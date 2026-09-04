Биологи выяснили, что делает пение птиц приятным для человека

Птичьи голоса считаются важной частью природного звукового ландшафта, однако одни из них кажутся людям приятными и успокаивающими, а другие — резкими и тревожными. Эксперимент с записями 123 видов показал, что людям больше нравится негромкое и разнообразное пение без очень низких тонов и широких перепадов высоты.

Пение птиц считают одним из самых приятных звуков природы, но голоса разных видов нравятся людям неодинаково. Одни трели кажутся мелодичными и успокаивающими, другие — резкими или тревожными. Природа этого различия долгое время оставалась неясна.



Ученые из Тюбингенского университета (Германия) сопоставили с человеческими оценками высоту, громкость, ширину частотного диапазона и сложность вокализаций пения птиц. В лабораторном эксперименте участвовали 84 человека из Германии в возрасте от 19 до 81 года.

Они прослушали 15-секундные записи голосов 123 видов птиц, широко распространенных в стране. Отрывки воспроизводили в случайном порядке через одинаковые наушники с установленной громкостью, названия видов не сообщали. Каждую запись оценивали по пятибалльной шкале — от «совсем неприятной» до «очень приятной». Результаты научной работы опубликовал журнал Frontiers in Bird Science.



Исследователи также проанализировали акустическую структуру записей пения. Для каждого звукового элемента они определили нижнюю, верхнюю и пиковую частоты, амплитуду и ширину частотного диапазона. Сложность оценивали по числу различных типов элементов внутри фрагмента. Простое повторение одного сигнала считалось менее сложным, чем последовательность нескольких различающихся звуков.



Средняя оценка всех записей составила 3,13 балла. Самым приятным участники признали голос черного дрозда — 4,52 балла. На последнем месте оказалась обыкновенная сипуха с результатом 1,32 балла. Высокие оценки также получили большая синица, лазоревка и зеленушка. Голоса этих птиц ассоциируются у людей с зелеными зонами и спокойной природной обстановкой.





Кроме того, намного приятнее воспринимались разнообразные и умеренные по громкости звуки без очень низких тонов и чрезмерно широких перепадов высоты. Причем важной оказалась вариативность сигнала, а не количество звуков за одинаковый промежуток времени.

Запись не становилась приятнее оттого, что птица подавала голос чаще. Зато сложность — наличие нескольких разных элементов — была связана с более высокой оценкой даже после учета других акустических параметров.

Субъективное восприятие тоже сыграло роль. Люди, которые в целом любили птиц и связывали их с хорошим самочувствием, чаще называли записи приятными.



Однако отметим, что ученые брали записи из коммерческой коллекции, создававшейся в разные годы и в неодинаковых условиях. Различия в громкости могли зависеть не только от голоса птицы, но и от расстояния до микрофона или аппаратуры. Кроме того, в эксперименте участвовали только взрослые из Германии и использовались голоса местных птиц. В других странах культурные ассоциации могут привести к иным результатам.

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Андрей Серегин 171 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.