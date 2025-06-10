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16 минут назад
Юлия Трепалина
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Якоря и цепи судов повредили хрупкие экосистемы морского дна Антарктики

5.1

Судовые якоря и цепи, к которым они крепятся, повреждают морское дно Антарктики и убивают уникальных морских обитателей. Это выяснила международная группа исследователей, впервые с помощью глубоководных камер изучившая места якорных стоянок в антарктических водах.

Биология
# антарктида
# Антарктика
# морские животные
# морское дно
# судоходство
# экосистема
Корабль в Антарктике
© Yuri Matisse Choufour, Handout

В условиях сокращения ледникового покрова круизные лайнеры и другие суда стали заходить в ранее недоступные антарктические районы. По некоторым оценкам, зимой 2022-2023 годов (летом — для Антарктиды) в воды близ самого южного континента Земли, на глубину якорной стоянки, обычно не превышающую 82,5 метра, заплывали не менее 195 туристических, исследовательских и рыболовных кораблей, а также частных яхт. Вероятно, реальный показатель еще выше, поскольку многие владельцы судов не оформляют соответствующие разрешения.

В указанный период коллектив океанологов из США, Канады и Новой Зеландии побывал в четырех исследовательских экспедициях близ Антарктического полуострова и острова Южная Георгия. Специалисты провели подводную видеосъемку в 36 местах, в том числе в гавани Янки у Южных Шетландских островов.

На отснятых учеными кадрах отчетливо видны последствия якорных стоянок: практически полное отсутствие морской флоры и фауны на пострадавших участках, раздавленные колонии губок, поврежденное дно в бороздах и впадинах, а также грязевые отложения, оставленные поднятыми якорями.

Поврежденный участок морского дна рядом с незатронутым / © Matt Mulrennan, KOLOSSAL

При этом в соседних незатронутых областях изобиловала подводная жизнь: антарктические морские звезды и осьминоги, морские пауки, разнообразные рыбы.

Исследователи отметили, что в одном из мест якорем и цепью едва не уничтожило три гигантские вулканических губки, которые считаются древнейшими животными на планете: их возраст может достигать 15 тысяч лет. Эти удивительные создания необходимы для очищения воды, участвуют в связывании атмосферного углерода, обеспечивают убежище, пищу и комплексную среду обитания, что важно для всей морской экосистемы, включая пингвинов и тюленей, на которых приезжают посмотреть туристы.

Из прошлых наблюдений в тропиках известно, что повреждения, нанесенные якорными системами коралловым рифам, могут сохраняться до 10 лет. Виды, живущие в антарктических водах, зачастую растут и развиваются медленно, а значит, на восстановление экосистемы может потребоваться еще больше времени. При этом многие организмы, обитающие в регионе на глубине якорной стоянки, не встречаются больше нигде, что делает их особенно уязвимыми.

По словам исследователей, проблему якорных стоянок в Антарктике упускают из виду, хотя с точки зрения негативного эффекта для донных экосистем она сопоставима с ущербом от донного траления. В статье, опубликованной в журнале Frontiers in Conservation Science, ученые призвали срочно обратить внимание на ситуацию и разработать меры по смягчению последствий.

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Юлия Трепалина
697 статей
Биология
# антарктида
# Антарктика
# морские животные
# морское дно
# судоходство
# экосистема
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