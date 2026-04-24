24 апреля, 14:44
Андрей Серегин
17

Анализ римских ночных горшков в Болгарии выявил древнейшую дизентерию и неизвестного паразита

Долгое время считалось, что римские военачальники и чиновники на границах империи жили в сравнительно чистых условиях. Однако новое исследование содержимого их ночных горшков показало обратное: даже элита страдала от кишечных паразитов, а один из найденных микробов оказался древнейшим в своем роде.

Образцы ночных горшков из Новы и Маркианополя / © npj Heritage Science

О здоровье древних римлян мы обычно узнаем из письменных источников, изображений и остатков зданий вроде бань или акведуков. Но все эти данные обрывочны. Римские источники писали в основном о столице, почти не касаясь жизни в удаленных провинциях. Медицинские трактаты не рассказывают о повседневной гигиене простых людей.

До недавнего времени исследователи брали пробы в основном из сточных ям, каналов и общественных туалетов. Однако там образцы могли смешиваться с фекалиями животных, поэтому не всегда понятно, был ли паразит связан именно с человеком. Гораздо надежнее анализировать остатки из ночных горшков — в них попадали отходы жизнедеятельности именно жильцов дома.

Группа ученых из Польши и Болгарии применила комплексный подход к материалу из римской провинции Нижняя Мезия — территории современного севера Болгарии. Они изучили ночные горшки II-IV веков нашей эры из двух археологических объектов. Первый — военный лагерь Нова, где стояла Первая Италийская крепость. Там сосуды нашли на вилле за крепостными стенами, которая служила резиденцией для высокопоставленных военных командиров. Второй — город Маркианополь, позже ставший столицей соседней провинции. Результаты работ опубликованы в журнале npj Heritage Science.

Из четырех найденных горшков три оказались пригодны для анализа. Исследователи счистили минерализованные отложения со стенок и дна сосудов. Образцы смочили специальным раствором для восстановления первоначальной структуры, затем разделили на части для трех видов тестов. Первый — обычная микроскопия, позволяющая увидеть яйца червей. Второй — молекулярный анализ (ПЦР) для поиска следов древней ДНК. Третий — иммуноферментный анализ (ELISA), который выявляет характерные белки паразитов-простейших.

Микроскопия показала, что в одном образце из Новы было яйцо ленточного червя рода Taenia. Таким червем можно заразиться, съев сырое или непрожаренное мясо — свинину либо говядину. Иммуноферментный тест, в свою очередь, помог найти антигены паразитов Cryptosporidium parvum и Entamoeba histolytica — возбудителя дизентерии.

До этого исследования самые древние достоверные находки криптоспоридия относились к Мексике примерно 600-800 годов нашей эры. Многие ученые предполагали, что этот паразит появился в Старом Свете поздно. Новое открытие отодвигает его присутствие в Европе как минимум на четыре столетия назад.

Таким образом, авторы исследования показали, что даже римская элита, жившая в комфортабельных виллах, серьезно страдала от кишечных инфекций. В одном из горшков выявили сразу трех возбудителей: ленточного червя, дизентерийную амебу и криптоспоридий. Поскольку жители виллы сами не держали скот, самый вероятный путь заражения — загрязненная вода. Акведук Новы питался из Дуная, куда сбрасывалась канализация, а во время паводков сточные воды смешивались с питьевой. Кроме того, римляне использовали человеческие экскременты как удобрение.

Археология
# Болгария
# паразиты
# ПЦР
# Римская империя
# фекалии
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
23 апреля, 12:08
Любовь С.

В мозге нашли вторую систему связи

Астроциты — клетки, которые долго считались лишь «помощниками» нейронов — оказались частью скрытой системы связи в мозге. Они, как показали результаты нового исследования, формируют собственные протяженные сети, соединяющие разные части головного мозга. Это открытие меняет представление о том, как мозг координирует свою работу, адаптируется к новым условиям и восстанавливается после повреждений.

Биология
# астроциты
# глиальные клетки
# компьютерное моделирование
# мозг
# мыши
# нейроны
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
