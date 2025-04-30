  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
16 минут назад
РТУ МИРЭА
14

Московские ученые создали инновационные материалы для борьбы с супербактериями

4.4

Специалисты из РТУ МИРЭА представили новую разработку — ультратонкие антимикробные материалы на основе лантаноидов и арахиновой кислоты. Это открытие может стать ключом к решению одной из главных медицинских проблем современности — растущей устойчивости бактерий и грибков к антибиотикам.

РТУ МИРЭА
# антибиотики
# арахиновая кислота
# лантаноиды
# супербактерии
Образцы лантаноидов в виде простых веществ / © Tomihahndorf, ru.wikipedia.org

В эпоху, когда супербактерии становятся глобальной угрозой, открытие российских ученых предлагает новый подход к борьбе с инфекциями — без традиционных антибиотиков, но с высокой эффективностью. В перспективе такие материалы могут использоваться в медицинских имплантатах, антимикробных покрытиях и системах обеззараживания.

Исследователи сосредоточились на изучении взаимодействия ионов редкоземельных металлов с ленгмюровскими монослоями — искусственными аналогами клеточных мембран микроорганизмов. В ходе экспериментов с арахиновой кислотой и солями церия удалось выявить необычные фазовые переходы в структуре материала. При сжатии монослои меняли свою организацию, а в некоторых условиях переходили в трехмерное неупорядоченное состояние — этот процесс напрямую влияет на антимикробные свойства материала.

По словам Юлии Малаховой, кандидата химических наук и доцента кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений РТУ МИРЭА: «Лантаноидные комплексы в сочетании с ленгмюровскими слоями демонстрируют высокую биоцидную активность. Это открывает путь к созданию принципиально новых антимикробных покрытий и систем доставки лекарств».

Студентка кафедры материаловедения РТУ МИРЭА Екатерина Сетяева дополнила: «Наши данные позволяют разрабатывать материалы пролонгированного действия, способные подавлять даже резистентные штаммы бактерий. Это особенно важно для медицины и биозащитных технологий».

Исследование поддержано грантом Минобрнауки России и представлено на международной конференции «Перспективные материалы и технологии», где вызвало значительный интерес научного сообщества.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
РТУ МИРЭА
54 статей
МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Показать больше
РТУ МИРЭА
# антибиотики
# арахиновая кислота
# лантаноиды
# супербактерии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Апр
600
Что такое археология палеолита? Палеолит нижний, средний и верхний
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
30 Апр
Бесплатно
Мир академика Королева. Мечтатель, лидер, инженер
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
01 Май
700
Звездные скопления
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Экскурсия
02 Май
1300
Тайны рождения звезд
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
02 Май
600
За что психолог получил Нобелевскую премию по экономике?
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
03 Май
1300
Несколько часов из жизни Солнца
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
03 Май
Бесплатно
Уроки космоса с Федором Юрчихиным
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
04 Май
700
Блуждающие звезды
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
04 Май
700
Коллективный иммунитет
Зануда
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 11:00
НИУ ВШЭ

Ученые узнали, что мозг детей с аутизмом иначе слышит мир

Международный коллектив исследователей при участии ученых из Центра языка и мозга НИУ ВШЭ впервые применил в одном эксперименте два метода — магнитоэнцефалографию и морфометрический анализ — для изучения детей с расстройствами аутического спектра. Оказалось, что мозг детей с аутизмом хуже справляется с фильтрацией и пониманием звуков, особенно в той части, которая обычно отвечает за речь.

НИУ ВШЭ
# аутизм
# дети
# мозг
# нейрогенез
# расстройства аутического спектра
Вчера, 20:34
Редакция Naked Science

Удивительные научно-фантастические концепты Владимира Донченко — художника из Пекина

Владимир Донченко (Volodymyr Donchenko) — концепт-дизайнер и цифровой художник, работающий в Пекине. В своих проектах он сочетает эстетику научной фантастики с высокотехнологичными визуальными образами, создавая футуристические города, космические станции и машины будущего. Его работы впечатляют масштабом и вниманием к деталям.

Sci-Fi
# ArtStation
# concept design
# sci-fi art
# Volodymyr Donchenko
# визуальные миры
# концепт-арт
# научная фантастика
# Пекин
# футуристические пейзажи
# цифровая иллюстрация
Вчера, 17:36
Мария Азарова

Физиологи раскрыли секрет 90-летней бегуньи-рекордсменки

Исследователи из Италии и США вдохновились историей Эммы Марии Мацценги, которая в 90 лет преодолела дистанцию в 200 метров за 51,47 секунды и побила мировой рекорд в своей категории. Целью медиков было узнать, за счет чего стал возможен такой результат.

Медицина
# бег
# мышцы
# спорт
# спортсмены
# физиология
27 апреля
Редакция Naked Science

Впечатляющие научно-фантастические работы Квентина Маркоса — концепт-художника из Франции

Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.

Sci-Fi
# визуальные миры
# концепт-арт
# концепт-художник
# научная фантастика
# фантастические миры
# цифровая иллюстрация
# цифровое искусство
Позавчера, 14:14
Юлия Трепалина

Ученые выяснили, как рост влияет на успеваемость в школе

Прошлые научные работы показали, что высокие люди чаще зарабатывают больше. Исследователи из США решили проверить, не закладывается ли основа для этого преимущества еще в школе. Чтобы разобраться в вопросе, специалисты проанализировали данные около полумиллиона нью-йоркских школьников.

Психология
# дети
# рост
# успеваемость
# учеба
# школа
# школьники
Позавчера, 12:00
Игорь Байдов

Вблизи Солнечной системы открыли огромное молекулярное облако

В космической области, которую десятилетиями считали «‎пустой», астрофизики обнаружили гигантское молекулярное облако. Масса структуры в тысячи раз превышает солнечную. Облако открыли благодаря свечению молекулярного водорода в дальнем ультрафиолетовом диапазоне. Этот метод еще никогда не применяли для поиска подобных объектов.

Астрономия
# молекулярное облако
# молекулярный водород
# молекулярный газ
# Солнечна система
8 апреля
Березин Александр

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.

Биология
# биология
# генетика
# пиар
2 апреля
Березин Александр

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.

Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
16 апреля
Андрей

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.

Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно