nature Communications.

Чтобы заглянуть в прошлое, ученые объединили климатические данные за последние 400 лет, «прочитав» их по коралловым рифам, годичным кольцам деревьев и сталагмитам в пещерах, а также сопоставили с компьютерным моделированием. Выяснилось, что на протяжении четырех веков океаны регулярно двигались в единой связке.

За всю историю зафиксировали лишь один крупный рассинхрон — с 1810 по 1850 год, когда серия крупнейших извержений тропических вулканов выбросила в атмосферу гигантские объемы пепла. Закрывая солнце, эти выбросы изменили температуру атмосферы и перестроили океанические ветры, временно ослабив влияние Тихого океана на соседний бассейн.

Сравнение прошлого с современностью показало: нынешний разрыв климатической связи носит гораздо более глубокий и нестандартный характер. Если в XIX веке вулканический пепел лишь временно заслонял солнце, то сегодня выбросы парниковых газов от человеческой деятельности напрямую разогрели Индийский океан. Этот антропогенный нагрев стал настолько мощным, что полностью перебил естественный порядок вещей, разрушая привычный механизм взаимодействия океанов.

Практическая важность открытия заключается в том, что Индийский океан превращается в самостоятельный и непредсказуемый тепловой резервуар. Нарушение привычного взаимодействия двух крупнейших океанических бассейнов меняет традиционные пути переноса дождей, засух и температурных аномалий по всей планете. Это значит, что климатические модели, основанные на исторических данных прошлых десятилетий, могут потерять актуальность, а экстремальные погодные явления станет сложнее спрогнозировать.

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