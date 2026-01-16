Уведомления
В кишечнике млекопитающих нашли древний антибиотик избирательного действия
Группа биологов и иммунологов выяснила роль белка интелектин-2 (Itln2), функции которого долгое время оставались для науки белым пятном. Исследование показало, что это древнее оружие слизистых оболочек, работающее как «двойной агент»: белок одновременно укрепляет защитный барьер кишечника и прицельно уничтожает широкий спектр бактерий.
Интелектины — семейство белков, которые выделяются на слизистых оболочках. Если роль первого из них (Itln1) была известна, то его «брат» интелектин-2 (Itln2) оставался загадкой. Врачи замечали, что уровень этого белка меняется при заражении глистами или при болезни Крона, но не понимали механизм его работы.
Ситуацию осложнял курьезный факт: самые популярные лабораторные мыши (линия C57BL/6), на которых десятилетиями изучали иммунитет, вообще лишены этого гена из-за давней мутации. Ученые пытались понять, как работает защита кишечника, глядя на животных, у которых «вырезан» кусок этой защиты. Чтобы исправить это, авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, создали специальную линию мышей с восстановленным геном Itln2.
Используя специальные чипы с тысячами различных углеводов, исследователи выяснили, что Itln2 работает как высокоточный сканер. Он распознает специфический сахар — терминальную β-D-галактопиранозу. Этот сахар входит в состав клеточных стенок и защитных капсул множества бактерий (и полезных, и вредных, грамположительных и грамотрицательных). Для бактерий это важная структурная молекула. Но еще этот вид галактозы есть в организме человека: в муцинах — белках, из которых состоит наша слизь.
Такой выбор мишени позволяет белку действовать в двух направлениях. Во-первых, для обороны: Itln2 находит сахар в муцинах слизи, связывается с ними и «сшивает» между собой, как цемент. Это делает защитный слой кишечника плотнее и непроходимее для врагов.
Во-вторых, для нападения: белок находит бактерии по этому маркеру и атакует их. Мышиная версия Itln2 напрямую разрушает оболочки бактерий, вызывая их гибель. Человеческий вариант (hItln2) действует иначе: он склеивает бактерии в комки, останавливая их размножение.
Любопытно, что белок способен связываться и с бактериями, и с клетками человека (так как нужный сахар есть и там, и там). Однако убивает он только микробы, оставляя человеческие ткани невредимыми. Каким образом он отличает наши клетки от бактериальных, пока не известно.
Авторы исследования пришли к выводу, что интелектины — это не просто очередные антибиотики, а «эволюционно древнее решение», появившееся у хордовых задолго до сложной иммунной системы с антителами, Т-клетками и другими адаптивными элементами.
Влияние человека на экосистемы сложно переоценить. Ученые из Бразилии выяснили, что наше вмешательство создает экологический дисбаланс, из-за которого комарам приходится активнее «охотиться» на людей.
Исследователи обнаружили противоречащее существующему определению топологическое состояние в квантовом материале. Они считают, что пришло время переосмыслить определения для топологических систем и искать их в новых местах.
Уже скоро американская ракета отправит в полет к Луне экипаж из четырех человек. Некоторые российские космические обозреватели ждут, что это будет последний успех Штатов в лунной гонке, а дальше их начнут опережать китайцы, которые первыми и высадятся на естественном спутнике Земли. Так ли это? Зачем США нужен испытательный полет 2026 года и почему бы не высадиться на Луне сразу? Наконец, зачем вообще все это нужно и что потеряет Россия от того, что никак не участвует во второй лунной гонке?
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
5 судьбоносных археологических находок
Вопросы читателей (ч. 7)
