13 марта, 12:28
Любовь С.
38

Ученые впервые подтвердили наличие овальной орбиты у редкой двойной системы

❋ 5.1

Астрофизики нашли первые признаки того, что перед слиянием нейтронная звезда и черная дыра вращались друг вокруг друга по вытянутой орбите. Проанализировав сигнал гравитационных волн события GW200105 с помощью новой модели, учитывающей сложную динамику системы, исследователи показали, что орбита была эллиптической. Ее форма поможет понять, где и как формируются столь редкие двойные системы.

Астрономия
# гравитационные волны
# Двойная система
# компьютерное моделирование
# нейтронные звезды
# Теорема Байеса
# Черные дыры
Двойная система из черной дыры и нейтронной звезды, движущихся по вытянутым орбитам вокруг общего центра масс в представлении художника. Орбита нейтронной звезды отображена синей линией, а траектория черной дыры — оранжевой. / © Geraint Pratten, Royal Society University Research Fellow, University of Birmingham

Рябь пространства-времени от слияний компактных объектов — гравитационные волны (гравиволны) — стала важнейшим источником информации о самых экстремальных событиях во Вселенной. С момента их первого обнаружения в 2015 году астрономы выявили несколько систем, состоящих из черной дыры и нейтронной звезды. Их происхождение, однако, до сих пор остается предметом споров.

Считается, что они могут формироваться двумя способами: либо как обычные двойные звездные системы, которые эволюционируют вместе и в итоге превращаются в компактные объекты, либо формируются в плотных звездных средах —  например, в шаровых скоплениях, где гравитационные взаимодействия между многими объектами могут случайно «собрать» подобные пары.

Один из основных признаков, позволяющих различить оба сценария, — форма орбиты перед слиянием. Если система сформировалась из изначально связанной пары светил, орбита обычно круговая: за миллионы лет она выравнивается под действием гравиволн. В динамических средах, где объекты часто взаимодействуют друг с другом, форма орбиты может оставаться вытянутой — то есть эксцентричной — даже незадолго до слияния. Еще одним возможным индикатором происхождения этих редких систем считается прецессия орбиты, возникающая из-за вращения компактных объектов. 

Исследовательская группа под руководством Гонсало Морраса (Gonzalo Morras) из Бирмингемского университета (Великобритания) проанализировала сигнал гравитационных волн от события GW200105 — одного из первых достоверных слияний черной дыры и нейтронной звезды, зарегистрированных обсерваториями LIGO и Virgo. Для этого астрофизики применили более сложную модель гравиволнового сигнала, которая одновременно учитывает орбитальную прецессию и эксцентриситет.

Затем, чтобы оценить параметры системы, ученые применили алгоритм Байеса — статистический метод для определения вероятности событий — и сравнили зарегистрированный сигнал с большим набором теоретических данных. Выяснилось, что перед слиянием орбита объектов была вытянутой: медианное значение эксцентриситета составило около 0,145 при орбитальном периоде 0,1 секунды. А вот почти круговые орбиты (с эксцентриситетом меньше 0,028) удалось исключить с вероятностью 99,5 процента.

Результаты научной работы, опубликованной на сервере препринтов Корнеллского университета, впервые убедительно указали на наличие орбитального эксцентрисистета в паре нейтронная звезда — черная дыра, которую наблюдали с помощью гравиволновых сигналов. При этом признаки орбитальной прецессии оказались не такими определенными: анализ не выявил доказательств ее наличия, хотя данные в целом согласуются с предыдущими выводами о событии GW200105. Новая модель также указала на неравное соотношение масс компонентов системы.

Открытие, судя по всему, означает, что по крайней мере часть таких двойных систем формируется не из изолированных звездных пар, а в активных средах, где сильные гравитационные взаимодействия между объектами способны создавать пары на вытянутых орбитах. По мере накопления новых данных ученые смогут точнее определить, насколько распространен такой механизм формирования двойных систем и какую роль он играет в эволюции компактных объектов на просторах Вселенной.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Любовь С.
340 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
Показать больше
Астрономия
# гравитационные волны
# Двойная система
# компьютерное моделирование
# нейтронные звезды
# Теорема Байеса
# Черные дыры
12 марта, 07:55
Игорь Байдов

Биологи рассказали, как королевы шмелей дышат под водой

Каждую весну оплодотворенные матки шмелей выходят из зимовки и основывают новые колонии. Но как они умудряются выжить, если во время «спячки» их подземное убежище часто подтапливают талые или дождевые воды? Первыми на этот вопрос в 2024 году ответила команда канадских биологов. Они выяснили, что шмели способны безопасно проводить под водой до недели. Теперь другая группа ученых решила выяснить, какой именно физиологический механизм стоит за этим феноменом.

Биология
# вода
# насекомые
# шмели
# эксперимент
11 марта, 07:55
Игорь Байдов

Эксперимент с «поющими» собаками поможет разгадать тайны происхождения пения

Уже давно в социальных сетях распространяются видеоролики с воющими под музыку собаками. Одни воспринимают такое поведение как случайную реакцию на звук, другие полагают, что за этим скрываются вокальные способности, которые, возможно, собаки унаследовали от своих предков — древних волков. Команда ученых из США решила проверить, действительно ли домашние питомцы различают высоту звука и пытаются подстроить под нее свой голос, или же это просто совпадение, своего рода инстинктивный отклик на мелодию без всякой «музыкальности».

Биология
# волки
# домашние питомцы
# животные
# музыка
# собаки
11 марта, 10:59
НИУ ВШЭ

Многоуровневая автоматизированная система позволила быстрее оценивать риск перегрева электроники

Российские ученые из МИЭМ ВШЭ разработали новый подход к моделированию электротепловых процессов в мощных электронных схемах на печатных платах. Они научились быстро и точно рассчитывать, как нагреваются электронные компоненты во время работы, чтобы заранее предотвращать их перегрев и поломку. При работе электродвигателей или другого оборудования их электронные детали (особенно транзисторы) сильно нагреваются, потому что при прохождении тока неизбежно выделяется тепло. Когда происходят резкие перепады температуры при включении и выключении устройства, параметры транзисторов меняются, и техника может выйти из строя.

НИУ ВШЭ
# инженерия
# моделирование
# перегрев
# технологии
# электроника
6 марта, 16:13
Губкинский университет

Запасы лития в России могут оказаться в разы больше прежних оценок

Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

Губкинский университет
# добыча полезных ископаемых
# литий
# природные ресурсы
# Россия
# технологии
10 марта, 14:47
ФизТех

Маятники тепла качнули арктическую зиму

Коллектив климатологов из Института географии РАН, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и МФТИ разобрал одну из самых загадочных страниц климатической летописи: почему Арктика так резко потеплела в первой половине XX века, причем особенно сильно зимой. Ученые оценили, какую долю в тех температурных скачках могли сыграть «внутренние ритмы» атмосферы и океана Северного полушария и почему ответ меняется в зависимости от того, как именно отделять естественные колебания климата от внешних факторов вроде роста парниковых газов и загрязнения воздуха аэрозолями.

ФизТех
# арктика
# измерение температуры
# климат
# океан
# потепление климата
12 марта, 07:55
Игорь Байдов

Биологи рассказали, как королевы шмелей дышат под водой

Каждую весну оплодотворенные матки шмелей выходят из зимовки и основывают новые колонии. Но как они умудряются выжить, если во время «спячки» их подземное убежище часто подтапливают талые или дождевые воды? Первыми на этот вопрос в 2024 году ответила команда канадских биологов. Они выяснили, что шмели способны безопасно проводить под водой до недели. Теперь другая группа ученых решила выяснить, какой именно физиологический механизм стоит за этим феноменом.

Биология
# вода
# насекомые
# шмели
# эксперимент
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
5 марта, 08:10
Александр Березин

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.

Оружие и техника
# беспилотники
# военная техника
# ВПК
# ЗРК
# Израиль
# Иран
# сша
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
Комментарии

  В Долине царей нашли автографы индийских туристов, оставленные две тысячи лет назад

    13 марта, 13:57

  Грибы научились у бактерий превращать воду в лед при околонулевых температурах

    13 марта, 13:24

  Российские ученые описали функции белка, который важен для развития нейродегенераций

    13 марта, 13:03

  Ученые впервые подтвердили наличие овальной орбиты у редкой двойной системы

    13 марта, 12:28
Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

10 марта, 11:43

Дмитрий Kuрueнко
2 минуты назад
Надо им сказать, что продукты и без катализаторов хорошо замерзают

Грибы научились у бактерий превращать воду в лед при околонулевых температурах

Александр
55 минут назад
Ну да США больше всех добывает нефти, в Венесуэле, Ираке, Ливии, Сирии. Сейчас ещё и Иранскую нефть под себя загрести хотят.

Нефтяная карта мира: на каких регионах держится глобальное снабжение

User User
1 час назад
Sergey, О том и речь.

