Мастера каменного века перенесли рисунок бивня мамонта на вырезанные из него фигурки

Бивень мамонта был для людей каменного века важным материалом с собственным рисунком, способным повлиять на замысел изображения. Археологи выяснили, что создатели фигурок с Мезинской стоянки (Украина) использовали естественные линии внутри бивня как основу для выгравированных зигзагов.

Древние художники часто выбирали материалы не только по доступности и удобству обработки, как это ранее предполагалось в исторической науке. Форма кости или камня, их цвет, фактура, трещины и естественный рисунок могли подсказывать мастеру композицию будущего изображения, хотя проследить такое взаимодействие спустя тысячи лет удается редко.

Сопоставление показало, что мезинские предметы относятся к числу наиболее ранних антропоморфных изображений Европы после максимума последнего оледенения и могли представлять самостоятельную восточноевропейскую традицию.

Авторы нового исследования проанализировали 18 фигурок из бивня мамонта, найденных на Мезинской стоянке на севере современной Украины. Новая калибровка радиоуглеродных дат показала, что их изготовили примерно 18,8-17,4 тысячи лет назад, вскоре после последнего оледенения. Результаты опубликовал журнал npj Heritage Science.

Мезинская стоянка известна округлыми конструкциями из костей мамонта, которые обычно интерпретируют как остатки жилищ, а также многочисленными предметами из кости, бивня и раковин. Мамонты служили местным жителям источником пищи и сырья, а также занимали важное место в их представлениях об окружающем мире.

Мезинские фигурки изображают сильно стилизованные человеческие тела, предположительно, женские. Переднюю сторону мастера делали сравнительно плоской и подчеркивали на ней части тела, а выпуклую обратную покрывали зигзагами, меандрами и пересекающимися линиями.

Внутри мамонтового бивня — структуры, возникающие по мере его роста. В поперечном срезе видны перекрещивающиеся линии, образующие сетчатый рисунок, а на продольных поверхностях проявляются ростовые слои и линии, способные изгибаться и складываться.

Чтобы проверить связь между этими структурами и декором, исследователи изучили все 18 фигурок под микроскопом, а для шести предметов создали трехмерные модели методом фотограмметрии. Цифровые копии позволили рассмотреть направление гравировки, измерить борозды и сопоставить нанесенные мастером линии с рисунком самого бивня.

Декор сохранился на 11 из 18 фигурок, причем во многих случаях он повторял направление естественных структур материала. На предметах перекрещивающиеся зигзаги соответствовали линиям бивня.



Декор сохранился на 11 из 18 фигурок, причем во многих случаях он повторял направление естественных структур материала. На предметах перекрещивающиеся зигзаги соответствовали линиям бивня.

Строение бивня влияло и на очертания предметов. Заготовки получались треугольными, цилиндрическими или вытянутыми в зависимости от места их извлечения. Намеренно истонченная верхняя часть помогала подчеркнуть изгиб тела, но делала фигурки более хрупкими, а один предмет сломался еще во время изготовления и заставил мастера изменить замысел.

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Андрей Серегин 181 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.