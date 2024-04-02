Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Нейробиологи обнаружили, что некоторые люди видят мир быстрее других
Группа нейробиологов из Великобритании изучила разницу в восприятии мерцающего света и выяснила, что существует разница в том, как люди смотрят на мир. Эти различия между отдельными Homo sapiens так велики, что сопоставимы с различиями в скорости восприятия различных, пусть и родственных, биологических видов.
Самый распространенный и важный орган чувств, которым обладают почти все виды животных, — зрение. Оно в самых разных формах есть у птиц, насекомых, млекопитающих и ракообразных. В целом функции зрения схожи, но детальное изучение показывает поразительные различия. Например, чуть больше 10 лет назад исследователи из Великобритании выяснили, что скорость метаболизма и размер тела связаны с восприятием окружающего мира: мелкие животные видят мир быстрее, чем крупные.
Способность различать движение объектов и изменения вокруг называют временным разрешением. Ее оценивают с помощью теста на порог слияния мерцаний (critical flicker fusion), когда в точке свет мерцает так часто, что отдельные вспышки невозможно различить. Этот тест используют при диагностике эпилепсии или для изучения коры мозга.
Считается, что человеческий глаз не распознает мерцания с частотой выше 50-90 герц, но существуют данные, где этот показатель в несколько раз выше, — до 500 герц. Группа нейробиологов из Тринити-колледжа в Дублине (Ирландия) решила узнать, различается ли временное разрешение у людей и существуют ли индивидуальные особенности в восприятии скорости.
Исследователи собрали группу из 88 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Участникам предложили смотреть в зрительную трубу, где на расстоянии примерно 16 сантиметров от глаз мерцал светодиод яркостью 255 люкс. Испытуемые крутили регулятор, чтобы свет начинал мигать, и постепенно увеличивали частоту с шагом в один герц, пока мерцание не сливалось.
Второй этап измерений работал в обратную сторону: выставлялась частота 65 герц, что выше порога, а участники постепенно уменьшали это значение, пока не заметят мерцания. На третьем этапе испытуемые смотрели за моргающим светом с околопороговой частотой в случайном порядке. Результаты эксперимента авторы опубликовали в журнале PLOS One.
Один из участников, как отметили исследователи, во время второго замера сразу предупредил, что различает мигание света на частоте 65 герц, — для него экспериментаторы поставили начальную планку в 80 герц. Вся группа проходила тест днем и вечером. У мужчин порог слияния мерцаний был относительно стабильным между сессиями и увеличивался в среднем на 0,4 герца, а у женщин этот показатель вырастал на 1,6 герца.
Авторы исследования также обнаружили значительные индивидуальные различия в восприятии порога слияния мерцаний. Кто-то не замечал морганий, тогда как свет мерцал с частотой 35 герц, а кто-то, наоборот, видел мигания света на 60 герцах. Величина вариации была примерно 21 ± 10,6 герца, что, по словам исследователей, сопоставимо с разбросом у близкородственных видов животных, занимающих разные экологические ниши — места обитания с разным уровнем освещенности. На этом основании ученые предположили, что столь сильная разница в восприятии может существенно влиять, например, на зрительные функции при занятиях спортом или в соревновательных играх.
«Поскольку нам доступен только собственный субъективный опыт, мы можем наивно полагать, что все остальные воспринимают мир так же, как мы. Примеры вроде дальтонизма показывают, что это не всегда так, но есть и множество менее известных факторов, которыми восприятие может отличаться. Это исследование характеризует одно из таких различий — „частоту кадров“ — наших зрительных систем. Некоторые люди действительно видят мир быстрее, чем другие», — подчеркнул соавтор научной работы Кевин Дж. Митчелл.
Американские нейробиологи изучили эпизодическую память черношапочной гаички — птицы, которая прячет пищу в тысячах тайников. Исследователи обнаружили, что эти птицы записывают воспоминания о каждом тайнике с помощью уникальных «штрих-кодов».
В недрах объектов пояса Койпера, которые находятся на задворках Солнечной системы, лед может храниться намного дольше, чем ученые предполагали ранее, — на протяжении миллиардов лет. Такие ледяные космические тела не что иное, как «бомба замедленного действия», которая «мощно взрывается» по мере приближения к нашему светилу. Об этом в своей статье рассказали американские ученые. По их мнению, новая работа поможет не только объяснить, почему объекты Койпера внезапно и ярко вспыхивают, когда впервые приближаются к Солнцу, но и полностью изменит сложившееся представление об астероидах и кометах.
В середине марта 2024 года запуск двух китайских спутников обернулся неудачей. Разгонный блок не смог обеспечить правильную траекторию, и полезная нагрузка до целевой орбиты не добралась. Официально миссию признали аварийной, но никаких подробностей о ее целях и ходе полета не сообщалось. Новые данные американской космической разведки показали, что аппараты точно не потеряны: они совершили маневр по изменению орбиты.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Ученые из США и Швейцарии определили четыре ключевых механизма, задействованных в трансформации личности человека. Но ни один из них не сработает без самого главного — сильного желания измениться.
Микроскопические животные тихоходки, известные как водяные медведи, славятся своей стойкостью к самым экстремальным условиям окружающей среды: их не могут гарантированно убить даже 10 дней в открытом космосе. Американские ученые смогли успешно воспроизвести один из механизмов рекордной выживаемости тихоходок в культуре человеческих клеток.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Шанхайский синдром планеты Земля: когда нас будет слишком много и что из этого выйдет
«Ангара»: рождение ракеты
Забытое открытие: как двойные астероиды изменили наши представления о Солнечной системе
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии