  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
7 минут назад
Михаил Орлов
13

Минога помогла понять, как позвоночные животные отрастили голову

4.2

Одна из самых больших загадок эволюции — это появление у позвоночных их головы и черепа. Авторы нового исследования утверждают, что решили ее, тщательно изучив эмбриональное развитие одного из самых примитивных современных позвоночных — японской, или тихоокеанской, миноги.

Биология
# животное
# круглоротые
# миноги
# эволюция
# эмбриология
Японская, или тихоокеанская минога
Японская, или тихоокеанская минога Lethenteron camtschaticum / © Takayuki Onai, University of Fukui

Позвоночные играют особую роль в современной биосфере. Они крупные, сложноорганизованные и относятся к числу наиболее успешных в эволюционном плане животных. Позвоночные — это существа, имеющие позвоночник, которые относятся к типу хордовые. В него входят и некоторые другие животные, такие как ланцетники и оболочники. Они лишены позвоночника, но по крайней мере часть жизни имеют другую опорную структуру, которая тянется вдоль тела, — хорду.

Первые предки хордовых возникли на заре современного этапа эволюции биосферы — в кембрийском периоде. Считается, что они напоминали ланцетников — небольших современных хордовых, у которых нет ни позвоночника, ни даже головы: только хвост, прикрепленный к туловищу.

Вскоре появились и первые позвоночные — скорее всего, они были родственны ныне живущим круглоротым, прежде всего миногам. Эти животные имеют лишь примитивный череп и лишены челюстей, что не мешает им впиваться в тело рыб и паразитировать на них. Оставался большой вопрос: в какой момент позвоночные отрастили голову, то есть приобрели обособленный головной отдел тела и соответствующую часть скелета?

Одни ученые полагали, что голова первого позвоночного (а значит, и всех его потомков) образовалась из модифицированных позвонков, то есть исходно была частью позвоночника. Такое предположение одним из первых высказал еще Гёте. Другие утверждали, что череп появился самостоятельно и независимо, на основе каких-то других структур.

Японские исследователи, которые опубликовали статью в журнале iScience, утверждают, что нашли ответ на этот вопрос. С помощью серий ультратонких срезов и сканирующей электронной микроскопии они подробно изучили эмбриональное развитие японской, или тихоокеанской, миноги Lethenteron camtschaticum. Ранее столь детального и достоверного описания эмбриогенеза миног не было. Исследователи также изучили паттерны генной экспрессии у L. camchaticum, а для сравнения — ланцетников и полухордовых (беспозвоночные животные, близкие типу хордовых).

Динамика развития головной мезодермы миноги / © T. Onai et al., 2023

В центре пристального внимания ученых оказалось развитие мезодермы головы миноги, а также сомитов. Так называют парные мезодермальные образования, расположенные симметрично по бокам хорды и зачаточной нервной системы позвоночных.

Ранее эмбриологи заметили, что в головной части зародышей позвоночных также имеются парные образования — пузырьки, которые напоминают сомиты. Предстояло выяснить, действительно ли те и другие структуры имеют общее происхождение. Авторы новой статьи уверенно опровергли такую связь.

Они подтвердили, что в голове зародыша миноги действительно появляются характерные кластеры (скопления) клеток. Однако они не имеют форму розеток (круга с отверстием посередине), которую чаще всего принимают сомиты позвоночных. Такие розетки важны на последующих стадиях развития зародыша. Более того, в тканях развивающейся миноги не обнаружено активности генов, участвующих в формировании сомитов и разделении зародыша на сегменты — находящиеся друг за другом похожие участки.

Выходит, мезодерма головы позвоночных животных развилась уже на самых ранних этапах их эволюции. В то же время сомиты, по мнению авторов исследования, скорее всего, возникли у еще более древнего общего предка вторичноротых — крупной группы животных, куда входят хордовые (включая позвоночных), полухордовые и иглокожие.

Ученые считают, что их статья положит конец длившимся полтора века спорам зоологов о том, появилась голова позвоночных «сама по себе» или была всего лишь производным их позвоночника.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Биология
# животное
# круглоротые
# миноги
# эволюция
# эмбриология
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Что такое зеленая химия
ИЦАЭ
Екатеринбург
Лекция
13 Янв
600
Диалектика Просвещения. Теодор Адорно и Макс Хоркхаймер
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Нейрофизиология и искусство
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
13 Янв
500
Нейробиология эмоций
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
13 Янв
500
Итоги 2023 года в космонавтике
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
500
На пути к Animal free science
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Янв
500
ОРВИ: лечение, профилактика
Milmax Science
Казань
Лекция
14 Янв
600
Астрономические итоги 2023 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Янв
350
Фундаментальная астрофизика и народное хозяйство
Московский Планетарий
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 12:53
ТюмГУ

Биологи изучили паразитов рыб в реках России

Ученые Тюмени, Владивостока и Москвы охарактеризовали видовое разнообразие червей рода Azygia, встречающихся у рыб крупнейших рек России, которые протекают по территории Восточно-Европейской равнины, Западной Сибири и юга Дальнего Востока России.

ТюмГУ
# азигии
# паразиты
# реки
# рыбы
# черви
Вчера, 15:00
Ольга Иванова

Найдена древнейшая в мире окаменелая кожа

Международная группа палеонтологов обнаружила окаменевший образец кожи рептилии возрастом 286-289 миллионов лет. Это на 18-21 миллион лет старше самого древнего из ранее найденных фрагментов эпидермиса.

Палеонтология
# амфибии
# кожа
# палеозой
# рептилии
# эпидермис
Позавчера, 20:28
Юлия Трепалина

Палеонтологи открыли ближайшего родственника Tyrannosaurus rex

Палеонтологи описали новый вид тираннозавров, обитавших в южной части Северной Америки. По мнению ученых, они могут быть ближайшими известными родственниками Tyrannosaurus rex — плотоядных динозавров из мелового периода, которых считают крупнейшими наземными хищниками своего времени, а возможно, и за всю историю Земли.

Палеонтология
# Динозавры
# меловой период
# окаменелости
# тираннозавр рекс
# тираннозавры
6 января
Александр Березин

«Волшебные острова» в морях Титана оказались айсбергами из странных материалов

В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).

Астрономия
# астрономия
# Солнечная система
# титан
8 января
Александр Березин

Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?

Ракета Vulcan еще до первого полета получила 70 твердых заказов на будущие пуски, больше, чем кто-либо еще в истории. На ее борту к Луне отправился частный посадочный модуль, который проведет там первые «мягкие похороны» людей в истории. Кстати, индейские племена, обожествляющие Луну, уже направили в NASA протест с требованием остановить полет. Что это будет на самом деле? Действительно ли у SpaceX наконец появился хоть один серьезный конкурент или перед нами просто слишком амбициозный катафалк, который везет на кладбище Boeing и Lockhid Martin, стоящие за проектом Vulcan?

Космонавтика
# ULA
# Vulcan
# космонавтика
# космонавтика США
Выбор редакции
10 января
Игорь Байдов

Создан прототип ракетного двигателя, который «пожирает» части своей ракеты

Когда ракета-носитель расходует топливо, ее топливные баки становятся больше не нужны: они превращаются в мертвый груз. Кроме того, теряя топливный бак, теряются еще десятки миллионов долларов — стоимость двигателей, использующихся на ступени. «Ракеты‐самопожиратели», которые сжигали бы свои баки в качестве горючего, не только разрешили бы проблему мусора, но и сэкономили бы заказчикам огромные деньги. Группа инженеров из Великобритании впервые построила прототип ракетного двигателя, «питающегося» частями ракеты.

Космонавтика
# двигатели
# ракетные двигатели
# ракеты
# топливные элементы
# топливо
21.12.2023
Дарья Губина

Звезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему 2,5 миллиона лет назад

Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# кратная звезда
# облако Оорта
6 января
Александр Березин

«Волшебные острова» в морях Титана оказались айсбергами из странных материалов

В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).

Астрономия
# астрономия
# Солнечная система
# титан
22.12.2023
Ольга Иванова

Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника

С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.

Hi-Tech
# искусственный интеллект
# Мадонна
# машинное обучение
# Рафаэль
# Христос
# художник
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Минога помогла понять, как позвоночные животные отрастили голову

    7 минут назад

  2. Необъяснимый гамма-источник обнаружили в данных телескопа «Ферми»

    Вчера, 16:42

  3. Найдена древнейшая в мире окаменелая кожа

    Вчера, 15:00

  4. Эксперимент с новорожденными мышами указал новый способ борьбы с гриппом

    Вчера, 14:45
Выбор редакции

Железные дожди и жестокие штормы: как астрономы впервые наблюдали погоду на экзопланете

9 января

Последние комментарии

имхо нэтт
2 минуты назад
Alex, а как Вам такой киборг советского кино 1974 года? Такие вот киборги уничтожили почти все живое на отдельно взятой планете, правда, не в результате

Нейросеть показала, каким был бы фильм «Терминатор», снятый в СССРНейросеть показала, каким был бы фильм «Терминатор», снятый в СССР

Марина Круглова
24 минуты назад
A. Donda, а как же твоя подружка J. Smith?

