Почему российский 5G запускают в диапазоне 4,63–4,99 ГГц, а не в стандартном 3,5 ГГц
Пятое поколение беспроводной сотовой связи или просто 5G активно используется в странах мира уже больше пяти лет. Тестировали технологию и в России, но развернуть сети оказалось не так просто. Российские операторы получили разрешение от властей лишь в конце августа, да и диапазон частот им выделили не тот, который они хотели.
5G по сравнению со своим «старшим братом» 4G имеет ряд преимуществ. Скорость выше, меньше задержек, стабильно работает в людных местах. Незаменима технология и для «интернета вещей» благодаря возможности подключить одновременно большого количества устройств.
Испытания технологии начались около десяти лет назад, в том числе и в России. Первопроходцем в коммерческой эксплуатации сетей в 2019 году стала Южная Корея. С тех пор ее примеру последовали многие страны. К 2026 году число абонентов, использующих 5G, превысило три миллиарда.
Россия в развитии сетей пятого поколения от других стран сильно отстала. Одна из проблем — техническая. По сравнению с сетями предыдущих поколений, 5G требует большего количества базовых станций. Стоящие рядом вышки связи разных поколений иногда могут мешать друг другу, а модернизировать старое оборудование под новые требования не всегда возможно. Повлияли и санкции — западные компании свое оборудование не поставляют.
Однако главным препятствием стали частоты. Диапазон 3,4–3,8 ГГц фактически стал стандартом для большинства стран мира. Дискуссия между операторами связи и силовиками шла еще в 2019 году. Операторы настаивали, что для стабильной работы им нужны именно эти частоты. Однако этот диапазон уже заняли представители силовых ведомств. Против передачи диапазона выступал в том числе Совбез. Операторам связи предложили частоты 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц.
Согласно нацпрограмме «Цифровая экономика», первые коммерческие 5G-сети должны были появиться в России к 2021 году. Не появились. Разговоры о сети пятого поколения велись регулярно, но без особого результата. С мертвой точки ситуация сдвинулась в 2026 году. Правда, условия аукциона операторов не устроили. Представители рынка сочли условия нерентабельными.
31 августа Минцифры сообщило, что на заседании Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) наконец-то разрешили операторам развернуть 5G-сети. «Большая четверка» операторов сможет использовать диапазоны радиочастот, выделенные под стандарт LTE (4G). Также им разрешили использовать для этого импортные базовые станции, установленные до 1 сентября.
По 90 МГц из диапазона 4630–4990 МГц им выделят без аукциона. Правда отечественное оборудование операторам все равно придется устанавливать. Переход на него начнется в 2027 году и завершится в 2031 году.
В начале 5G появится в городах-миллионниках. Покрыть популярные локации сетью пятого поколения в диапазоне 4,63–4,99 ГГц планируется до конца 2028 года.
Развертывание сетей не означает, что все желающие смогут ими воспользоваться. Многие смартфоны, которые продаются в России, с выбранным диапазоном не работают. iPhone поддерживает этот диапазон частот, однако эксперты полагают, что российские пользователи доступ не получат.
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