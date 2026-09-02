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SpaceX потребовала заблокировать спутник Viasat из-за возможных помех Starlink
Космическая компания Илона Маска, сославшись на угрозу «серьезных помех», призвала Федеральную комиссию по связи США (FCC) отказать спутнику Viasat-3 F2 в доступе на американский рынок. Viasat собирается в следующем месяце начать предоставлять через него услуги связи на более высоких скоростях.
На фоне подготовки Viasat к запуску более быстрого спутникового интернета SpaceX пытается не допустить работы Viasat-3 F2, опасаясь, что его эксплуатация приведет к «серьезным помехам» для Starlink.
В петиции, направленной в FCC, SpaceX потребовала пересмотреть решение комиссии, разрешившее спутнику Viasat-3 F2 выйти на американский рынок. Начало его эксплуатации запланировано на следующий месяц.
«Полное пренебрежение Viasat правилами комиссии, условиями своей лицензии и ущербом, который компания причиняет миллионам американских потребителей, продолжается уже слишком долго», — утверждается в документе.
По словам SpaceX, Viasat не смогла заключить с ней соглашение о координации частот, необходимое для предотвращения радиопомех между Starlink и спутником F2.
«Несмотря на то что у Viasat было более пяти лет для выполнения предусмотренных условиями лицензии требований по координации, компания продолжает использовать диапазоны Ka NGSO [негеостационарной спутниковой орбиты], не предпринимая никаких существенных попыток согласовать свою работу», — написал в 25-страничном документе вице-президент SpaceX по вопросам спутниковой политики Дэвид Голдман.
Далее в петиции утверждается, что спутник F2 «будет создавать помехи нисходящему каналу связи, затрагивая американских потребителей».
Речь идет об участках радиочастотного спектра 18,8–19,3 гигагерц и 28,6–29,1 гигагерц. Starlink уже давно получил разрешение использовать эти диапазоны для передачи данных со спутников на Землю и с Земли на спутники в рамках своей спутниковой интернет-системы.
Viasat, однако, намерена использовать те же частоты для приема и передачи данных через F2 — высоко расположенный геостационарный спутник, находящийся на расстоянии около 35,4 тысячи километров от Земли.
В конце июля FCC разрешила Viasat вывести F2 на американский рынок, но поставила одно из условий: компания должна заключить соглашения о координации с другими операторами низкоорбитальных спутниковых систем, включая SpaceX, чтобы исключить опасные радиопомехи для их сетей.
Однако, как утверждает Голдман, собственный анализ Viasat показывает, что F2 способен создавать помехи Starlink «примерно в течение одной трети времени», когда диапазон 18,8–19,3 гигагерц используется для передачи данных со спутника на Землю.
«Реальность такова, что, несмотря на добросовестные попытки SpaceX, Viasat годами не только не смогла, но и отказывалась координировать с нами свою работу, — добавил Голдман. — Viasat не координирует свою деятельность со SpaceX и сегодня и не продемонстрировала никакого намерения делать это в будущем».
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