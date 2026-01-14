Уведомления
Ученые превратили участок кожи живой мыши в светящийся биосенсор
Японские исследователи разработали «живой дисплей» — имплантат из искусственно выращенной кожи, который начинает светиться зеленым светом при обнаружении воспаления в организме. Технология позволяет непрерывно отслеживать уровень биомаркеров в крови без электроники, проводов или регулярных анализов.
Современная медицина балансирует между двумя несовершенными методами. Анализы крови точны, но болезненны и дают лишь мгновенный «снимок» состояния организма. Носимые гаджеты удобны, однако измеряют только поверхностные параметры вроде пульса или температуры. Врачам не хватало инструмента, который мог бы непрерывно отслеживать химические бури внутри тела — например, хроническое воспаление или цитокиновый шторм — в фоновом режиме.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, превратили живые клетки в датчики. Ученые взяли стволовые клетки эпидермиса (кератиноциты) и внедрили в их ДНК синтетическую инструкцию.
В клетки внедрили генетическую схему, связанную с сигнальным путем NF-kB. Если клетка «чувствует» молекулу воспаления TNF-α (фактор некроза опухоли), этот путь активируется и запускает синтез зеленого флуоресцентного белка (EGFP). Из этих модифицированных клеток в лаборатории вырастили полноценную многослойную 3D-модель кожи. Полученную «кожу-сенсор» пересадили на спины мышей. Трансплантат успешно прижился, пророс кровеносными сосудами и стал частью организма, получая питание напрямую из кровотока хозяина.
Мышам вводили провокаторы воспаления (TNF-α или бактериальные токсины LPS) и наблюдали за свечением кожи через специальные фильтры. Тесты показали, что «живой дисплей» реагирует на химические изменения внутри тела в реальном времени. Когда у грызунов провоцировали иммунный ответ, пересаженный участок кожи начинал светиться, причем яркость коррелировала с уровнем воспаления. Как только организм успокаивался, свечение угасало, но сенсор оставался активным.
Главным достижением стала долговечность системы. Обычные клетки со временем умирают, но использованные учеными стволовые клетки постоянно делились, обновляя слои кожи. Благодаря этому сенсор не «выгорал»: он продолжал исправно сигнализировать об опасности более 200 дней, не требуя технического обслуживания.
Технология превращает тело пациента в диагностический прибор. В будущем вместо смарт-часов люди смогут использовать небольшие участки собственной модифицированной кожи, чтобы визуализировать скрытые болезни на ранней стадии.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.
Бани в Помпеях существовали еще до полного подчинения города Риму. Они считались символом цивилизованного отдыха. Но под мраморной облицовкой и сводчатыми потолками скрывалась малоприятная реальность. Вода в некоторых купелях больше напоминала сточную жидкость, насыщенную потом, кожным салом и другими продуктами жизнедеятельности человека. Ученые раскрыли эти детали, исследовав не руины зданий, а неприметные известковые отложения на древних трубах и в колодцах. По мнению авторов новой статьи, власть Рима положила конец этой антисанитарии, совершив настоящую гигиеническую революцию.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
