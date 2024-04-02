Российские ученые объяснили легкое течение омикрона

Команда исследователей с участием ученых НИУ ВШЭ создали математическую модель, описывающую течение инфекции, вызванной двумя вариантами коронавируса, омикроном и дельтой, и объяснили их отличия. Оказалось, что омикрон медленнее проникает в клетку, за счет чего у нее есть время оповестить соседние клетки об опасности и заставить их активировать врожденный иммунитет. Разработанная математическая модель может применяться для изучения любых вариантов Covid-19, что позволит эффективнее бороться с новыми потенциально опасными штаммами, включая пиролу и JN.1.

Исследование опубликовано в журнале PeerJ. Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии для вируса Covid-19 в мае 2023 года, однако это не означает, что коронавирус перестал представлять угрозу. Он остался в популяции и продолжает распространяться и мутировать. Одними из самых активных вариантов на сегодняшний день являются производные варианта омикрон. Он существенно отличается от других известных вариантов коронавируса. Омикрон гораздо заразнее, чем его предшественники, но при этом заболевание протекает легче и реже вызывает осложнения.

Covid-19 проникает в клетку с помощью белка-шипа (спайк-белка), которым он прикрепляется к мишеням — рецепторам на поверхности клеток. При этом вариант дельта пользуется механизмом разрезания собственных белков, что позволяет мгновенно впрыскивать генетический материал вируса в клетку. Штамм омикрон в результате мутаций утратил эту способность и стал проникать гораздо медленнее через особые мембранные пузырьки.

Команда российских исследователей с участием ученых факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ смоделировала процесс проникновения штаммов омикрон и дельта в клетку и описала дальнейшее распространение вируса в тканях организма с помощью математических методов.

«Математика активно используется в биологии. С одной стороны, с ее помощью можно точно описать сложные биологические процессы, а с другой — математическое моделирование позволяет посмотреть на отдельные компоненты этих процессов и увидеть то, что невозможно увидеть в эксперименте: например, как клетка расходует липиды и белки при вирусном процессе, — рассказывает один из авторов исследования Евгений Князев, заведующий Лабораторией молекулярной физиологии НИУ ВШЭ. — В предыдущей работе с помощью математики мы изучили особенности исходного варианта коронавируса и дельты только для модели кишечного эпителия, а в этот раз адаптировали математическую модель с учетом поведения варианта омикрон в эпителии кишечника и легких».

Предложенная модель основывается на реальных экспериментальных данных. Ученые заражали клетки кишечника и легких штаммами дельта и омикрон и наблюдали, как быстро вирус проникает в клетку, сколько клеток заражает, как быстро их убивает. Эксперимент проводили на материале кишечника и легких, потому что именно эти органы имеют наибольшее количество рецепторов, с которыми связывается вирус. При этом если поражение легких, как правило, сопровождается клиническими проявлениями болезни — кашлем, повышенной температурой, то кишечник может служить скрытым резервуаром инфекции и не давать явных симптомов.

Когда вирус проникает в организм, у человека активируется два уровня иммунитета: врожденный, эволюционно более древний, при активации которого в том числе выделяются особые молекулы, цитокины, и приобретенный, связанный с работой особых клеток, лимфоцитов, и выработкой антител к вирусу. Ученых интересовал врожденный иммунитет и местная реакция на чужеродные белки вируса. Чтобы исключить влияние приобретенного иммунитета, для эксперимента использовались бессмертные клеточные линии легких и кишечника.

«В биологических исследованиях мы часто используем не здоровые человеческие клетки, а так называемые бессмертные клеточные линии. Это человеческие раковые клетки, способные делиться бесконечно, поэтому их и называют бессмертными. В лабораториях их используют в качестве модели, поскольку они довольно стабильны, предсказуемы и в то же время очень похожи на эпителий соответствующих органов», — объясняет Евгений Князев.

Результаты лабораторного эксперимента затем представили в виде математической модели, которая позволила обнаружить дополнительную причину легкого течения омикрона. Оказалось, что дело не только в более медленном проникновении вируса в клетку по сравнению с дельтой, но и в более сильной активации врожденного иммунитета. При контакте с обоими вариантами зараженные клетки выпускают сигнальные молекулы, цитокины, которые оповещают соседние клетки об опасности и призывают включить защиту. Однако сила эффекта от этого явления разная. Если при дельте даже оповещенные клетки заражаются, то при омикроне сопротивляемость оповещенных цитокинами клеток становится практически абсолютной.

«Математическое моделирование позволяет нам предсказывать, как поведет себя вирус при мутациях, и, соответственно, находить способы реагировать на новые вызовы. Например, с 2023 года начал распространяться новый вариант коронавируса — пирола, который вновь научился использовать фермент клеток, разрезающий спайк-белок вируса при входе. А производный от пиролы вариант коронавируса JN.1 на данный момент уже стал доминирующим вариантом в мире. Чтобы снизить опасность новых штаммов, мы должны найти способ замедлить вход вируса в клетку и дать шанс врожденному иммунитету отреагировать», — рассказывает Евгений Князев.

По мнению ученых, возможным решением, помимо разработки усовершенствованных вакцин для борьбы с вирусом, может быть переориентирование существующих лекарственных препаратов на лечение ковида, если они способны влиять на релевантные белки.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

НИУ ВШЭ 291 статей Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».