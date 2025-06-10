Как сервисы доставки, интернет-магазины, банки и онлайн-кинотеатры зависят от облака

Онлайн-шопинг, доставка еды, мобильный банкинг и стриминг кино — часть повседневности. Мы почти не задумываемся, что делает все это возможным. Ответ — облачные технологии. За каждой покупкой, переводом или просмотром фильма работает невидимая инфраструктура, без которой современные цифровые сервисы попросту остановились бы. Рассказываем, как облака изменили нашу цифровую жизнь и стали незаметным мотором современной экономики.

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Облако — цифровой фундамент в повседневной жизни

Вы заказываете еду через приложение, смотрите фильмы онлайн, оплачиваете покупки с телефона и управляете банковскими счетами из любой точки мира. Все это кажется естественным и простым — словно цифровые сервисы работают сами по себе. Но за этой видимой легкостью скрывается мощная и сложная инфраструктура, которая делает возможной цифровую повседневность. И в ее основе — облачные технологии.

С технической точки зрения облако — это распределенные центры обработки данных, вычислительные ресурсы, хранилища и набор программных инструментов, объединенных в масштабируемую платформу. Как устроено облако, что такое облачные хранилища и как они помогают бизнесу быстрее выпускать продукты, читайте в этой статье. А сейчас рассмотрим, что оно означает для пользователей.

Когда вы получаете push-уведомление от банка, мгновенно находите товар в интернет-магазине или продолжаете смотреть сериал с того же момента на другом устройстве — это работает облако. Оно незаметно, но обеспечивает непрерывность, отказоустойчивость и персонализацию, к которой вы уже привыкли. Начнем с самой очевидной точки соприкосновения — онлайн-покупок.

Онлайн-магазины: микросервисы и искусственный интеллект

Когда вы заказываете книгу, смартфон или новую кофеварку в интернет-магазине, все кажется предельно простым: сайт открывается за секунды, товары находятся по ключевому слову, рекомендации подстраиваются под ваш вкус, оплата проходит мгновенно. Но за этим удобством — сложная, масштабируемая, по большей части невидимая облачная инфраструктура. Современный онлайн-ритейл — это, в сущности, цифровой организм, построенный на облаках.

Ритейл и e-commerce — одни из лидеров по использованию облаков. По данным исследовательского агентства CDI, к 2030 году мировой рынок облачных технологий в ритейле достигнет $110 млрд.

Всего 15 лет назад большинство цифровых продуктов — от интернет-магазинов до банковских систем — строились как монолитные приложения. В них пользовательский интерфейс, логика работы, база данных, обработка заказов — то есть весь функционал — объединялся в тесно связанную систему. Такой подход был логичен на ранних этапах цифровизации: инфраструктура была проще, а нагрузки — ниже. Разрабатывать и запускать монолит было быстрее, а требования к масштабируемости и гибкости были скромнее.

Однако со временем цифровые сервисы стали сложнее, трафик — выше, требования к отказоустойчивости — строже. В условиях стремительного роста и постоянных изменений монолиты перестали справляться. Их сложно адаптировать: чтобы обновить один компонент, приходилось перекомпилировать и заново запускать приложение. Любой сбой мог повлиять на всю систему.

Сегодня крупные онлайн-платформы перешли к микросервисной архитектуре — распределенному подходу, при котором каждый отдельный компонент работает как независимое облачное приложение. «Когда вы, например, оформляете заказ в интернет-магазине, — объясняет Анна Абрамова, руководитель направления разработки облачных решений Рег.ру, — в дело вступают десятки микросервисов, работающих в независимых друг от друга контейнерах: один отвечает за отображение каталога, другой — за авторизацию, третий — за расчет стоимости доставки, четвертый — за обработку платежей. Все эти элементы развернуты в облаке, масштабируются по мере необходимости и могут обновляться независимо друг от друга. Это делает системы гибкими, надежными и готовыми к любой нагрузке — будь то распродажа 11.11 или внезапный всплеск популярности товара».

Облачные сервисы помогают пользователям быстро и легко совершать покупки, предоставляя доступ к широкому ассортименту товаров, сервисам оплаты и персональным предложениям / © Depositphotos

Микросервисы взаимодействуют через API (программные интерфейсы приложения), а развертывание новых компонентов происходит в контейнерах — стандартизированных блоках, упрощающих управление ресурсами. Чтобы обеспечить бесперебойную работу, система задействует механизмы, автоматически распределяющие запросы пользователей между доступными экземплярами сервисов. Если трафик возрастает, облачная платформа может оперативно масштабировать инфраструктуру, добавляя новые вычислительные ресурсы в короткий срок.

Благодаря этому инфраструктура может нарастить мощности без участия администраторов. Контейнерные оркестраторы вроде Kubernetes (система для автоматизации развертывания, масштабирования и управления контейнерными приложениями) позволяют запускать новые копии сервисов по мере роста нагрузки, а после снижения спроса — отключать ненужные инстансы (экземпляр объекта, например виртуального сервера). Такой подход экономичен, гибок и позволяет ритейлерам оставаться на плаву даже во время пиковых нагрузок, будь то «черная пятница», распродажа в честь запуска новой линейки товаров или неожиданный наплыв трафика после вирусного поста в соцсетях, — магазину необходимо оставаться доступным.

Рекомендации, поиск и персонализация: роль машинного обучения

Пользовательский опыт в онлайн-магазине все чаще зависит не только от ассортимента и дизайна интерфейса, но и от того, насколько точно система предугадывает желания покупателя. Для этого ритейл использует облачные сервисы машинного обучения.

Рекомендательные алгоритмы анализируют историю покупок, просмотров и взаимодействий, предлагая пользователю релевантные товары — зачастую с точностью, превосходящей ожидания. Эти модели требуют обучения на больших массивах данных и постоянно переобучаются по мере поступления новой информации. Кроме рекомендаций облачные ML-модели используются для улучшения поиска: распознавания опечаток, подбора синонимов, ранжирования результатов.

Наконец, все действия — от кликов пользователей до возвратов товаров — генерируют массивы данных, которые необходимо собирать, хранить и анализировать. Облачные хранилища позволяют объединить эти потоки в общем контуре. На их основе строятся BI-отчеты (отчеты и дашборды, созданные с помощью одноименных систем для бизнес-аналитики), прогнозы спроса, динамическое ценообразование, оценки эффективности маркетинга. Под капотом работают десятки аналитических сервисов, распределенных по облачной архитектуре. Они обрабатывают события в реальном времени, выявляют узкие места, оптимизируют логистику, предсказывают отток пользователей. Без необходимости в собственном дата-центре и дорогостоящей IT-команде.

Так, например, с помощью облака Рег.ру сервис аналитики и исследований для e-commerce смог собирать и обрабатывать в облаке данные о 350 млн товаров в день. Платформа собирает информацию о пользовательском поведении и заказах, позволяет анализировать конверсию на разных этапах воронки и автоматически формировать отчеты для принятия управленческих решений. Благодаря размещению в облаке решение масштабируется под нагрузку и остается доступным даже в периоды пикового спроса.

Как устроены сервисы доставки, или Что происходит, пока вы ждете ужин

Когда курьер стучит в дверь с вашим заказом — будь то пицца, лекарства или новая футболка, кажется, что все просто: вы нажали кнопку, выбрали товар, и вот он уже здесь. Но на деле за доли секунды происходят сотни операций. Оформляя заказ, вы запускаете цепочку событий, требующих вычислений и хранения, происходящих в облаке. Система мгновенно получает данные о заказе, вашем местоположении, наличии курьеров рядом, пробках на дорогах и даже погодных условиях.

Облачные платформы обеспечивают хранение и обработку данных о заказах, что позволяет пользователям и курьерским службам следить за прогрессом доставки / © Depositphotos

«Такая скорость обеспечивается благодаря масштабируемой архитектуре на основе микросервисов, а также использованию контейнерных решений, которые позволяют изолировать каждый этап логистики в отдельный вычислительный модуль», — объясняет Анна Абрамова, руководитель направления разработки облачных решений Рег.ру. «Инфраструктура доставки — это цепочка связанных между собой компонентов: склады, транспорт, курьеры, клиентский интерфейс, служба поддержки».

Облачные платформы позволяют управлять каждым из этих компонентов централизованно. Например, облачные ERP (системы управления бизнес-процессами) и WMS-системы (системы управления складом) управляют запасами на складах, автоматически пересчитывая остатки и перемещая товары между точками. Это особенно важно при быстрой доставке, когда заказ должен быть у клиента в течение часа.

