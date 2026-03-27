27 марта, 12:50
Андрей Серегин
Невесомость снизила эффективность размножения млекопитающих

Вопрос размножения в условиях отсутствия гравитации кажется логичным и объяснимым, но долгое время оставался неисследованным. Ученые из Австралии выяснили, что микрогравитация негативно влияет на некоторые способности сперматозоидов.

Кадр из фильма «Интерстеллар» / © Warner Bros. Pictures

Обсуждение вопроса о покорении человечеством космического пространства неизбежно сталкивается со способностью людей к воспроизводству за пределами Земли. Однако до недавнего времени эта область оставалась практически неизученной. Это связано с тем, что исследования на орбите единичны и крайне дорогие, а главное — не позволяют изолировать эффект невесомости от сопутствующих факторов космического полета, таких как ионизирующая радиация и перегрузки при старте. Наземные же эксперименты долгое время страдали методологическими ограничениями.

Работа ученых из Университета Аделаиды (Австралия) позволила одновременно наблюдать за навигацией сперматозоидов в пространстве, имитирующем репродуктивную систему, и оценивать последствия для развития эмбриона. Результаты опубликовал журнал Communications Biology.

Ученые использовали 3D-клиностат — устройство, которое вращает образцы и тем самым нейтрализует действие гравитации. Его соединили с микроскопическими каналами, напоминающими по форме женские репродуктивные пути. Это позволило создать реалистичную модель, где сперматозоидам приходилось самостоятельно добираться до яйцеклетки. Опыты ставили на трех видах — человеке, мыши и свинье — в условиях, близких к клиническим, то есть с качественными средами, низким уровнем кислорода и строгим температурным режимом.

Авторы исследования выяснили, что микрогравитация действительно мешает. У человека и мыши заметно меньше сперматозоидов смогли преодолеть канал в отсутствие гравитации. При этом их подвижность, скорость и характер движений не изменились. Значит, гравитация нужна не для движения, а для правильной ориентации — она помогает сперматозоидам «держаться» нужного направления. Важно, что прогестерон — вещество, которое выделяет яйцеклетка — полностью исправлял эту проблему: сперматозоиды снова находили путь. Следовательно, химические сигналы могут заменить гравитацию.

Хотя добраться до цели удалось меньшему числу сперматозоидов, те, кто все же дошел, оказались более качественными. У человека они лучше связывались с оболочкой яйцеклетки, а у мышей и свиней эмбрионы из таких сперматозоидов имели больше клеток, из которых развивается плод.

Важную роль сыграло время. Если микрогравитация действовала только в момент оплодотворения, эмбрионы получались даже лучше обычных. Но если она продолжалась первые сутки после оплодотворения, последствия были серьезными. У мышей развитие замедлялось, клеток в эмбрионе становилось меньше, а клеток плода — тем более. У свиней даже короткое воздействие снижало шансы эмбриона дожить до нужной стадии.

Таким образом, отсутствие гравитации не только нарушает ориентацию сперматозоидов, но и действует как естественный фильтр, отбирая наиболее качественные из них, что в некоторых случаях приводит к формированию эмбрионов с повышенным потенциалом развития.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Андрей Серегин
72 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
26 марта, 10:59
НИУ ВШЭ

Российские ученые приблизились к целостному пониманию восприятия эмоций людьми с РАС

Ученые Центра исследований интеллекта и когнитивного благополучия НИУ ВШЭ провели первый систематический анализ научных работ, посвященных особенностям восприятия эмоций по движениям при аутизме. Анализ показал, что различия между аутичными и неаутичными людьми во многом зависят от того, как именно устроен эксперимент и какие задачи предлагаются участникам.

НИУ ВШЭ
# аутизм
# РАС
# расстройства аутического спектра
# эмоции
26 марта, 14:44
Александр Березин

Археологи заявили, что нашли скелет д’Артаньяна

Полевой маршал погиб во время франко-голландской войны, но до сих пор конкретное место захоронения не было известно. Найденный скелет формально согласуется с причиной смерти шевалье д'Артаньяна (вопреки беллетристике, это был один из его титулов, а не имя). Анализ ДНК должен окончательно подтвердить гипотезу уже в ближайшее время.

История
# археология
# история
# Франция
24 марта, 16:05
Дарья Губина

Астрономы нашли копию Солнечной системы в процессе формирования

В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.

Астрономия
# VLT
# космос
# протопланетный диск
# формирование планет
# экзопланета
24 марта, 16:05
Дарья Губина

Астрономы нашли копию Солнечной системы в процессе формирования

В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.

Астрономия
# VLT
# космос
# протопланетный диск
# формирование планет
# экзопланета
21 марта, 10:13
Игорь Байдов

В Эквадоре нашли паука, который ради выживания притворяется жертвой «зомби-гриба»

Арахнологи описали новый вид пауков, который копирует облик мертвой особи, пораженной паразитическим грибом, чтобы хищники меньше обращали на него внимание. В природе такой гриб заражает хозяина и воздействует на его нервную систему, после чего заставляет подниматься на возвышенность, откуда легче распространять споры. Открытие расширит представления ученых о мимикрии у животных.

Биология
# грибы
# паразитизм
# пауки
# членистоногие
26 марта, 10:59
НИУ ВШЭ

Российские ученые приблизились к целостному пониманию восприятия эмоций людьми с РАС

Ученые Центра исследований интеллекта и когнитивного благополучия НИУ ВШЭ провели первый систематический анализ научных работ, посвященных особенностям восприятия эмоций по движениям при аутизме. Анализ показал, что различия между аутичными и неаутичными людьми во многом зависят от того, как именно устроен эксперимент и какие задачи предлагаются участникам.

НИУ ВШЭ
# аутизм
# РАС
# расстройства аутического спектра
# эмоции
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
