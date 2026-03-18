Вóроны запомнили места волчьих охот, чтобы проверять их на наличие падали

Вóроны не ищут падаль, следя за крупными хищниками. Наблюдения в Йеллоустонском национальном парке показали, что вместо этого птицы запоминают места, где волки чаще всего убивают добычу, и посещают эти районы целенаправленно. Ради этого вороны преодолевают до 155 километров в день, ориентируясь на внутреннюю карту местности.

Падальщикам сложно искать пищу, так как она появляется непредсказуемо. Десятилетиями зоологи предполагали, что вороны решают эту проблему прямолинейно: они становятся спутниками крупных хищников и летят за ними, ожидая остатков трапезы. Птиц действительно часто видели рядом с волками, однако никто не проверял, работает ли эта стратегия на больших расстояниях и длительных отрезках времени.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Science, закрепили GPS-передатчики на 69 обыкновенных воронах, 20 волках из шести разных стай и 11 пумах. Исследование проходило в Йеллоустоуне и его окрестностях в течение двух с половиной лет. Датчики записали более 646 тысяч координат птиц и десятки тысяч точек перемещения хищников.

Параллельно на карту нанесли точные координаты 355 туш копытных, которых убили волки, и 137 туш, оставшихся после охоты пум. Затем сопоставили маршруты полетов птиц с траекториями движения зверей и расположением мертвых животных. Ученые также распределили воронов на две группы: территориальных, которые ночуют в одних и тех же границах, и кочующих бродяг, постоянно меняющих зоны ночлега.

Выяснилось, что вороны крайне редко следовали за хищниками. За все время наблюдений датчики зафиксировали только один случай, когда ворон летел за волком дольше часа. Птица пролетела четыре километра за два часа, после чего волк ушел дальше, а ворон остановился на ночевку и на следующий день улетел кормиться на человеческую свалку. Совместных перемещений воронов и пум исследователи не нашли вообще. Они отметили, что интервалы передачи GPS-сигнала могли не зафиксировать короткие перелеты за волками, но на макроуровне стратегия постоянного следования не подтвердилась.

Вместо этого птицы использовали память. Они регулярно возвращались в те участки парка, где волки охотились чаще всего. Сравнив маршруты, ученые увидели, что вороны летят к жертвам волков и пум так же прямолинейно, как к постоянным источникам пищи — например, к мусорным полигонам. На дистанции в 27,8 километра территориальные вороны отклонялись от прямого маршрута в среднем на 1,5 километра, а кочующие особи — на 2,5 километра.

Выбор хищника-поставщика тоже оказался неслучайным. Вороны кормились на 48,5% волчьих туш в первые семь дней после гибели копытного, но использовали только 24,8% добычи пум. Ученые связывают это с поведением млекопитающих. Волки охотятся стаями на открытых пространствах и воют, создавая акустические и визуальные ориентиры. Пумы нападают из засады в густом лесу и прячут остатки мяса под ветками или снегом, делая их незаметными с воздуха.

Результаты исследования указали на то, что поиск случайной пищи требует от птиц сложных когнитивных навыков. Вороны не просто реагируют на видимое присутствие хищника, а формируют карту местности. Они запоминают особенности ландшафта, где волки чаще всего добиваются успеха в охоте, и патрулируют эти участки, полагаясь на память и способность предсказывать распределение ресурсов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Максим Абдулаев 102 статей Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.