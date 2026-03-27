  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
27 марта, 16:38
Татьяна Зайцева
2

«Израильский Стоунхендж» оказался центром обширной сети древних каменных кругов

❋ 4.6

Руджм-эль-Хири, монументальный мегалитический памятник на Голанских высотах, который часто сравнивают со Стоунхенджем, до сих пор считался единственным доисторическим сооружением в этом регионе. Однако новое исследование показало, что он никогда не был одинок.

Аэрофотоснимок Руджм-эль-Хири / © Y. Shmidov, A. Wiegmann / PLOS One

Руджм-эль-Хири, расположенный на базальтовом плато в центральной части Голанских высот, примерно в 16 километрах к востоку от побережья озера Кинерет (Галилейского моря), — один из самых загадочных археологических памятников Южного Леванта. Руджм-эль-Хири — арабское название, в переводе означающее «каменный вал дикой кошки». На иврите памятник, который часто сравнивают со Стоунхенджем, называют «гальгаль рефаим», или «колесо исполинов», что отсылает к упоминаемым в Танахе великанам рефаимам.

Древнее сооружение представляет собой центральный курган высотой приблизительно пять метров и диаметром около 20 метров, окруженный четырьмя концентрическими кругами, сложенными более чем из 42 тысяч необработанных базальтовых камней общим весом примерно 40 тысяч тонн. Некоторые из базальтовых блоков достигают более 2,5 метра в высоту и 3,5 метра в ширину.

Диаметр внешнего кольца — 160 метров, а высота его стен — почти 2,5 метра. Некоторые круги целые, другие — неполные. Каменные кольца через нерегулярные интервалы соединяют более низкие радиальные стены.

Руджм-эль-Хири случайно обнаружили в 1968 году при изучении военных аэрофотоснимков, и с тех пор этот памятник — предмет научных споров как по поводу его хронологии, так и по поводу предназначения. Сейчас Руджм-эль-Хири принято датировать периодом раннего бронзового века (3000-2700 годы до нашей эры). Что касается его назначения, то среди выдвинутых гипотез — погребальный монумент, место для церемониальных собраний, астрономическая обсерватория.

Тем не менее, поскольку поблизости подобных сооружений до сих пор обнаружили, в основе всех попыток интерпретации лежала предполагаемая изолированность Руджм-эль-Хири. Однако результаты нового исследования, проведенного израильскими археологами, заставило их переосмыслить феномен Руджм-эль-Хири. То, что считалось уникальным доисторическим сооружением, оказалось частью гораздо более широкой культурной традиции, простирающейся по всему Южному Леванту.

Исследователи, статья которых опубликована в журнале PLOS One, используя спутниковые снимки высокого разрешения, сделанные с 2004 по 2024 год, искусственный интеллект и геофизическое моделирование, обнаружили в радиусе 25 километров от Руджм-эль-Хири 28 ранее неизвестных крупных каменных сооружений.

Большинство из этих кругов были невидимы на поверхности земли из-за растительности, сложного рельефа, эрозии почвы или деятельности человека. Инструменты ИИ помогли отфильтровать визуальный шум, выявив круглые формы, вкрапленные в рельеф местности.

Все вновь обнаруженные памятники имеют схожую друг с другом и с Руджм-эль-Хири архитектурную структуру — концентрические каменные кольца, обычно диаметром более 50 метров, построенные из местных базальтовых камней, а также наличие радиальных перегородок между кольцами и стратегическое расположение в ландшафте окружающей местности.

Многие из каменных кругов, как и сам Руджм-эль-Хири, расположены рядом с речками, ручьями или другими естественными источниками воды. Многие из них находятся рядом с дольменами, курганами и древними полями. Это может свидетельствовать о том, что такие каменные круги были частью повседневной жизни древних обитателей этих мест, а не существовали отдельно, предположили исследователи.

Таким образом, сделали вывод ученые, Руджм-эль-Хири был не изолированным сооружением, не археологической аномалией, а частью широко распространенной местной традиции, звеном или центром обширной сети больших каменных кругов в базальтовых высокогорьях Южного Леванта.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Татьяна Зайцева
54 статей
Археология
# археология
# археология Израиля
# архитектура
# Израиль
# история
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
26 марта, 10:59
НИУ ВШЭ

Российские ученые приблизились к целостному пониманию восприятия эмоций людьми с РАС

Ученые Центра исследований интеллекта и когнитивного благополучия НИУ ВШЭ провели первый систематический анализ научных работ, посвященных особенностям восприятия эмоций по движениям при аутизме. Анализ показал, что различия между аутичными и неаутичными людьми во многом зависят от того, как именно устроен эксперимент и какие задачи предлагаются участникам.

26 марта, 14:44
Александр Березин

Археологи заявили, что нашли скелет д’Артаньяна

Полевой маршал погиб во время франко-голландской войны, но до сих пор конкретное место захоронения не было известно. Найденный скелет формально согласуется с причиной смерти шевалье д'Артаньяна (вопреки беллетристике, это был один из его титулов, а не имя). Анализ ДНК должен окончательно подтвердить гипотезу уже в ближайшее время.

26 марта, 17:03
МАИ

Почему OpenAI закрывает Sora и что будет с ИИ-видео дальше

Компания OpenAI официально подтвердила информацию, которая уже несколько дней будоражит профильные ИТ-сообщества: видеогенератор Sora прекращает свое существование. В официальном заявлении команда проекта выбрала довольно эмоциональную формулировку: «Мы прощаемся с приложением Sora». О возможных причинах и последствиях решения рассказал Дмитрий Сошников – преподаватель института № 8 «Компьютерные науки и прикладная математика» Московского авиационного института, популяризатор технологий искусственного интеллекта, автор телеграм-канала Облачный адвокат.

24 марта, 16:05
Дарья Губина

Астрономы нашли копию Солнечной системы в процессе формирования

В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.

21 марта, 19:13
Игорь Байдов

В Эквадоре нашли паука, который ради выживания притворяется жертвой «зомби-гриба»

Арахнологи описали новый вид пауков, который копирует облик мертвой особи, пораженной паразитическим грибом, чтобы хищники меньше обращали на него внимание. В природе такой гриб заражает хозяина и воздействует на его нервную систему, после чего заставляет подниматься на возвышенность, откуда легче распространять споры. Открытие расширит представления ученых о мимикрии у животных.

19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

Последние комментарии

Ильнур
18 минут назад
Ашоту позвоните , у него тут рядом шиномантаж. По вызову он тоже ездит, чутка больше дадите просто.

В колесе марсохода Curiosity появилась новая крупная пробоина

Роман
40 минут назад
Постоянный, причем демократия и запасы на черный день? Ее не продают, а только копят.

Инфографика: сколько нефти хранится в стратегических резервах G7

Roman Frolov
54 минуты назад
Благодарю за обзор и ссылку, этой темой давно интересовался, хорошо, что в этом направлении идет работа!

Невесомость снизила эффективность размножения млекопитающих

Парапет
1 час назад
Иван, для меня война с Украиной уже длящаяся дольше ВОВ непонятно для чего и к чему ведет

Инфографика: поддержка войн в США упала до исторического минимума

Rd Dr
1 час назад
SSRB, ну да, так себе концентрация получается )))

Инфографика: сколько нефти хранится в стратегических резервах G7

Vitaliy Mayer
1 час назад
Больше похоже нато что они умерли возле алтаря. А потом их завалило . Потому что принесенных в жертву там бы не оставили валятся.

В Мексике нашли алтарь тольтеков с останками людей, принесенных в жертву

Александр Французов
2 часа назад
стоматологи возбудились что народ сам себе может привести в порядок зубы)

Стоматолог объяснила риски самостоятельного удаления зубного камня

SSRB Army
2 часа назад
Постоянный, жёсткая концентрация нефти на целый месяц пользования .

Инфографика: сколько нефти хранится в стратегических резервах G7

Штефан Бабич
2 часа назад
На каком-то сайте данная инфографика уже была какой-то период назад, точно такая же и естественно мало кто в это поверил. В Китае в 4 с лишним раза

Инфографика: 50 крупнейших экономик мира в 2026 году

Иван Колупаев
2 часа назад
Постоянный, как будто что-то плохое для американского народа.

Инфографика: сколько нефти хранится в стратегических резервах G7

Иван Бубырь
3 часа назад
Сначала надо людям дать условия жизни как в ОАЭ или Сад Аравии а уж потом если некуда деньги девать то строить всякую херню

В Казахстане показали проект небоскреба, который словно сошел с экрана научно-фантастического фильма

Elusive Joe
3 часа назад
Ничего страшного, трамп поможет))

Саудовская Аравия расторгла сразу несколько контрактов на реализацию своих мегастроек

Serjo Djachkowski
3 часа назад
Dima, там куча всего и денег нет уже из-за блокады и место становится неинтересным из-за плохого климата, высокая температура и влажность, также нефти

Саудовская Аравия расторгла сразу несколько контрактов на реализацию своих мегастроек

Иван Колупаев
3 часа назад
Сергей, наверняка вы это пишете с отечественного телефона или ПК где установлена ни разу не американская операционка.

Инфографика: 50 крупнейших экономик мира в 2026 году

Постоянный
3 часа назад
Всё правильно. Сконцентрировать нефть у себя, а потом задрать цены и продавать выгоднее. А вы говорите демократия, свободы...ага, для американского

Инфографика: сколько нефти хранится в стратегических резервах G7

Сергей Ядров
4 часа назад
Дмитрий, так они и Иран победили, и войну на Украине остановили за три дня и даже эти рейтинги составили они. Шустрые такие. Ну и пусть думают, что

Инфографика: 50 крупнейших экономик мира в 2026 году

Иван Колупаев
4 часа назад
Пиндосня, что с них взять, не хотят воевать непонятно за что и зачем. И самое непонятное как долго.

Инфографика: поддержка войн в США упала до исторического минимума

Dima Li
4 часа назад
Aleksand, причём тут Иран? Зерканую линию уже в первый год сократили до одной мили, а годом позже полностью отменили, на данный момент планируется там

Саудовская Аравия расторгла сразу несколько контрактов на реализацию своих мегастроек

Sam Dowson
5 часов назад
"это неосознанное запасание генного материала" - вряд ли пчеломатки тоже намеренно осознают, что запасают сперматозоиды после спаривания с

Регулярная эякуляция повысила качество спермы у 30 видов животных и человека

candy Emily
5 часов назад
No matter what, I'm here to thank you for the great content and fun website. https://retrogamesonline.io

Представлен самый компактный в мире ИИ-суперкомпьютер

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно