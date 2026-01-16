  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
16 января, 15:05
Максим Абдулаев
18

Эволюция в космосе научила вирусы взламывать защиту устойчивых бактерий

❋ 3.9

Американские микробиологи выяснили, что невесомость на МКС заставляет вирусы-бактериофаги вырабатывать мертвую хватку. Чтобы выжить в условиях, где встреча с жертвой происходит редко и случайно, вирусы приобрели мутации, позволяющие им мгновенно прикрепляться к бактериям. Используя эти генетические изменения, ученые сконструировали новые штаммы, способные убивать земные супербактерии.

Биология
# бактерии
# микробиология
# невесомость
# фаги
Бактериофаги на поверхности кишечной палочки / © Miika Leppänen

Бактериофаги — это вирусы, которые охотятся на бактерий. Они считаются перспективной альтернативой антибиотикам, но бактерии быстро учатся защищаться от них. Ученые предположили, что в космосе, где отсутствуют гравитация и конвекция (перемешивание слоев жидкости), «правила войны» между хищником и жертвой меняются. В таких стрессовых условиях эволюция может пойти по пути, который в земных условиях маловероятен или невозможен.

Авторы исследования, опубликованного в журнале PLOS Biology, отправили на Международную космическую станцию пробирки с кишечной палочкой E. coli и бактериофагом T7. Но это был не обычный вирус, а специально подготовленная «библиотека»: смесь из 1660 вариантов фага, у каждого из которых была изменена одна аминокислота в структуре «хвоста» — белка, отвечающего за захват жертвы.

Наблюдения показали, что поначалу инфекция в космосе шла медленно. Из-за отсутствия гравитации вирусы не могли пассивно оседать на бактерий и находили их только за счет случайного блуждания, что задерживало начало эпидемии в пробирке на несколько часов.

Однако со временем вирусы адаптировались. Бактерии в космосе изменили структуру клеточной стенки для защиты, но фаги ответили на это мутациями в генах, отвечающих за прикрепление.

Образцы провели на орбите 23 дня. Вернув их на Землю, ученые проанализировали ДНК и выделили те мутации, которые позволили вирусам эффективнее всего выживать и размножаться в невесомости.

Затем исследователи взяли 13 самых успешных космических мутаций и искусственно объединили их, создав новые штаммы фагов, которые содержали сразу по пять-шесть таких изменений одновременно. Эти синтетические вирусы протестировали против опасных земных штаммов кишечной палочки, вызывающих инфекции мочевыводящих путей и устойчивых к дикому типу вируса.

Искусственно созданные фаги, собранные из космических мутаций, смогли взломать защиту устойчивых бактерий и уничтожить их. Для сравнения: аналогичные фаги, собранные из мутаций, полученных в земном контрольном эксперименте, с этой задачей не справились. Космический отбор заставил вирус найти уязвимости в бактериальной обороне, которые в обычных условиях оставались скрытыми.

Исследование демонстрирует, что МКС может служить не просто лабораторией для фундаментальной науки, а инкубатором для биотехнологий. Экстремальные условия космоса позволяют направлять эволюцию вирусов в русло, необходимое для создания новых лекарств против резистентных инфекций.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Максим Абдулаев
53 статей
Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.
Показать больше
Биология
# бактерии
# микробиология
# невесомость
# фаги
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
16 Янв
1200
Plant science 2025: год обмана, жары и ботанической инженерии
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
17 Янв
1400
Иммануил Кант и его категорический императив
Medio Modo
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Нейронауки
Музей криптографии
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Что нас не убивает, но это не точно: реальные и надуманные угрозы здоровью
ВДНХ
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Физика снега и зимних видов спорта
Экспериментаниум
Москва
Лекция
17 Янв
1000
Итоги 2025 года в зоологии позвоночных
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Первый космический дом. История первой орбитальной станции «Салют-1»
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
17 Янв
1500
Из грязи в князи: невероятные социальные лифты в истории
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
18 Янв
Бесплатно
Как построить светлое будущее из подручных материалов
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
15 января, 16:41
Андрей Серегин

Сокращение лесов вынудило комаров больше сосать кровь у людей

Влияние человека на экосистемы сложно переоценить. Ученые из Бразилии выяснили, что наше вмешательство создает экологический дисбаланс, из-за которого комарам приходится активнее «охотиться» на людей.

Биология
# Бразилия
# комары
# кровь
# эволюция
15 января, 18:01
Evgenia Vavilova

Физики нашли материал, из-за которого придется переписывать определение топологических состояний

Исследователи обнаружили противоречащее существующему определению топологическое состояние в квантовом материале. Они считают, что пришло время переосмыслить определения для топологических систем и искать их в новых местах.

Физика
# квантовые материалы
# олово
# редкоземельные металлы
# топологические материалы
# физика низких температур
16 января, 12:33
Александр Березин

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Уже скоро американская ракета отправит в полет к Луне экипаж из четырех человек. Некоторые российские космические обозреватели ждут, что это будет последний успех Штатов в лунной гонке, а дальше их начнут опережать китайцы, которые первыми и высадятся на естественном спутнике Земли. Так ли это? Зачем США нужен испытательный полет 2026 года и почему бы не высадиться на Луне сразу? Наконец, зачем вообще все это нужно и что потеряет Россия от того, что никак не участвует во второй лунной гонке?

С точки зрения науки
# NASA
# SLS
# Китай
# космос
# Луна
# Мультимпактная гипотеза
# Россия
Выбор редакции
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
13 января, 17:06
Адель Романова

Жизнь в океане внутри спутника Юпитера Европы сочли почти невозможной

Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.

Астрономия
# внеземная жизнь
# космос
# подледный океан
# спутники Юпитера
12 января, 10:22
Игорь Байдов

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

Антропология
# Homo
# Homo erectus
# древние виды
# древние люди
# животные
# животные и люди
# приготовление пищи
# слоны
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Новый электролит открыл путь к мощным и более безопасным литий-ионным аккумуляторам

    16 января, 15:28

  2. Эволюция в космосе научила вирусы взламывать защиту устойчивых бактерий

    16 января, 15:05

  3. В кишечнике млекопитающих нашли древний антибиотик избирательного действия

    16 января, 14:47

  4. Ученые описали самый полный скелет человека умелого

    16 января, 13:43
Выбор редакции

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

16 января, 12:33

Последние комментарии

Александр Березин
3 минуты назад
Иван, "Жаль вы сильно переоцениваете влияние научных достижений на ориентацию мировых лидеров." У вас из недавно (последние 5 лет) купленных

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Александр Березин
6 минут назад
Лана, "Да ничего не изменится. Ну найдут микробов на луне или марсе. Никакого влияния на политику и вообще нашу жизнь это не окажет. " Я так не думаю,

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Alex Romanenko
15 минут назад
Бред. Украина лупит РФ не хуже третьего рейха. Значит если РФ 2ая армия, Украина не может быть ниже 10ой. Иначе место России около Италии. Беларусь

Рейтинг: 50 самых мощных армий мира

Лана Пренципал
25 минут назад
"Как только это случится, земная политика изменится навсегда. Даже самые недалекие главы государств поймут.." Какой же вы романтик. Да ничего не

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Роман Алмазов
25 минут назад
Вряд ли в оригинальной статье шла речь о вытеснении челюстноротыми круглоротых, скорее всего речь о бесчелюстных, более глобальной кладе, лишь

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

Alex Romanenko
26 минут назад
Foxtrot, так он же мошенник. Это его работа - громко кричать и создавать видимость. Уже все медиа РБ его раскрывали поочередно

Белорусские инженеры разработали тяговую батарею для грузовых беспилотников

Игорь
27 минут назад
Какие красавчики просто прелесть дай бог здоровья мамочке тигрице и ее малышам отличное хищное семейство

Амурская тигрица с рекордным выводком из пяти тигрят впервые попала в объектив фотоловушки

Роман Алмазов
41 минута назад
Господа!!! "Рыбы вида Sacabambaspis" - это не челюстноротые, а бесчелюстные! Вы что??

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

Дастан Муйдинов
57 минут назад
А где собственно Казахстанская Европейская часть?

Инфографика: самая длинная сухопутная граница для каждой европейской страны

Ильшат Валиуллин
1 час назад
Такая прелесть надеюсь будет в дальнейшем развиваться и у нас, и в Китае)))

Амурская тигрица с рекордным выводком из пяти тигрят впервые попала в объектив фотоловушки

Ваня Антонов
1 час назад
Иван, с чего бы меня смущал флаг России над нашей Украиной и над недавно нашей Финляндией, которую мы сами же и отдали Финам.

Инфографика: самая длинная сухопутная граница для каждой европейской страны

Александр Березин
1 час назад
Пью, "Марс можно терраформировать - только в научно-фантастических романах." Ну вот видите как. У вас мнение такое. А у авторов научных работ по

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Иван Колупаев
1 час назад
Александр, слышу некоторое разочарование в сроках выполнения задач гто 🙂 Или показалось? Жаль вы сильно переоцениваете влияние научных

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Александр Березин
1 час назад
Пью, "Чем же биосфера Евразии была другая?" Много чем. Например, там было два крайне опасных вида-суперхищника -- неандертальцы и денисовцы. С

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Пью Полуслепой
2 часа назад
Александр, Марс можно терраформировать - только в научно-фантастических романах.

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Борис
2 часа назад
И Антарктиду за компанию.

Инфографика: самые многоэтажные здания в странах мира

Пью Полуслепой
2 часа назад
Александр, Чем же биосфера Евразии была другая? Там что динозавры жили? Те же львы,те же слоны,та же вода, та же почва и воздух. И все это в пределах

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Александр Березин
2 часа назад
Пью, "а вот Антарктиду никто так и не колонизировал. Почему так?" А в тексте выше что-то написано о колонизации Марса? "Хотя на Антарктиде условия

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Пью Полуслепой
2 часа назад
Александр, а вот Антарктиду никто так и не колонизировал. Почему так? Хотя на Антарктиде условия получше чем на Луне и Марсе.

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Сергей Механик
2 часа назад
Очень легка цель для военной атаки, если что случится. Такая технология в нынешнее время не для всех подходит.

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно