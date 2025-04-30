Московские ученые создали инновационные материалы для борьбы с супербактериями

Специалисты из РТУ МИРЭА представили новую разработку — ультратонкие антимикробные материалы на основе лантаноидов и арахиновой кислоты. Это открытие может стать ключом к решению одной из главных медицинских проблем современности — растущей устойчивости бактерий и грибков к антибиотикам.

В эпоху, когда супербактерии становятся глобальной угрозой, открытие российских ученых предлагает новый подход к борьбе с инфекциями — без традиционных антибиотиков, но с высокой эффективностью. В перспективе такие материалы могут использоваться в медицинских имплантатах, антимикробных покрытиях и системах обеззараживания.

Исследователи сосредоточились на изучении взаимодействия ионов редкоземельных металлов с ленгмюровскими монослоями — искусственными аналогами клеточных мембран микроорганизмов. В ходе экспериментов с арахиновой кислотой и солями церия удалось выявить необычные фазовые переходы в структуре материала. При сжатии монослои меняли свою организацию, а в некоторых условиях переходили в трехмерное неупорядоченное состояние — этот процесс напрямую влияет на антимикробные свойства материала.

По словам Юлии Малаховой, кандидата химических наук и доцента кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений РТУ МИРЭА: «Лантаноидные комплексы в сочетании с ленгмюровскими слоями демонстрируют высокую биоцидную активность. Это открывает путь к созданию принципиально новых антимикробных покрытий и систем доставки лекарств».

Студентка кафедры материаловедения РТУ МИРЭА Екатерина Сетяева дополнила: «Наши данные позволяют разрабатывать материалы пролонгированного действия, способные подавлять даже резистентные штаммы бактерий. Это особенно важно для медицины и биозащитных технологий».

Исследование поддержано грантом Минобрнауки России и представлено на международной конференции «Перспективные материалы и технологии», где вызвало значительный интерес научного сообщества.

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РТУ МИРЭА 54 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».