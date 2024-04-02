Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Российские ученые объяснили легкое течение омикрона
Команда исследователей с участием ученых НИУ ВШЭ создали математическую модель, описывающую течение инфекции, вызванной двумя вариантами коронавируса, омикроном и дельтой, и объяснили их отличия. Оказалось, что омикрон медленнее проникает в клетку, за счет чего у нее есть время оповестить соседние клетки об опасности и заставить их активировать врожденный иммунитет. Разработанная математическая модель может применяться для изучения любых вариантов Covid-19, что позволит эффективнее бороться с новыми потенциально опасными штаммами, включая пиролу и JN.1.
Исследование опубликовано в журнале PeerJ. Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии для вируса Covid-19 в мае 2023 года, однако это не означает, что коронавирус перестал представлять угрозу. Он остался в популяции и продолжает распространяться и мутировать. Одними из самых активных вариантов на сегодняшний день являются производные варианта омикрон. Он существенно отличается от других известных вариантов коронавируса. Омикрон гораздо заразнее, чем его предшественники, но при этом заболевание протекает легче и реже вызывает осложнения.
Covid-19 проникает в клетку с помощью белка-шипа (спайк-белка), которым он прикрепляется к мишеням — рецепторам на поверхности клеток. При этом вариант дельта пользуется механизмом разрезания собственных белков, что позволяет мгновенно впрыскивать генетический материал вируса в клетку. Штамм омикрон в результате мутаций утратил эту способность и стал проникать гораздо медленнее через особые мембранные пузырьки.
Команда российских исследователей с участием ученых факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ смоделировала процесс проникновения штаммов омикрон и дельта в клетку и описала дальнейшее распространение вируса в тканях организма с помощью математических методов.
«Математика активно используется в биологии. С одной стороны, с ее помощью можно точно описать сложные биологические процессы, а с другой — математическое моделирование позволяет посмотреть на отдельные компоненты этих процессов и увидеть то, что невозможно увидеть в эксперименте: например, как клетка расходует липиды и белки при вирусном процессе, — рассказывает один из авторов исследования Евгений Князев, заведующий Лабораторией молекулярной физиологии НИУ ВШЭ. — В предыдущей работе с помощью математики мы изучили особенности исходного варианта коронавируса и дельты только для модели кишечного эпителия, а в этот раз адаптировали математическую модель с учетом поведения варианта омикрон в эпителии кишечника и легких».
Предложенная модель основывается на реальных экспериментальных данных. Ученые заражали клетки кишечника и легких штаммами дельта и омикрон и наблюдали, как быстро вирус проникает в клетку, сколько клеток заражает, как быстро их убивает. Эксперимент проводили на материале кишечника и легких, потому что именно эти органы имеют наибольшее количество рецепторов, с которыми связывается вирус. При этом если поражение легких, как правило, сопровождается клиническими проявлениями болезни — кашлем, повышенной температурой, то кишечник может служить скрытым резервуаром инфекции и не давать явных симптомов.
Когда вирус проникает в организм, у человека активируется два уровня иммунитета: врожденный, эволюционно более древний, при активации которого в том числе выделяются особые молекулы, цитокины, и приобретенный, связанный с работой особых клеток, лимфоцитов, и выработкой антител к вирусу. Ученых интересовал врожденный иммунитет и местная реакция на чужеродные белки вируса. Чтобы исключить влияние приобретенного иммунитета, для эксперимента использовались бессмертные клеточные линии легких и кишечника.
«В биологических исследованиях мы часто используем не здоровые человеческие клетки, а так называемые бессмертные клеточные линии. Это человеческие раковые клетки, способные делиться бесконечно, поэтому их и называют бессмертными. В лабораториях их используют в качестве модели, поскольку они довольно стабильны, предсказуемы и в то же время очень похожи на эпителий соответствующих органов», — объясняет Евгений Князев.
Результаты лабораторного эксперимента затем представили в виде математической модели, которая позволила обнаружить дополнительную причину легкого течения омикрона. Оказалось, что дело не только в более медленном проникновении вируса в клетку по сравнению с дельтой, но и в более сильной активации врожденного иммунитета. При контакте с обоими вариантами зараженные клетки выпускают сигнальные молекулы, цитокины, которые оповещают соседние клетки об опасности и призывают включить защиту. Однако сила эффекта от этого явления разная. Если при дельте даже оповещенные клетки заражаются, то при омикроне сопротивляемость оповещенных цитокинами клеток становится практически абсолютной.
«Математическое моделирование позволяет нам предсказывать, как поведет себя вирус при мутациях, и, соответственно, находить способы реагировать на новые вызовы. Например, с 2023 года начал распространяться новый вариант коронавируса — пирола, который вновь научился использовать фермент клеток, разрезающий спайк-белок вируса при входе. А производный от пиролы вариант коронавируса JN.1 на данный момент уже стал доминирующим вариантом в мире. Чтобы снизить опасность новых штаммов, мы должны найти способ замедлить вход вируса в клетку и дать шанс врожденному иммунитету отреагировать», — рассказывает Евгений Князев.
По мнению ученых, возможным решением, помимо разработки усовершенствованных вакцин для борьбы с вирусом, может быть переориентирование существующих лекарственных препаратов на лечение ковида, если они способны влиять на релевантные белки.
Американские нейробиологи изучили эпизодическую память черношапочной гаички — птицы, которая прячет пищу в тысячах тайников. Исследователи обнаружили, что эти птицы записывают воспоминания о каждом тайнике с помощью уникальных «штрих-кодов».
В недрах объектов пояса Койпера, которые находятся на задворках Солнечной системы, лед может храниться намного дольше, чем ученые предполагали ранее, — на протяжении миллиардов лет. Такие ледяные космические тела не что иное, как «бомба замедленного действия», которая «мощно взрывается» по мере приближения к нашему светилу. Об этом в своей статье рассказали американские ученые. По их мнению, новая работа поможет не только объяснить, почему объекты Койпера внезапно и ярко вспыхивают, когда впервые приближаются к Солнцу, но и полностью изменит сложившееся представление об астероидах и кометах.
В середине марта 2024 года запуск двух китайских спутников обернулся неудачей. Разгонный блок не смог обеспечить правильную траекторию, и полезная нагрузка до целевой орбиты не добралась. Официально миссию признали аварийной, но никаких подробностей о ее целях и ходе полета не сообщалось. Новые данные американской космической разведки показали, что аппараты точно не потеряны: они совершили маневр по изменению орбиты.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Ученые из США и Швейцарии определили четыре ключевых механизма, задействованных в трансформации личности человека. Но ни один из них не сработает без самого главного — сильного желания измениться.
Микроскопические животные тихоходки, известные как водяные медведи, славятся своей стойкостью к самым экстремальным условиям окружающей среды: их не могут гарантированно убить даже 10 дней в открытом космосе. Американские ученые смогли успешно воспроизвести один из механизмов рекордной выживаемости тихоходок в культуре человеческих клеток.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«Думаю, несколько сотен, а может, даже тысячу степных орлов мы сумели спасти!»
Какой коронавирусный иммунитет самый сильный — переболевшего или вакцинированного? Израильский опыт показывает: все сложно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии