26 марта, 16:17
Татьяна Зайцева
Колибри уличили в регулярном употреблении алкоголя

Цветочный нектар часто содержит небольшое количество алкоголя, а это значит, что опылители растений, такие как колибри, понемногу пьют его весь день. Несмотря на это, они не проявляют признаков опьянения, что может говорить об эволюционной адаптации к этанолу, предположили авторы нового исследования.

Колибри калипта Анны (Calypte anna) / © Matthew Field, photography.mattfield.com, Wikipedia

Сладкий цветочный нектар составляет значительную часть рациона опылителей — пчел, ос, бабочек, шмелей, колибри. Многие из них могут ежедневно потреблять объемы нектара, эквивалентные массе их тела.

Но этим дело не ограничивается. Перемещаясь весь день с одного цветка на другой и тем самым помогая растениям размножаться, насекомые и колибри регулярно получают с нектаром небольшое количество алкоголя, установили биологи из Калифорнийского университета в Беркли (США).

Ученые, статья которых опубликована в журнале Royal Society Open Science, предположили, что в богатом сахаридами нектаре вполне может присутствовать этанол, который производят в процессе ферментации дрожжевые грибки. Чтобы убедиться в верности этой гипотезы, исследователи собрали 147 образцов нектара из 29 видов цветковых растений, растущих в университетском ботаническом саду. Среди них были и те цветы, нектар которых особенно любят колибри.

Этанол обнаружили в 48% всех образцов нектара. Причем у 26 видов растений алкоголь присутствовал как минимум в одном образце нектара. Его концентрация составляла в среднем 0,016-0,032% в весовом соотношении, но в некоторых образцах достигала 0,056%, что примерно эквивалентно 0,1 градуса крепости.

Хотя эти концентрации кажутся незначительными, стоит иметь в виду, что нектар служит основным источником энергии для многих видов. Колибри, например, ежедневно выпивают нектара в объеме от 50% до 150% своего веса.

Основываясь на этих пищевых привычках, исследователи подсчитали, что колибри вида калипта Анны (Calypte anna), широко распространенные вдоль тихоокеанского побережья Северной Америки, потребляют примерно 0,2 грамма этанола на килограмм веса тела в день. Это приблизительно сопоставимо с одной порцией спиртного, выпиваемой человеком весом 70 килограммов в течение дня.

При этом эксперименты показали, что у колибри в принципе может быть и более высокий уровень потребления алкоголя, но они «знают свою дозу»: при низкой концентрации этанола (до 1% по объему) в сахарной воде, налитой в кормушку, птицы охотно ее посещают. Однако с повышением уровня это происходит все реже, а при достижении порогового значения в 2% от объема частота посещений снижается вдвое.

Несмотря на регулярное потребление алкоголя, колибри, как и другие нектароядные животные, не демонстрируют явных признаков опьянения. Это может свидетельствовать о развившейся в ходе эволюции толерантности к этанолу, предположили исследователи.

В то же время организм колибри настолько быстро переваривает пищу, чтобы получить из нее энергию, что, по мнению ученых, птицы просто не успевают почувствовать опьяняющего эффекта алкоголя. Однако нектар содержит и другие соединения, такие как никотин и кофеин, которые, как известно, влияют на поведение животных. Насколько колибри привлекает в нектаре именно присутствие этанола и какое именно воздействие он на них оказывает, пока не ясно.

Это исследование — часть более широкой программы, в рамках которой сотрудники отделения интегративной биологии Калифорнийского университета в Беркли ищут доказательства того, что толерантность к алкоголю естественным образом развилась в процессе эволюции у многих животных, в том числе у предков человека.

Так, ранее одна из научных работ показала, что перья колибри калипта Анны содержат этилглюкуронид — побочный продукт метаболизма этанола. Это указывает на то, что эти птицы не только потребляют алкоголь, но и перерабатывают его аналогично млекопитающим. Еще одно недавнее исследование, проведенное той же группой ученых, продемонстрировало, что этилглюкоронид присутствует в моче шимпанзе, питающихся перезрелыми фруктами.

Татьяна Зайцева
52 статей
Биология
# алкоголь
# животные
# колибри
# птицы
