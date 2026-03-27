«Израильский Стоунхендж» оказался центром обширной сети древних каменных кругов

Руджм-эль-Хири, монументальный мегалитический памятник на Голанских высотах, который часто сравнивают со Стоунхенджем, до сих пор считался единственным доисторическим сооружением в этом регионе. Однако новое исследование показало, что он никогда не был одинок.

Руджм-эль-Хири, расположенный на базальтовом плато в центральной части Голанских высот, примерно в 16 километрах к востоку от побережья озера Кинерет (Галилейского моря), — один из самых загадочных археологических памятников Южного Леванта. Руджм-эль-Хири — арабское название, в переводе означающее «каменный вал дикой кошки». На иврите памятник, который часто сравнивают со Стоунхенджем, называют «гальгаль рефаим», или «колесо исполинов», что отсылает к упоминаемым в Танахе великанам рефаимам.

Древнее сооружение представляет собой центральный курган высотой приблизительно пять метров и диаметром около 20 метров, окруженный четырьмя концентрическими кругами, сложенными более чем из 42 тысяч необработанных базальтовых камней общим весом примерно 40 тысяч тонн. Некоторые из базальтовых блоков достигают более 2,5 метра в высоту и 3,5 метра в ширину.

Диаметр внешнего кольца — 160 метров, а высота его стен — почти 2,5 метра. Некоторые круги целые, другие — неполные. Каменные кольца через нерегулярные интервалы соединяют более низкие радиальные стены.

Руджм-эль-Хири случайно обнаружили в 1968 году при изучении военных аэрофотоснимков, и с тех пор этот памятник — предмет научных споров как по поводу его хронологии, так и по поводу предназначения. Сейчас Руджм-эль-Хири принято датировать периодом раннего бронзового века (3000-2700 годы до нашей эры). Что касается его назначения, то среди выдвинутых гипотез — погребальный монумент, место для церемониальных собраний, астрономическая обсерватория.

Тем не менее, поскольку поблизости подобных сооружений до сих пор обнаружили, в основе всех попыток интерпретации лежала предполагаемая изолированность Руджм-эль-Хири. Однако результаты нового исследования, проведенного израильскими археологами, заставило их переосмыслить феномен Руджм-эль-Хири. То, что считалось уникальным доисторическим сооружением, оказалось частью гораздо более широкой культурной традиции, простирающейся по всему Южному Леванту.

Исследователи, статья которых опубликована в журнале PLOS One, используя спутниковые снимки высокого разрешения, сделанные с 2004 по 2024 год, искусственный интеллект и геофизическое моделирование, обнаружили в радиусе 25 километров от Руджм-эль-Хири 28 ранее неизвестных крупных каменных сооружений.



Большинство из этих кругов были невидимы на поверхности земли из-за растительности, сложного рельефа, эрозии почвы или деятельности человека. Инструменты ИИ помогли отфильтровать визуальный шум, выявив круглые формы, вкрапленные в рельеф местности.

Все вновь обнаруженные памятники имеют схожую друг с другом и с Руджм-эль-Хири архитектурную структуру — концентрические каменные кольца, обычно диаметром более 50 метров, построенные из местных базальтовых камней, а также наличие радиальных перегородок между кольцами и стратегическое расположение в ландшафте окружающей местности.

Многие из каменных кругов, как и сам Руджм-эль-Хири, расположены рядом с речками, ручьями или другими естественными источниками воды. Многие из них находятся рядом с дольменами, курганами и древними полями. Это может свидетельствовать о том, что такие каменные круги были частью повседневной жизни древних обитателей этих мест, а не существовали отдельно, предположили исследователи.

Таким образом, сделали вывод ученые, Руджм-эль-Хири был не изолированным сооружением, не археологической аномалией, а частью широко распространенной местной традиции, звеном или центром обширной сети больших каменных кругов в базальтовых высокогорьях Южного Леванта.

