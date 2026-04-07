7 апреля, 10:25
Максим Абдулаев
У шмелей обнаружили чувство ритма

Биологи из Китая, Великобритании и Австралии доказали, что шмели обладают абстрактным чувством ритма. Насекомые научились отличать сложные последовательности вспышек света и вибраций, узнавая их даже при ускорении или замедлении темпа. Способность переносить ритмический рисунок между зрением и осязанием показала, что для понимания абстрактного ритма не нужен сложный мозг или развитый голосовой аппарат.

Шмель на испытании в Т-лабиринте со светодиодом / © Zijie Zeng et al., Science, 2026

Абстрактное восприятие ритма — это способность узнавать временной паттерн (мелодию), даже если он воспроизводится в другом темпе. До сих пор этот навык считался фундаментом человеческой речи и музыки, а среди животных достоверно встречался лишь у видов, способных к вокальному обучению, например у певчих птиц. Ученые полагали, что для чувства ритма нужны специализированные нейронные связи между слухом и моторикой. Голуби и крысы с подобными тестами не справлялись, поэтому исследователи решили проверить когнитивные границы насекомых.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Science, создали искусственный «луг» с шестью электронными «цветками», оборудованными микроконтроллерами и светодиодами. Цветки непрерывно мигали в двух разных сложных ритмах. В центре цветков с правильным ритмом была капля сладкого сиропа. Другой ритм сигнализировал о наличии горького раствора хинина, нелюбимого шмелями. Ученые уравняли паттерны: суммарная продолжительность свечения и длительность пауз в обоих вариантах абсолютно совпадали. Шмели не могли ориентироваться на общую освещенность или простые визуальные подсказки — им приходилось запоминать саму структуру ритма.

В следующих тестах насекомым усложнили задачу: выученный ритм начали воспроизводить в новых, незнакомых темпах — быстрее или медленнее. В финальном эксперименте шмелей поодиночке запускали в Т-образный лабиринт, где свет заменили вибрацией. В лабиринте насекомые запомнили сложные ритмичные вибрации поверхности и успешно находили еду. После удачного обучения биологи отключали вибрацию и запускали визуальный тест, где тот же самый ритм подавался уже в виде вспышек света.

Во всех испытаниях шмели уверенно выбирали правильные кормушки. Они успешно распознавали абстрактный ритм как при изменении темпа, так и при переносе с осязания на зрение. Перед тем как принять решение, насекомые вели себя как внимательные слушатели: не садились сразу, а зависали над цветком. Если шмель находился в воздухе примерно 1,2 секунды — время, равное одному полному циклу ритмического рисунка, — вероятность безошибочного выбора достигала 85-100%.

Результаты исследования показали, что для восприятия абстрактного времени не требуются эволюционные инновации певчих видов. Умение считывать сложные ритмические паттерны может развиться даже в шмелином мозге размером с кунжутное зернышко. Авторы научной работы предположили, что у насекомых эта способность возникла из необходимости анализировать оптический поток — ритмичное мелькание света и тени, которое мозг шмеля обрабатывает для навигации и контроля скорости во время полета.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Максим Абдулаев
115 статей
Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.
Биология
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
6 апреля, 15:42
ФизТех

Необходимо, но не достаточно: ученые поставили под сомнение главный маркер присутствия майорановских частиц

Исследователи из Центра перспективных методов мезофизики и нанотехнологий МФТИ совместно с коллегами из Франции и Китая доказали, что эффект, который научное сообщество долго считало несомненным доказательством наличия топологической сверхпроводимости (и, следовательно, наличия частиц Майораны), может возникать и по совершенно банальным причинам — из-за тепловых эффектов. Работа ставит под сомнение интерпретацию множества экспериментов, проведенных за последние годы в разных лабораториях мира.

ФизТех
# квантовая физика
# моделирование
# нанотехнологии
# сверхпроводимость
6 апреля, 13:26
Татьяна Зайцева

В человеческом поту обнаружили ключевой фактор врожденной устойчивости к симптомам гриппа

Антимикробный пептид, вырабатываемый потовыми железами, обладает антивирусной активностью, в частности прицельно подавляя размножение вируса гриппа, показали результаты нового исследования. У некоторых людей концентрация этого вещества в биологических жидкостях от природы повышена, благодаря чему они переносят грипп без симптомов.

Медицина
# вирус
# вирус гриппа
# иммунная система
# инфекционные заболевания
# пот
3 апреля, 11:12
Максим Абдулаев

Грибы обменялись информацией о поливе водой и мочой

Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.

Биология
# грибы
# коммуникация клеток
# микориза
# экология
31 марта, 12:11
Андрей Серегин

Ученые подтвердили происхождение грузинского алфавита от армянского

Связь разных культур всего мира иногда находится в самых неожиданных инструментах, в том числе в языке. Новое исследование впервые показало такую связь количественно.

История
# алфавит
# Кавказ
# культура
# Эфиопия
# языки
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