Транспортные модули (TMS) принимают данные от GPS-трекеров, строят оптимальные маршруты, учитывают загруженность трафика, особенности инфраструктуры, даже временные ограничения в городах. Все эти сервисы интегрируются друг с другом через API, обмениваясь данными в режиме стриминга. Облако здесь — не просто хранилище или серверная мощность. Это активная среда, где принимаются решения.

По данным исследовательской компании Gartner, к 2027 году отраслевые облачные платформы будут закрывать больше 50% ключевых задач бизнеса. И уже скоро появятся облака, которые будут использоваться исключительно в закупках, обработке платежей и доставке товаров.

Внутри облачной инфраструктуры сервис доставки создает динамическую модель всей системы от маршрутов до пропускной способности точек — цифровой двойник логистики. Двойник позволяет не просто реагировать на ситуацию, но и прогнозировать ее. Например, предсказать рост спроса в определенном районе на основе погодных условий, событий в городе или даже телевизионной трансляции. Алгоритмы предиктивной аналитики запускаются на облачных вычислительных платформах и заранее распределяют курьеров, корректируют запасы на локальных складах и рекомендуют заранее повысить коэффициенты цен в приложении.

Такое моделирование требует постоянной обработки больших данных и машинного обучения. Сценарии обучаются на предыдущих днях, сравниваются с реальными результатами и постоянно уточняются. Здесь облако обеспечивает не только скорость, но и доступ к необходимым для AI-исследований GPU-серверам и высокопроизводительным ресурсам. Так, например, медиагруппа ускорила в 14 раз обучение нейросети для тегирования на GPU-решении от Рег.ру. На локальном решении процесс занимал восемь дней непрерывного обучения, а в облаке сократился до 14 часов.

При этом пользователь видит лишь верхушку айсберга: карту с курьером, уведомления о статусе заказа, кнопки обратной связи. Эти функции реализуются через фронтенд, который подключен к облачным бэкендам. Например, карта, по которой движется курьер, обновляется каждую секунду, это результат работы геосервисов и систем телеметрии. Уведомления — это события, поступающие в облако, согласно которым система отправляет push или sms. Если возникает ошибка, например курьер отклонился от маршрута или задержался, триггер срабатывает в системе мониторинга, и подключается поддержка.

Онлайн-банкинг: безопасность, доступность и скорость

Исторически банки опирались на монолитные IT-системы, установленные в локальных дата-центрах. Но сегодня большинство финансовых компаний перешли к облачным архитектурам, частично или полностью. Причина проста — классические серверы плохо справляются с динамикой цифрового мира.

Когда вы открываете банковское приложение, запускается процесс аутентификации. Ваш логин, пароль или токен передаются по защищенному каналу в облачную систему, которая проверяет подлинность данных и открывает сессию. Затем — авторизация: облачный сервис определяет, какие функции вам доступны. Для пользователя эти действия происходят незаметно.

«Облачные платформы обеспечивают отказоустойчивость на каждом уровне: если один узел выходит из строя, запрос перераспределяется автоматически. Такой подход особенно важен в онлайн-банкинге, где простой даже на минуту — это не только убытки, но и подрыв доверия клиентов», — рассказывает Сергей Рыжков, руководитель департамента хостинга и профессиональных сервисов в Рег.ру.

Каждое действие логируется и отслеживается — данные отправляются в облачную систему аудита и мониторинга. Решения на основе машинного обучения помогают оценивать кредитный риск в режиме онлайн, анализировать расходы, выявлять подозрительные операции и предоставлять персонализированные рекомендации клиентам. Например, алгоритм может обнаружить подозрительную активность и мгновенно заблокировать карту, оповестив пользователя. Когда число запросов возрастает, система запускает дополнительные инстансы нужных сервисов. Когда пик проходит, сворачивает их. Подобная гибкость недостижима в классической архитектуре.

Благодаря использованию микросервисов облачные технологии позволяют банкам быстрее выпускать новые продукты — от мультивалютных карт до инвестиционных платформ — без перестройки всей IT-инфраструктуры. Новые функции можно разрабатывать и внедрять независимо от общей системы, а команды DevOps могут работать параллельно, ускоряя time-to-market (выход продукта на рынок). Это снижает не только временные издержки, но и затраты на сопровождение, обновление и масштабирование IT-систем, особенно по сравнению с традиционной архитектурой. Так, российский разработчик систем прогнозной аналитики сократил в два раза затраты на инфраструктуру за счет миграции в облако Рег.ру.

Кино в облаке: как работают стриминговые платформы

Да, современные платформы для просмотра кино тоже работают с помощью облачных технологий. Любой фильм или сериал, который вы запускаете, это совокупность цифровых файлов, закодированных в разных форматах, разрешениях и языковых версиях. Чтобы вы могли начать просмотр с любого устройства, сервисы хранят эти файлы в распределенных облачных хранилищах. При этом один и тот же видеоролик может существовать в десятках версий — от 4K до SD, с оригинальной озвучкой, дубляжом или субтитрами. Эти версии автоматически разбиваются на небольшие фрагменты и размещаются на серверах, географически приближенных к пользователям.

«Такая система хранения и доставки, — рассказывает Сергей Рыжков, руководитель департамента хостинга и профессиональных сервисов в Рег.ру, — называется CDN — сетью доставки контента. Она позволяет запрашивать видео не с центрального сервера, а с ближайшего узла, минимизируя задержки и снижая нагрузку. А благодаря объектным хранилищам (S3) — такое решение есть в Рег.ру — платформы могут быстро подгружать превью, обложки, видеопотоки и каталоги даже при пиковых нагрузках. Сегодня без всех этих компонентов платформа, скорее всего, не выдержит конкуренции».

Облачные решения гарантируют резервное копирование данных и их доступность, что обеспечивает непрерывность просмотра фильмов и сериалов / © Depositphotos

Когда пользователь нажимает Play, видео начинает загружаться не целиком, а по частям — в режиме адаптивной потоковой передачи, или стриминга. Эта технология позволяет воспроизводить медиафайлы в реальном времени, без предварительной загрузки на устройство. Стриминг отслеживает качество интернет-соединения и динамически подстраивает параметры воспроизведения: если сигнал устойчивый, пользователь получает видео в высоком разрешении; если связь слабеет — качество снижается, чтобы избежать пауз. Решение о том, какой кусок и в каком качестве передать, принимаются на облачном уровне: сервер следит за условиями соединения, выбирает нужный фрагмент и отправляет его на устройство. Все это происходит в течение миллисекунд и остается незаметным для зрителя.

Персонализация на лету

В каталогах онлайн-кинотеатров — десятки тысяч наименований. Чтобы из этого многообразия предложить зрителю то, что заинтересует именно его, платформа использует сложную систему персонализации. Она основана на анализе поведения пользователя: какие фильмы он смотрел, когда и на каких устройствах, насколько долго и с каким интересом. Эти данные обрабатываются в облаке, в котором запущена рекомендательная система, обученная на миллионах пользовательских сценариев.

Облачные технологии используются и на более ранних этапах, еще до того как фильм попадает в каталог. Сегодня все чаще постпродакшн: монтаж, цветокоррекция, наложение эффектов — ведется в облаке. Редакторы и дизайнеры подключаются к удаленным рабочим станциям с любого места в мире. Команды могут распределенно работать над одной и той же сценой. Облачные рендер-фермы позволяют обрабатывать терабайты видео за часы, а не дни.

Ежедневно, пока вы нажимаете «оформить заказ» или «посмотреть следующий эпизод», тысячи серверов, алгоритмы и системы обработки данных работают синхронно, чтобы это действие произошло быстро, безопасно и без сбоев. Облако стало незримой основой цифрового комфорта и теперь присутствует в каждом клике, свайпе и платеже. И чем дальше развивается мир, тем глубже облачные технологии проникают в нашу повседневность.

Для бизнеса это означает одно: скорость, надежность и гибкость больше невозможны без облачной архитектуры. Независимо от того, запускаете ли вы маркетплейс, создаете финансовый сервис или цифровую витрину, она дает основу, которая позволяет масштабироваться и выдерживать нагрузку. А обеспечить техническую инфраструктуру, соответствующую тем же стандартам, что лежат в основе привычных нам сервисов, может только надежный провайдер.

Рег.ру предлагает облачные решения и инфраструктуру, которая позволяет компаниям — от стартапов до крупного бизнеса — строить цифровые продукты и сокращать time-to-market. Под капотом — те самые технологии, о которых вы только что прочитали.

Если ваш бизнес уже живет в онлайне, облако должно стать его основой.

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