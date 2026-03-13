  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
13 марта, 10:34
Игорь Байдов
299

Церковные песнопения помогли «увидеть» границы средневековых государств

❋ 3.6

Музыковеды изучили средневековые вставки в григорианские хоралы, называемые тропами, и проследили их распространение по Европе. Когда рукописи с похожими тропами нанесли на карту по месту их создания, оказалось, что каждая группа сосредоточена внутри определенных территорий и почти не выходит за их пределы. Эти области точно совпали с границами королевств, доставшихся внукам Карла Великого. Авторы нового исследования отметили, что анализ средневековой музыки может помочь выявить исторические закономерности и проверить гипотезы о политических границах прошлого.

История
# Каролинги
# Пение
# Средневековая Европа
# средневековье
# церковь
Viri Galilei
Пример тропа: гимн Viri Galilei (в центре, выделен красным) посвящен Вознесению Христа и тому, как апостолы восприняли это событие / © Bibliothèque nationale de France

В раннем Средневековье основой богослужения Римской церкви служили григорианские хоралы — традиционные одноголосные песнопения, которые исполняли без инструментов обычно на латинском языке. Текст и мелодию хорала считали священными и старались не менять. В средневековой церковной традиции их воспринимали как «слово Божие», переданное через папу римского.

Несмотря на такое строгое отношение к григорианским хоралам, церковные музыканты и проповедники стремились сделать богослужение более понятным для паствы. Компромиссом стали так называемые тропы — вставки, которые «оживляли» службу и не считались прямым нарушением «священного канона».

Тропы — текст или мелодия (иногда то и другое вместе), которые обычно добавляли в начало, середину или конец хорала. Тропы могли служить кратким пересказом библейского сюжета, пояснением или поэтическим украшением. 

Ранее ученые полагали, что для распространения тропов не существовало преград. То есть они свободно «кочевали» по Европе из монастыря в монастырь вместе с монахами. Но авторы нового исследования доказали обратное: культурный обмен в сфере тропов во многом ограничивался политическими границами, особенно после раздела Каролингской империи по Верденскому договору 843 года. Иными словами, политика того времени прямо влияла на то, как и где звучали тропы.

Музыковеды Тим Айперт (Tim Eipert) и Фабиан Мосс (Fabian Moss) из Вюрцбургского университета в Германии попытались понять связь между средневековой музыкой и ее культурным контекстом. Проще говоря, с помощью анализа сохранившихся музыкальных рукописей ученые хотели больше узнать о жизни, традициях и обмене культурными идеями. То есть их цель была не просто классифицировать музыку, а использовать музыкальные рукописи как источник данных для понимания того, как культура двигалась через пространство и время и какие факторы — политические, социальные или культурные — на это влияли.

Айперт и Мосс проанализировали более четырех тысяч тропов в 163 рукописях, созданных между IX и XIV веками. География источников охватывала территории современных Франции, Германии, Швейцарии, Австрии, Италии и юга Британии.

Чтобы разобраться в массиве данных, исследователи применили сложную математическую модель, которая работает с так называемыми двудольными графами и помогает находить скрытые группы в сложных сетях. Модель строила сеть, где каждый троп связывался с конкретной рукописью. При этом алгоритм не знал ни даты создания рукописей, ни города, откуда они происходят. Он просто искал закономерности — какие тропы в рукописях похожи друг на друга и часто встречаются вместе.

В результате программа разделила тропы на несколько уровней и выделила четыре больших группы рукописей с похожими тропами. Затем ученые посмотрели, откуда происходят эти рукописи — из каких монастырей или регионов. 

Музыковеды нанесли эти данные на средневековую карту Европы, отметив точками места создания каждой рукописи и окрасив их в цвета, соответствующие конкретной группе. Обнаружилась четкая закономерность: рукописи с похожими тропами почти не пересекали границ новых политических образований, появившихся после Верденского договора 843 года.

Соглашение знаменовало собой распад Франкской империи Каролингов. Трое сыновей императора Людовика I Благочестивого — Лотарь I, Карл II Лысый и Людовик II Немецкий — поделили огромную территорию от Северного моря до Рима. Именно эти новые политические образования, возникшие из амбиций и вражды братьев, на сотни лет вперед определили пути развития церковной музыки. 

В западном королевстве, которое практически находилось на территории современной Франции, в восточном, на землях будущей Германии, и в срединном, включающем долины Рейна, Роны и часть Италии, сформировались собственные традиции тропов, которые почти не смешивались.

Исследователи планируют улучшить модель. В будущих версиях программы учтут не только работу с текстовые элементами троп, но и особенности мелодий. Это позволит точнее понять, как распространялась музыкальная культура на карте средневековой Европы.

Научная работа опубликована в журнале Transactions of the International Society for Music Information Retrieval.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
514 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
История
# Каролинги
# Пение
# Средневековая Европа
# средневековье
# церковь
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Мар
1400
Магия, суеверия и проклятия в Древнем Риме
Medio Modo
Москва
Лекция
13 Мар
1000
Ноги держи в тепле
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Мар
1400
Квантовая механика от А до Я
Medio Modo
Москва
Лекция
14 Мар
Бесплатно
Восемь минут до космоса: старт и возвращение на космическом корабле «Союз»
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
14 Мар
Бесплатно
Мифы про космос и технологические решения для них
Экспериментаниум
Москва
Лекция
14 Мар
Бесплатно
Бог из машины: как нейронная сеть создает миры
ВДНХ
Москва
Экскурсия
14 Мар
Бесплатно
Межпланетные труженики
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
14 Мар
1400
Сердце: орган с историей
Medio Modo
Москва
Лекция
14 Мар
1500
Кооперация против конкуренции: как на самом деле выживали сообщества
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 марта, 07:55
Игорь Байдов

Биологи рассказали, как королевы шмелей дышат под водой

Каждую весну оплодотворенные матки шмелей выходят из зимовки и основывают новые колонии. Но как они умудряются выжить, если во время «спячки» их подземное убежище часто подтапливают талые или дождевые воды? Первыми на этот вопрос в 2024 году ответила команда канадских биологов. Они выяснили, что шмели способны безопасно проводить под водой до недели. Теперь другая группа ученых решила выяснить, какой именно физиологический механизм стоит за этим феноменом.

Биология
# вода
# насекомые
# шмели
# эксперимент
11 марта, 07:55
Игорь Байдов

Эксперимент с «поющими» собаками поможет разгадать тайны происхождения пения

Уже давно в социальных сетях распространяются видеоролики с воющими под музыку собаками. Одни воспринимают такое поведение как случайную реакцию на звук, другие полагают, что за этим скрываются вокальные способности, которые, возможно, собаки унаследовали от своих предков — древних волков. Команда ученых из США решила проверить, действительно ли домашние питомцы различают высоту звука и пытаются подстроить под нее свой голос, или же это просто совпадение, своего рода инстинктивный отклик на мелодию без всякой «музыкальности».

Биология
# волки
# домашние питомцы
# животные
# музыка
# собаки
11 марта, 10:59
НИУ ВШЭ

Многоуровневая автоматизированная система позволила быстрее оценивать риск перегрева электроники

Российские ученые из МИЭМ ВШЭ разработали новый подход к моделированию электротепловых процессов в мощных электронных схемах на печатных платах. Они научились быстро и точно рассчитывать, как нагреваются электронные компоненты во время работы, чтобы заранее предотвращать их перегрев и поломку. При работе электродвигателей или другого оборудования их электронные детали (особенно транзисторы) сильно нагреваются, потому что при прохождении тока неизбежно выделяется тепло. Когда происходят резкие перепады температуры при включении и выключении устройства, параметры транзисторов меняются, и техника может выйти из строя.

НИУ ВШЭ
# инженерия
# моделирование
# перегрев
# технологии
# электроника
6 марта, 16:13
Губкинский университет

Запасы лития в России могут оказаться в разы больше прежних оценок

Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

Губкинский университет
# добыча полезных ископаемых
# литий
# природные ресурсы
# Россия
# технологии
10 марта, 14:47
ФизТех

Маятники тепла качнули арктическую зиму

Коллектив климатологов из Института географии РАН, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и МФТИ разобрал одну из самых загадочных страниц климатической летописи: почему Арктика так резко потеплела в первой половине XX века, причем особенно сильно зимой. Ученые оценили, какую долю в тех температурных скачках могли сыграть «внутренние ритмы» атмосферы и океана Северного полушария и почему ответ меняется в зависимости от того, как именно отделять естественные колебания климата от внешних факторов вроде роста парниковых газов и загрязнения воздуха аэрозолями.

ФизТех
# арктика
# измерение температуры
# климат
# океан
# потепление климата
12 марта, 07:55
Игорь Байдов

Биологи рассказали, как королевы шмелей дышат под водой

Каждую весну оплодотворенные матки шмелей выходят из зимовки и основывают новые колонии. Но как они умудряются выжить, если во время «спячки» их подземное убежище часто подтапливают талые или дождевые воды? Первыми на этот вопрос в 2024 году ответила команда канадских биологов. Они выяснили, что шмели способны безопасно проводить под водой до недели. Теперь другая группа ученых решила выяснить, какой именно физиологический механизм стоит за этим феноменом.

Биология
# вода
# насекомые
# шмели
# эксперимент
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
5 марта, 08:10
Александр Березин

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.

Оружие и техника
# беспилотники
# военная техника
# ВПК
# ЗРК
# Израиль
# Иран
# сша
Выбор редакции
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В Долине царей нашли автографы индийских туристов, оставленные две тысячи лет назад

    13 марта, 13:57

  2. Грибы научились у бактерий превращать воду в лед при околонулевых температурах

    13 марта, 13:24

  3. Российские ученые описали функции белка, который важен для развития нейродегенераций

    13 марта, 13:03

  4. Ученые впервые подтвердили наличие овальной орбиты у редкой двойной системы

    13 марта, 12:28
Выбор редакции

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

10 марта, 11:43

Последние комментарии

Дмитрий Kuрueнко
2 минуты назад
Надо им сказать, что продукты и без катализаторов хорошо замерзают

Грибы научились у бактерий превращать воду в лед при околонулевых температурах

Александр
55 минут назад
Ну да США больше всех добывает нефти, в Венесуэле, Ираке, Ливии, Сирии. Сейчас ещё и Иранскую нефть под себя загрести хотят.

Нефтяная карта мира: на каких регионах держится глобальное снабжение

User User
1 час назад
Sergey, О том и речь.

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Иван Колупаев
1 час назад
Николай, да там вроде бы так и предлагают - дополнительные посадочные двигатели в средней или верхней части корпуса, усиленные опоры и

Между NASA и SpaceX возник конфликт из-за ручной посадки на Луну

Alex Ivanov
2 часа назад
Baca, верно. Покупают тяжелую нефть по дешевке. Продают легкуют задорога. Также продают продукты перегонки. Маржа.

Нефтяная карта мира: на каких регионах держится глобальное снабжение

Владимир Рябов
2 часа назад
Чушь полная. !

Нефтяная карта мира: на каких регионах держится глобальное снабжение

Hoor
2 часа назад
Patta Chitta Patta Chitta on the Tamil Nadu e-Services Portal allows citizens to access and manage land records online easily. This digital platform simplifies verifying ownership and downloading key property

Alienware создала самые большие в мире клавиатуру и мышь 

SerCat
2 часа назад
Не ведитесь, это мошенничество, если у вас нет оснований на граждство, с вас просто возьмут деньги заполнение документов и отказов, 1.500 евро

Самые простые страны для получения гражданства в 2026 году

Sam Dowson
3 часа назад
"предполагают, что этот ... эффект связан с присутствием в чае аминокислоты L-теанина" - вот и проверили бы, её мышам в своем эксперименте. Выделить

Японский чай матча заблокировал рефлекс чихания при аллергии

Николай Исаев
3 часа назад
Андрей, точно, ципсошник пустобрехный, и при такой отсталости Россия захватила 90 ПРОЦЕНТОВ МИРОВОГО РЫНКА СТРОИТЕЛЬСТВА АЭС, 40 процентов рынка

В Южной Корее приступили к разработке концепта первого в мире контейнеровоза с ядерной энергетической установкой

Ксения Будашова
3 часа назад
Когда Стива Джобса спросили о том, нравится ли его детям новый планшет Apple, он ответил, что они подобной техникой не пользуются. Известно, что

По словам британских учителей, поступающие в школу дети пытаются «свайпать» книги как смартфоны

Дмитрий Поляк
5 часов назад
PanOo, это навигационно-спасательный флот! После того как вы выкопали Чёрное море, видать сил учиться не осталось совсем

В Южной Корее приступили к разработке концепта первого в мире контейнеровоза с ядерной энергетической установкой

Андрей Пяткин
5 часов назад
Олег, так по факту же. В нашей по вашим словам офигенной стране толком ничего не производится. А все наукоёмкие производства тупо мертвы. Ой, забыл,

В Южной Корее приступили к разработке концепта первого в мире контейнеровоза с ядерной энергетической установкой

Николай Цыгикало
5 часов назад
Я, почему Blue Origin более перспективен? Потому что его опоры шире расставлены? Или в чём его ключевая перспектива? Помогите разобраться, пожалуйста. Я

Между NASA и SpaceX возник конфликт из-за ручной посадки на Луну

Николай Цыгикало
5 часов назад
Иван, это понятно, и тоже верно. Но на Старшипе могут быть совсем другие системы посадки. И системы принятия решений другие, и исполнительные

Между NASA и SpaceX возник конфликт из-за ручной посадки на Луну

Dmitri Sahharov
6 часов назад
Vadims, а потребление этой нефти как-то вычитается из мировой что ли? Какая разница кто потребитель. Мировой рынок он охватывает все.

Нефтяная карта мира: на каких регионах держится глобальное снабжение

mozhenhuamo
7 часов назад
Wow, Moya sounds incredible! The ability to hold eye contact and show subtle expressions is so human-like. It makes you think about all the complex emotions and interactions we experience. If you're into exploring those kinds of intense connections, especially in

В Шанхае представили первого в мире «биомиметического ИИ-робота»  

Михаил Духонин
8 часов назад
Что-то мне кажется, смерть в наше время от какой-то малярии, это скорее результат деятельности тех людей, благодаря которым умершие не получили

Самые опасные для человека животные: рейтинг смертности

Я
8 часов назад
Николай, по мне, посадочный модуль от Blue Origin более перспективен для прилунения в ближайшие 5 лет, чем масковский, но он тоже отстаёт от графика. Если

Между NASA и SpaceX возник конфликт из-за ручной посадки на Луну

Baca San
11 часов назад
Антон, ну с Ближним Востоком их сравнивать немного не правильно, США ещё и покупают нефть, и примерно тот же объём.

Нефтяная карта мира: на каких регионах держится глобальное снабжение

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно