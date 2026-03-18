Вóроны запомнили места волчьих охот, чтобы проверять их на наличие падали
Вóроны не ищут падаль, следя за крупными хищниками. Наблюдения в Йеллоустонском национальном парке показали, что вместо этого птицы запоминают места, где волки чаще всего убивают добычу, и посещают эти районы целенаправленно. Ради этого вороны преодолевают до 155 километров в день, ориентируясь на внутреннюю карту местности.
Падальщикам сложно искать пищу, так как она появляется непредсказуемо. Десятилетиями зоологи предполагали, что вороны решают эту проблему прямолинейно: они становятся спутниками крупных хищников и летят за ними, ожидая остатков трапезы. Птиц действительно часто видели рядом с волками, однако никто не проверял, работает ли эта стратегия на больших расстояниях и длительных отрезках времени.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Science, закрепили GPS-передатчики на 69 обыкновенных воронах, 20 волках из шести разных стай и 11 пумах. Исследование проходило в Йеллоустоуне и его окрестностях в течение двух с половиной лет. Датчики записали более 646 тысяч координат птиц и десятки тысяч точек перемещения хищников.
Параллельно на карту нанесли точные координаты 355 туш копытных, которых убили волки, и 137 туш, оставшихся после охоты пум. Затем сопоставили маршруты полетов птиц с траекториями движения зверей и расположением мертвых животных. Ученые также распределили воронов на две группы: территориальных, которые ночуют в одних и тех же границах, и кочующих бродяг, постоянно меняющих зоны ночлега.
Выяснилось, что вороны крайне редко следовали за хищниками. За все время наблюдений датчики зафиксировали только один случай, когда ворон летел за волком дольше часа. Птица пролетела четыре километра за два часа, после чего волк ушел дальше, а ворон остановился на ночевку и на следующий день улетел кормиться на человеческую свалку. Совместных перемещений воронов и пум исследователи не нашли вообще. Они отметили, что интервалы передачи GPS-сигнала могли не зафиксировать короткие перелеты за волками, но на макроуровне стратегия постоянного следования не подтвердилась.
Вместо этого птицы использовали память. Они регулярно возвращались в те участки парка, где волки охотились чаще всего. Сравнив маршруты, ученые увидели, что вороны летят к жертвам волков и пум так же прямолинейно, как к постоянным источникам пищи — например, к мусорным полигонам. На дистанции в 27,8 километра территориальные вороны отклонялись от прямого маршрута в среднем на 1,5 километра, а кочующие особи — на 2,5 километра.
Выбор хищника-поставщика тоже оказался неслучайным. Вороны кормились на 48,5% волчьих туш в первые семь дней после гибели копытного, но использовали только 24,8% добычи пум. Ученые связывают это с поведением млекопитающих. Волки охотятся стаями на открытых пространствах и воют, создавая акустические и визуальные ориентиры. Пумы нападают из засады в густом лесу и прячут остатки мяса под ветками или снегом, делая их незаметными с воздуха.
Результаты исследования указали на то, что поиск случайной пищи требует от птиц сложных когнитивных навыков. Вороны не просто реагируют на видимое присутствие хищника, а формируют карту местности. Они запоминают особенности ландшафта, где волки чаще всего добиваются успеха в охоте, и патрулируют эти участки, полагаясь на память и способность предсказывать распределение ресурсов.
Американские палеонтологи обнаружили зуб гигантской костистой рыбы ксифактина, застрявший в шейном позвонке четырехметрового плезиозавра. Находка стала первым прямым физическим доказательством атаки в горло крупной морской рептилии. Ученые установили, что нападение произошло не ради пропитания, а во время конкурентного конфликта двух высших хищников.
Археологическая находка, сделанная недалеко от озера Кинерет на территории современного Израиля, показала, что психологическая война на поле боя гораздо древнее, чем можно было бы подумать.
Коллектив исследователей из МФТИ и Сколтеха показал, что квантовый «рекуррентный» алгоритм можно не только придумать на бумаге и проверить в симуляторе, но и реализовать на реальном сверхпроводниковом процессоре — на интегральной схеме с искусственными атомами-трансмонами. Ученые построили и обучили квантовую рекуррентную нейросеть прогнозированию числовых последовательностей и добились качества предсказания, сопоставимого с компактными классическими архитектурами на типовой задаче машинного обучения.
Исследователи впервые испытали на человеке новую технологию медицинской визуализации — магнитно-частичную томографию (MPI). С ее помощью они смогли в реальном времени наблюдать движение крови по венам руки. Метод работает без рентгеновского излучения и может стать более безопасной альтернативой традиционной сосудистой ангиографии.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
26 Декабря, 2014
10 лучших гаджетов 2014 года
14 Января, 2023
В тесноте и в обиде: психология коммунального быта
5 Ноября, 2020
Борьба с ДДТ: крестовый поход против детей?
18 Апреля, 2016
Зеркало души
