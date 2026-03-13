Уведомления
Церковные песнопения помогли «увидеть» границы средневековых государств
Музыковеды изучили средневековые вставки в григорианские хоралы, называемые тропами, и проследили их распространение по Европе. Когда рукописи с похожими тропами нанесли на карту по месту их создания, оказалось, что каждая группа сосредоточена внутри определенных территорий и почти не выходит за их пределы. Эти области точно совпали с границами королевств, доставшихся внукам Карла Великого. Авторы нового исследования отметили, что анализ средневековой музыки может помочь выявить исторические закономерности и проверить гипотезы о политических границах прошлого.
В раннем Средневековье основой богослужения Римской церкви служили григорианские хоралы — традиционные одноголосные песнопения, которые исполняли без инструментов обычно на латинском языке. Текст и мелодию хорала считали священными и старались не менять. В средневековой церковной традиции их воспринимали как «слово Божие», переданное через папу римского.
Несмотря на такое строгое отношение к григорианским хоралам, церковные музыканты и проповедники стремились сделать богослужение более понятным для паствы. Компромиссом стали так называемые тропы — вставки, которые «оживляли» службу и не считались прямым нарушением «священного канона».
Тропы — текст или мелодия (иногда то и другое вместе), которые обычно добавляли в начало, середину или конец хорала. Тропы могли служить кратким пересказом библейского сюжета, пояснением или поэтическим украшением.
Ранее ученые полагали, что для распространения тропов не существовало преград. То есть они свободно «кочевали» по Европе из монастыря в монастырь вместе с монахами. Но авторы нового исследования доказали обратное: культурный обмен в сфере тропов во многом ограничивался политическими границами, особенно после раздела Каролингской империи по Верденскому договору 843 года. Иными словами, политика того времени прямо влияла на то, как и где звучали тропы.
Музыковеды Тим Айперт (Tim Eipert) и Фабиан Мосс (Fabian Moss) из Вюрцбургского университета в Германии попытались понять связь между средневековой музыкой и ее культурным контекстом. Проще говоря, с помощью анализа сохранившихся музыкальных рукописей ученые хотели больше узнать о жизни, традициях и обмене культурными идеями. То есть их цель была не просто классифицировать музыку, а использовать музыкальные рукописи как источник данных для понимания того, как культура двигалась через пространство и время и какие факторы — политические, социальные или культурные — на это влияли.
Айперт и Мосс проанализировали более четырех тысяч тропов в 163 рукописях, созданных между IX и XIV веками. География источников охватывала территории современных Франции, Германии, Швейцарии, Австрии, Италии и юга Британии.
Чтобы разобраться в массиве данных, исследователи применили сложную математическую модель, которая работает с так называемыми двудольными графами и помогает находить скрытые группы в сложных сетях. Модель строила сеть, где каждый троп связывался с конкретной рукописью. При этом алгоритм не знал ни даты создания рукописей, ни города, откуда они происходят. Он просто искал закономерности — какие тропы в рукописях похожи друг на друга и часто встречаются вместе.
В результате программа разделила тропы на несколько уровней и выделила четыре больших группы рукописей с похожими тропами. Затем ученые посмотрели, откуда происходят эти рукописи — из каких монастырей или регионов.
Музыковеды нанесли эти данные на средневековую карту Европы, отметив точками места создания каждой рукописи и окрасив их в цвета, соответствующие конкретной группе. Обнаружилась четкая закономерность: рукописи с похожими тропами почти не пересекали границ новых политических образований, появившихся после Верденского договора 843 года.
Соглашение знаменовало собой распад Франкской империи Каролингов. Трое сыновей императора Людовика I Благочестивого — Лотарь I, Карл II Лысый и Людовик II Немецкий — поделили огромную территорию от Северного моря до Рима. Именно эти новые политические образования, возникшие из амбиций и вражды братьев, на сотни лет вперед определили пути развития церковной музыки.
В западном королевстве, которое практически находилось на территории современной Франции, в восточном, на землях будущей Германии, и в срединном, включающем долины Рейна, Роны и часть Италии, сформировались собственные традиции тропов, которые почти не смешивались.
Исследователи планируют улучшить модель. В будущих версиях программы учтут не только работу с текстовые элементами троп, но и особенности мелодий. Это позволит точнее понять, как распространялась музыкальная культура на карте средневековой Европы.
Научная работа опубликована в журнале Transactions of the International Society for Music Information Retrieval.
Каждую весну оплодотворенные матки шмелей выходят из зимовки и основывают новые колонии. Но как они умудряются выжить, если во время «спячки» их подземное убежище часто подтапливают талые или дождевые воды? Первыми на этот вопрос в 2024 году ответила команда канадских биологов. Они выяснили, что шмели способны безопасно проводить под водой до недели. Теперь другая группа ученых решила выяснить, какой именно физиологический механизм стоит за этим феноменом.
Уже давно в социальных сетях распространяются видеоролики с воющими под музыку собаками. Одни воспринимают такое поведение как случайную реакцию на звук, другие полагают, что за этим скрываются вокальные способности, которые, возможно, собаки унаследовали от своих предков — древних волков. Команда ученых из США решила проверить, действительно ли домашние питомцы различают высоту звука и пытаются подстроить под нее свой голос, или же это просто совпадение, своего рода инстинктивный отклик на мелодию без всякой «музыкальности».
Российские ученые из МИЭМ ВШЭ разработали новый подход к моделированию электротепловых процессов в мощных электронных схемах на печатных платах. Они научились быстро и точно рассчитывать, как нагреваются электронные компоненты во время работы, чтобы заранее предотвращать их перегрев и поломку. При работе электродвигателей или другого оборудования их электронные детали (особенно транзисторы) сильно нагреваются, потому что при прохождении тока неизбежно выделяется тепло. Когда происходят резкие перепады температуры при включении и выключении устройства, параметры транзисторов меняются, и техника может выйти из строя.
Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Коллектив климатологов из Института географии РАН, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и МФТИ разобрал одну из самых загадочных страниц климатической летописи: почему Арктика так резко потеплела в первой половине XX века, причем особенно сильно зимой. Ученые оценили, какую долю в тех температурных скачках могли сыграть «внутренние ритмы» атмосферы и океана Северного полушария и почему ответ меняется в зависимости от того, как именно отделять естественные колебания климата от внешних факторов вроде роста парниковых газов и загрязнения воздуха аэрозолями.
Каждую весну оплодотворенные матки шмелей выходят из зимовки и основывают новые колонии. Но как они умудряются выжить, если во время «спячки» их подземное убежище часто подтапливают талые или дождевые воды? Первыми на этот вопрос в 2024 году ответила команда канадских биологов. Они выяснили, что шмели способны безопасно проводить под водой до недели. Теперь другая группа ученых решила выяснить, какой именно физиологический механизм стоит за этим феноменом.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
