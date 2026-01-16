Новый электролит открыл путь к мощным и более безопасным литий-ионным аккумуляторам

Международная научная группа при участии МФТИ разработала композитный гель-полимерный электролит для аккумуляторов. Этот материал позволит создать безопасные высокомощные батареи, что важно для электромобилей, гаджетов и систем хранения энергии.

Современные литий-ионные аккумуляторы широко используются — от портативной электроники до электротранспорта. Принцип их работы основан на перемещении ионов лития между анодом и катодом через электролит, который может быть жидким или твердотельным. Традиционные аккумуляторы с жидким электролитом обеспечивают высокую производительность и могут выдавать большую мощность. Однако они легко воспламеняются и есть риск утечки токсичных компонентов. Ячейки с твердотельными электролитами надежнее, но демонстрируют существенное падение энергии на высоких скоростях заряда-разряда. Из-за этого производители электроники вынуждены выбирать между мощностью и безопасностью устройства.

«Эта дилемма и стала нашей основной мотивацией. Наша работа была направлена на разработку гель-полимерного электролита, использование которого, позволяет объединить два ключевых качества в одном литий-ионном аккумуляторе нового поколения: высокая мощность и безопасность», — рассказала соавтор статьи, к. х. н. Олеся Капитанова.

Вместо традиционного перебора материалов ученые провели ряд «виртуальных экспериментов» на основе комплексной электрохимической и механической модели. Этот метод позволил достаточно точно и быстро спрогнозировать, как керамические наполнители разного размера будут влиять на ключевые свойства полимерного электролита. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Energy Storage.

Исследователи обнаружили, что наилучшим решением будет использование наноразмерных твердоэлектролитных частиц состава Li 1.4 Al 0.4 Ti 1.6 (PO 4 ) 3 . Их применение привело к неожиданным результатам. Частицы равномерно распределились в полимерной матрице даже при низкой концентрации. Это значительно повысило механическую прочность и обеспечило быстрый транспорт ионов лития. Моделирование показало, что увеличение размеров частиц приводит к обратному эффекту и ухудшает работу аккумулятора. Предложенный подход, основанный на моделировании, позволил избежать многомесячных экспериментов и сразу нацелиться на получение оптимального электролита.

«Перед нами возникла новая задача: эффективный синтез этих керамических проводящих по иону лития частиц. Существующие методы низкоэффективные и требуют более 10 часов синтеза, что не позволяет получать чистый материал с размером частиц менее 100 нм. Наша команда разработала инновационный „пламенный золь-полимерный метод”», — поделилась Олеся Капитанова.

Ключевой этап нового синтеза — предварительный обжиг реагентов в пламени. Благодаря этому формируются твердоэлектролитные частицы без побочных примесей всего за 30 минут, что на порядок быстрее традиционных подходов.

Эксперименты с новым электролитом продемонстрировали выдающиеся результаты:

Стабильность при высоких температурах: материал сохраняет форму и структуру даже при 180 °C. В таких условиях коммерческие электролитные сепараторы не выдерживают и разрушаются, приводя к короткому замыканию аккумулятора. Это открывает путь к созданию безопасных аккумуляторов нового поколения.

Прочность и долговечность: новый электролит не уступает по прочности коммерческому аналогу, что является необходимым критерием при производстве и эксплуатации аккумуляторов.

Высокая скорость заряда-разряда: тестирование прототипов аккумулятора на полученном электролите показало, что они сохраняют 85% емкости после 500 циклов быстрого перезаряда (4C). Более того, устройства оставались эффективными даже при сверхвысокой скорости разряда (10C). Для коммерческих аккумуляторов такой режим является серьезной нагрузкой, что зачастую приводит к деградации характеристик.

Разработанный научной группой электролит представляет собой перспективную альтернативу жидким и твердотельным аналогам. Простая и масштабируемая технология синтеза делает его привлекательным для массового производства. Применение предложенной разработки может ускорить внедрение более надежных и энергоэффективных устройств — от электромобилей до смартфонов и других устройств на аккумуляторах.

Исследование — результат сотрудничества ученых из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Научного центра перспективных междисциплинарных исследований «Идея», Куньминского университета науки и технологий (Китай), Московского физико-технического института, Сианьского университета Цзяотун (Китай), Исследовательского центра новых технологий XPANCEO (ОАЭ) и Государственного университета «Дубна».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

ФизТех 614 статей Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), известен также как Физтех — ведущий российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин. Расположен в городе Долгопрудном Московской области, отдельные корпуса и факультеты находятся в Жуковском и в Москве.