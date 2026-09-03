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Range Rover представил свой первый электромобиль

Range Rover Electric / © Range Rover

Электромобиль оснащен двумя электродвигателями мощностью по 260 киловатт. По утверждению JLR, Range Rover Electric развивает больший крутящий момент, чем любой Range Rover до него, и на 20 процентов превосходит по этому показателю другие электромоторы аналогичного размера.

Для новой модели разработана специальная система управления тягой, способная реагировать на пробуксовку всего за 50 миллисекунд — причем на любом типе поверхности. По данным производителя, это в 100 раз быстрее, чем аналогичные системы автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Range Rover Electric способен преодолевать подъемы крутизной до 45 градусов и преодолевать броды глубиной до 900 миллиметров — настолько глубокие, что вода может полностью скрыть аккумуляторную батарею и электромоторы.

Мощность силовой установки составляет 550 лошадиных сил. С места до 100 километров в час внедорожник разгоняется за 4,5 секунды. Под полом электромобиля размещена двухъярусная аккумуляторная батарея емкостью 118,5 киловатт-часов. Она обеспечивает запас хода до 600 километров.

Внешне Range Rover Electric лишь незначительно отличается от традиционных моделей Range Rover. Основные изменения коснулись решетки радиатора, колесных дисков и нижней части кузова — эти элементы были оптимизированы с точки зрения аэродинамики, чтобы увеличить запас хода.

Range Rover Electric стал одним из последних представителей легендарных британских и европейских автомобильных марок, вступивших в эпоху электромобилей. Ранее свои первые полностью электрические модели представили, в частности, Rolls-Royce и Ferrari. Для создания одной из них Ferrari привлекла бывших дизайнеров Apple Джони Айва и Марка Ньюсона.