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Иван Колупаев
1 час назад
Николай, да там вроде бы так и предлагают - дополнительные посадочные двигатели в средней или верхней части корпуса, усиленные опоры и

Между NASA и SpaceX возник конфликт из-за ручной посадки на Луну

Alex Ivanov
2 часа назад
Baca, верно. Покупают тяжелую нефть по дешевке. Продают легкуют задорога. Также продают продукты перегонки. Маржа.

Нефтяная карта мира: на каких регионах держится глобальное снабжение

Владимир Рябов
2 часа назад
Чушь полная. !

Нефтяная карта мира: на каких регионах держится глобальное снабжение

Hoor
2 часа назад
Patta Chitta Patta Chitta on the Tamil Nadu e-Services Portal allows citizens to access and manage land records online easily. This digital platform simplifies verifying ownership and downloading key property

Alienware создала самые большие в мире клавиатуру и мышь 

SerCat
2 часа назад
Не ведитесь, это мошенничество, если у вас нет оснований на граждство, с вас просто возьмут деньги заполнение документов и отказов, 1.500 евро

Самые простые страны для получения гражданства в 2026 году

Sam Dowson
3 часа назад
"предполагают, что этот ... эффект связан с присутствием в чае аминокислоты L-теанина" - вот и проверили бы, её мышам в своем эксперименте. Выделить

Японский чай матча заблокировал рефлекс чихания при аллергии

Николай Исаев
3 часа назад
Андрей, точно, ципсошник пустобрехный, и при такой отсталости Россия захватила 90 ПРОЦЕНТОВ МИРОВОГО РЫНКА СТРОИТЕЛЬСТВА АЭС, 40 процентов рынка

В Южной Корее приступили к разработке концепта первого в мире контейнеровоза с ядерной энергетической установкой

Ксения Будашова
3 часа назад
Когда Стива Джобса спросили о том, нравится ли его детям новый планшет Apple, он ответил, что они подобной техникой не пользуются. Известно, что

По словам британских учителей, поступающие в школу дети пытаются «свайпать» книги как смартфоны

Дмитрий Поляк
5 часов назад
PanOo, это навигационно-спасательный флот! После того как вы выкопали Чёрное море, видать сил учиться не осталось совсем

В Южной Корее приступили к разработке концепта первого в мире контейнеровоза с ядерной энергетической установкой

Андрей Пяткин
5 часов назад
Олег, так по факту же. В нашей по вашим словам офигенной стране толком ничего не производится. А все наукоёмкие производства тупо мертвы. Ой, забыл,

В Южной Корее приступили к разработке концепта первого в мире контейнеровоза с ядерной энергетической установкой

Николай Цыгикало
5 часов назад
Я, почему Blue Origin более перспективен? Потому что его опоры шире расставлены? Или в чём его ключевая перспектива? Помогите разобраться, пожалуйста. Я

Между NASA и SpaceX возник конфликт из-за ручной посадки на Луну

Николай Цыгикало
5 часов назад
Иван, это понятно, и тоже верно. Но на Старшипе могут быть совсем другие системы посадки. И системы принятия решений другие, и исполнительные

Между NASA и SpaceX возник конфликт из-за ручной посадки на Луну

Dmitri Sahharov
6 часов назад
Vadims, а потребление этой нефти как-то вычитается из мировой что ли? Какая разница кто потребитель. Мировой рынок он охватывает все.

Нефтяная карта мира: на каких регионах держится глобальное снабжение

mozhenhuamo
7 часов назад
Wow, Moya sounds incredible! The ability to hold eye contact and show subtle expressions is so human-like. It makes you think about all the complex emotions and interactions we experience. If you're into exploring those kinds of intense connections, especially in

В Шанхае представили первого в мире «биомиметического ИИ-робота»  

Михаил Духонин
8 часов назад
Что-то мне кажется, смерть в наше время от какой-то малярии, это скорее результат деятельности тех людей, благодаря которым умершие не получили

Самые опасные для человека животные: рейтинг смертности

Я
8 часов назад
Николай, по мне, посадочный модуль от Blue Origin более перспективен для прилунения в ближайшие 5 лет, чем масковский, но он тоже отстаёт от графика. Если

Между NASA и SpaceX возник конфликт из-за ручной посадки на Луну

Baca San
11 часов назад
Антон, ну с Ближним Востоком их сравнивать немного не правильно, США ещё и покупают нефть, и примерно тот же объём.

Нефтяная карта мира: на каких регионах держится глобальное снабжение

