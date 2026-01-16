Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Новый электролит открыл путь к мощным и более безопасным литий-ионным аккумуляторам
Международная научная группа при участии МФТИ разработала композитный гель-полимерный электролит для аккумуляторов. Этот материал позволит создать безопасные высокомощные батареи, что важно для электромобилей, гаджетов и систем хранения энергии.
Современные литий-ионные аккумуляторы широко используются — от портативной электроники до электротранспорта. Принцип их работы основан на перемещении ионов лития между анодом и катодом через электролит, который может быть жидким или твердотельным. Традиционные аккумуляторы с жидким электролитом обеспечивают высокую производительность и могут выдавать большую мощность. Однако они легко воспламеняются и есть риск утечки токсичных компонентов. Ячейки с твердотельными электролитами надежнее, но демонстрируют существенное падение энергии на высоких скоростях заряда-разряда. Из-за этого производители электроники вынуждены выбирать между мощностью и безопасностью устройства.
«Эта дилемма и стала нашей основной мотивацией. Наша работа была направлена на разработку гель-полимерного электролита, использование которого, позволяет объединить два ключевых качества в одном литий-ионном аккумуляторе нового поколения: высокая мощность и безопасность», — рассказала соавтор статьи, к. х. н. Олеся Капитанова.
Вместо традиционного перебора материалов ученые провели ряд «виртуальных экспериментов» на основе комплексной электрохимической и механической модели. Этот метод позволил достаточно точно и быстро спрогнозировать, как керамические наполнители разного размера будут влиять на ключевые свойства полимерного электролита. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Energy Storage.
Исследователи обнаружили, что наилучшим решением будет использование наноразмерных твердоэлектролитных частиц состава Li1.4Al0.4Ti1.6(PO4)3. Их применение привело к неожиданным результатам. Частицы равномерно распределились в полимерной матрице даже при низкой концентрации. Это значительно повысило механическую прочность и обеспечило быстрый транспорт ионов лития. Моделирование показало, что увеличение размеров частиц приводит к обратному эффекту и ухудшает работу аккумулятора. Предложенный подход, основанный на моделировании, позволил избежать многомесячных экспериментов и сразу нацелиться на получение оптимального электролита.
«Перед нами возникла новая задача: эффективный синтез этих керамических проводящих по иону лития частиц. Существующие методы низкоэффективные и требуют более 10 часов синтеза, что не позволяет получать чистый материал с размером частиц менее 100 нм. Наша команда разработала инновационный „пламенный золь-полимерный метод”», — поделилась Олеся Капитанова.
Ключевой этап нового синтеза — предварительный обжиг реагентов в пламени. Благодаря этому формируются твердоэлектролитные частицы без побочных примесей всего за 30 минут, что на порядок быстрее традиционных подходов.
Эксперименты с новым электролитом продемонстрировали выдающиеся результаты:
- Стабильность при высоких температурах: материал сохраняет форму и структуру даже при 180 °C. В таких условиях коммерческие электролитные сепараторы не выдерживают и разрушаются, приводя к короткому замыканию аккумулятора. Это открывает путь к созданию безопасных аккумуляторов нового поколения.
- Прочность и долговечность: новый электролит не уступает по прочности коммерческому аналогу, что является необходимым критерием при производстве и эксплуатации аккумуляторов.
- Высокая скорость заряда-разряда: тестирование прототипов аккумулятора на полученном электролите показало, что они сохраняют 85% емкости после 500 циклов быстрого перезаряда (4C). Более того, устройства оставались эффективными даже при сверхвысокой скорости разряда (10C). Для коммерческих аккумуляторов такой режим является серьезной нагрузкой, что зачастую приводит к деградации характеристик.
Разработанный научной группой электролит представляет собой перспективную альтернативу жидким и твердотельным аналогам. Простая и масштабируемая технология синтеза делает его привлекательным для массового производства. Применение предложенной разработки может ускорить внедрение более надежных и энергоэффективных устройств — от электромобилей до смартфонов и других устройств на аккумуляторах.
Исследование — результат сотрудничества ученых из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Научного центра перспективных междисциплинарных исследований «Идея», Куньминского университета науки и технологий (Китай), Московского физико-технического института, Сианьского университета Цзяотун (Китай), Исследовательского центра новых технологий XPANCEO (ОАЭ) и Государственного университета «Дубна».
Влияние человека на экосистемы сложно переоценить. Ученые из Бразилии выяснили, что наше вмешательство создает экологический дисбаланс, из-за которого комарам приходится активнее «охотиться» на людей.
Исследователи обнаружили противоречащее существующему определению топологическое состояние в квантовом материале. Они считают, что пришло время переосмыслить определения для топологических систем и искать их в новых местах.
Уже скоро американская ракета отправит в полет к Луне экипаж из четырех человек. Некоторые российские космические обозреватели ждут, что это будет последний успех Штатов в лунной гонке, а дальше их начнут опережать китайцы, которые первыми и высадятся на естественном спутнике Земли. Так ли это? Зачем США нужен испытательный полет 2026 года и почему бы не высадиться на Луне сразу? Наконец, зачем вообще все это нужно и что потеряет Россия от того, что никак не участвует во второй лунной гонке?
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
4 Августа, 2018
Невидимая темная материя
14 Сентября, 2016
Леонардо да Винчи: величайшие изобретения
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии