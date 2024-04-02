Нейробиологи обнаружили, что некоторые люди видят мир быстрее других

Группа нейробиологов из Великобритании изучила разницу в восприятии мерцающего света и выяснила, что существует разница в том, как люди смотрят на мир. Эти различия между отдельными Homo sapiens так велики, что сопоставимы с различиями в скорости восприятия различных, пусть и родственных, биологических видов.

Самый распространенный и важный орган чувств, которым обладают почти все виды животных, — зрение. Оно в самых разных формах есть у птиц, насекомых, млекопитающих и ракообразных. В целом функции зрения схожи, но детальное изучение показывает поразительные различия. Например, чуть больше 10 лет назад исследователи из Великобритании выяснили, что скорость метаболизма и размер тела связаны с восприятием окружающего мира: мелкие животные видят мир быстрее, чем крупные.

Способность различать движение объектов и изменения вокруг называют временным разрешением. Ее оценивают с помощью теста на порог слияния мерцаний (critical flicker fusion), когда в точке свет мерцает так часто, что отдельные вспышки невозможно различить. Этот тест используют при диагностике эпилепсии или для изучения коры мозга.

Считается, что человеческий глаз не распознает мерцания с частотой выше 50-90 герц, но существуют данные, где этот показатель в несколько раз выше, — до 500 герц. Группа нейробиологов из Тринити-колледжа в Дублине (Ирландия) решила узнать, различается ли временное разрешение у людей и существуют ли индивидуальные особенности в восприятии скорости.

Исследователи собрали группу из 88 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Участникам предложили смотреть в зрительную трубу, где на расстоянии примерно 16 сантиметров от глаз мерцал светодиод яркостью 255 люкс. Испытуемые крутили регулятор, чтобы свет начинал мигать, и постепенно увеличивали частоту с шагом в один герц, пока мерцание не сливалось.

Светодиодная лампа и электронные компоненты были помещены в непрозрачную черную коробку. Сверху были установлены зрительная труба и очки с затемненной оправой / © Clinton S. Haarlem et al.

Второй этап измерений работал в обратную сторону: выставлялась частота 65 герц, что выше порога, а участники постепенно уменьшали это значение, пока не заметят мерцания. На третьем этапе испытуемые смотрели за моргающим светом с околопороговой частотой в случайном порядке. Результаты эксперимента авторы опубликовали в журнале PLOS One.

Один из участников, как отметили исследователи, во время второго замера сразу предупредил, что различает мигание света на частоте 65 герц, — для него экспериментаторы поставили начальную планку в 80 герц. Вся группа проходила тест днем и вечером. У мужчин порог слияния мерцаний был относительно стабильным между сессиями и увеличивался в среднем на 0,4 герца, а у женщин этот показатель вырастал на 1,6 герца.

Авторы исследования также обнаружили значительные индивидуальные различия в восприятии порога слияния мерцаний. Кто-то не замечал морганий, тогда как свет мерцал с частотой 35 герц, а кто-то, наоборот, видел мигания света на 60 герцах. Величина вариации была примерно 21 ± 10,6 герца, что, по словам исследователей, сопоставимо с разбросом у близкородственных видов животных, занимающих разные экологические ниши — места обитания с разным уровнем освещенности. На этом основании ученые предположили, что столь сильная разница в восприятии может существенно влиять, например, на зрительные функции при занятиях спортом или в соревновательных играх.

«Поскольку нам доступен только собственный субъективный опыт, мы можем наивно полагать, что все остальные воспринимают мир так же, как мы. Примеры вроде дальтонизма показывают, что это не всегда так, но есть и множество менее известных факторов, которыми восприятие может отличаться. Это исследование характеризует одно из таких различий — „частоту кадров“ — наших зрительных систем. Некоторые люди действительно видят мир быстрее, чем другие», — подчеркнул соавтор научной работы Кевин Дж. Митчелл.

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