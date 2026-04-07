Вертикальный подъем африканских рыбок по водопаду впервые сняли на видео

Устные рассказы жителей Центральной Африки о рыбах, карабкающихся вверх по водопадам, впервые удалось подтвердить и задокументировать. Ученые сняли на камеру, как тысячи крошечных паракнерий поднимаются по водопаду, высота которого составляет 15 метров.

Parakneria thysi — обитающие в реках и ручьях верхнего бассейна реки Конго рыбы длиной всего 37-48 миллиметров. Максимальный размер, до которого эти крошечные рыбы способны дорасти, составляет примерно 96 миллиметров. Они обладают удлиненным телом и ведут преимущественно донный образ жизни.

Паракнерий еще называют shellears (в буквальном переводе — «ракушкоухие») из-за их уникальной анатомической особенности: у взрослых самцов этих рыб на жаберных крышках есть специфический орган, который по форме напоминает миниатюрную ракушку или человеческое ухо. Этот орган снабжен присосками и помогает самцу удерживаться рядом с самкой во время нереста, что особенно важно в условиях быстротекущей воды.

Но это не единственная особенность паракнерий. Местные жители уже более полувека рассказывают о том, что эти рыбки умеют взбираться вертикально вверх по водопадам, однако до сих пор такие истории не были официально подтверждены.

Теперь это поведение паракнерий впервые получило подтверждение. Международная команда ученых во главе с Пасификом Кивеле Мутамбалой из Университета Лубумбаши (Демократическая Республика Конго) в течение трех лет следила за «ракушкоухими».



В конце концов исследователям, статья которых опубликована в журнале Scientific Reports, удалось запечатлеть на камеру, как тысячи рыбок, цепляясь за влажные скальные поверхности, карабкаются вверх по 15-метровому водопаду Лувиломбо на одноименной реке.

Как установили ученые, способность к скалолазанию у паракнерий обеспечивается крошечными крючкообразными выступами на специальных подушечках, расположенных на брюшной поверхности грудных и анальных плавников. Рыбки, цепляясь за скалы «крючками», передвигаются вертикально за счет боковых движений задней части тела, как при плавании. Кроме того, у паракнерий гипертрофированно развиты мышцы обеих пар плавников, что позволяют им нести свой вес.

По наблюдениям исследователей, к скалолазанию способны только рыбки длиной менее 48 миллиметров — более крупные особи, по-видимому, слишком тяжелы для вертикального подъема, поэтому по мере роста паракнерии теряют способность эффективно преодолевать водопад.

Процесс восхождения требует от паракнерий больших затрат энергии: путь до вершины водопада может занимать почти 10 часов и состоять в основном из передышек. Иногда рыбки лежат всего несколько секунд, прижавшись к скале, а в других случаях подолгу, порой по часу, отдыхают на горизонтальных уступах. В общей сложности, по оценкам исследователей, на сам подъем уходит всего примерно 15 минут.

Вертикальный подъем африканских рыбок по водопаду / © Scientific Reports

Но даже с учетом периодов отдыха далеко не всем паракнериям удается преодолеть весь путь — некоторые падают вниз, сбитые струями воды. Особенно часто такое случалось, когда рыбкам приходилось передвигаться «вверх ногами» под нависающими скалами, заметили ученые.

Миграция паракнерий вверх по водопаду происходила не постоянно, а только во время наводнений, которые в бассейне Конго обычно случаются в конце сезона дождей — в апреле и мае. Цель подобной миграции до сих пор не совсем ясна, хотя у исследовательской группы есть несколько гипотез на этот счет.

Возможно, во время сильных дождей рыбок вымывает из привычного ареала обитания в верховьях реки и они пытаются вернуться обратно. Кроме того, не исключено, что паракнерии пытаются добраться до мест, расположенных выше водопада, где меньше конкуренции за пищу или реже встречаются хищники.