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Марина Круглова
30 минут назад
И. Колупаев, "Да и немалый шанс что ваши оппоненты сознательно тупят" - не похоже. Человек умный не станет верить пропаганде, а этот чел напрочь

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

evgen evgen
48 минут назад
Михаил Леонтьев, какого процветания ? Они эксплуатируют людей как могут, они спонсоры многих войн в мире алло. Посмотрите передачу в на

Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»

evgen evgen
50 минут назад
Lubov BlackSea, и никто не сравнивает размеры страны России и Дубая. Почему дубаисты не занимаются беженцами? Почему все беженцы бегут в Германию? По сути

Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»

Андрей Владимирович
59 минут назад
Jora Bayramow, это самое очевидное предложение умов нашего мира не кому не интересно. слишком дёшево и дорого одновременно. что бы построить надо много

Архитектор представил концепт космического лифтаАрхитектор представил концепт космического лифта

Андрей Владимирович
1 час назад
Кирилл Бузин, соглашусь с вами. и с автором одного из комментов. однозначно тоннель с его началом в МЕГА огромном архитектурном комплексе над

Архитектор представил концепт космического лифтаАрхитектор представил концепт космического лифта

max af
2 часа назад
I Pep, из букв

Саудовская Аравия представила проект футуристического подземелья AquellumСаудовская Аравия представила проект футуристического подземелья Aquellum

Иван Горинич
9 часов назад
Сергей Подпорин, в РФ нет авианесущих крейсеров, совсем у потенциальных противников они атомные их одиннадцать и они не одни.

Самая мощная твердотопливная ракета отправилась в первый полетСамая мощная твердотопливная ракета отправилась в первый полет

Иван Горинич
9 часов назад
Китай войдёт даже не постучится 🤣

Самая мощная твердотопливная ракета отправилась в первый полетСамая мощная твердотопливная ракета отправилась в первый полет

Виктор Ларионов
10 часов назад
Если б в ополчение Колчака пришло столько же народу, сколько на примьеру его фильма, то он бы победил© В целом соглашусь с основной мыслью статьи,

В ТюмГУ рассказали про самоидентификацию населения в годы Гражданской войныВ ТюмГУ рассказали про самоидентификацию населения в годы Гражданской войны

Иван Колупаев
11 часов назад
Марина Круглова, идиоты есть в любом поколении, не надо обобщать. Да и немалый шанс что ваши оппоненты сознательно тупят чтобы уйти от неудобных

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Myname Mysurname
11 часов назад
"самостоятельно из организма трансжиры не выводятся" -- да ладно! Ферменты не различают цис- и транс-формы, откусывают по два углерода с одинаковым

В ПНИПУ рассказали, в каких продуктах содержатся полезные, а в каких — вредные жирыВ ПНИПУ рассказали, в каких продуктах содержатся полезные, а в каких — вредные жиры

Иван Колупаев
11 часов назад
John Smith, ага каждый год к ним миллион фехтовальщиков въезжает 😂 от же ты клоун. https://www.youtube.com/watch?v=oZNu-z566SI

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Ставки на
11 часов назад
А зачем лифт? Земля же плоская и наверху ничего нет?

Архитектор представил концепт космического лифтаАрхитектор представил концепт космического лифта

ндрей ласов
12 часов назад
Виктор Ларионов, непросто, но должны! 🧐 (Удачный скрин ленты новостей...)

Самая мощная твердотопливная ракета отправилась в первый полетСамая мощная твердотопливная ракета отправилась в первый полет

John Smith
13 часов назад
И. Колупаев, во, США ещё нахлебников притащили: «Три российских фехтовальщика решили получить гражданство США, чтобы выступить за американскую

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Александр Бутюгин
13 часов назад
Интересно, какие датчики выдержиывют такие сверхвысокие энергии? И какая плотность таких излучений? Вселенная конечно, как утверждают достаточно

Необъяснимый гамма-источник обнаружили в данных телескопа «Ферми»Необъяснимый гамма-источник обнаружили в данных телескопа «Ферми»

Даниил Куденко
13 часов назад
Philip Oleynik, Ну, блин, тогда я не пойму, нафига вы вообще написали про ТТРД. Ну, блин, очевидно, что никто не подаст ТТРД, как изобретение, таким

Создан прототип ракетного двигателя, который «пожирает» части своей ракетыСоздан прототип ракетного двигателя, который «пожирает» части своей ракеты

Juliya Lviza
14 часов назад
Александр Супрунов, все когда то кончается. Так же и нефть. Уже и так все выкачали.

Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить