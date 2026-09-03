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Великолепие птиц: победители фотоконкурса Audubon Photography Awards 2026

Обладатель главного приза, Чили и Колумбия. Магелланов филин / © Francisco Castro Escobar

В этом году конкурс проводится уже в семнадцатый раз. Он разделен на два географических направления: Чили и Колумбия, а также США и Канада. Такое разделение призвано подчеркнуть, «как птицы объединяют людей, живущих в разных географических регионах и экосистемах».

Победитель Колумбии. Желтолобый амазон / © Santiago Giraldo

Жюри присудило девять наград участникам из Чили и Колумбии и восемь — фотографам из США и Канады. В этом году помимо денежного приза в размере 5000 долларов (более 400 тысяч рублей) каждый обладатель главной награды получил возможность отправиться в экспедицию в Антарктику с HX Expeditions.

Победитель в номинации «Охрана природы», Чили и Колумбия. Желтолобый амазон / © Santiago Perez Rincon

Победитель в номинации «Птицы и пейзажи, Чили и Колумбия». Гуахаро / © Faber Mosquera Alvarez

Высокая оценка в номинации «Птицы и пейзажи, Чили и Колумбия». Андский скальный петушок / © Cristian Camilo Castano Vargas

Высокая оценка в номинации «Прибрежные птицы Чили и Колумбия». Краснолицый баклан / © Marcelo Carcamo Vera

Победитель в номинации «Молодой фотограф». Камышевка / © Juan David Camacho Marquez

Высокая оценка в номинации «Молодой фотограф». Колибри / © Camilo Sanabria Grajales

Лауреат Гран-при, США и Канада. Розовая колпица / © Jacqueline Burke

Победитель в номинации «Птицы и пейзажи, США и Канада». Белохвостый фаэтон / © Liron Gertsman

Высокая оценка в номинации «Птицы и пейзажи, США и Канада». Большая голубая цапля / © Jay Vanos

Победитель в номинации «Самки. США и Канада». Обыкновенный крохаль / © Gail Bisson

Победитель в номинации «Растения для птиц». Дятел и кактусы сагуаро / © Mike Henry

Высокая оценка в номинации «Растения для птиц». Большой баклан и триостренник приморский / © Kevin Lohman

Высокая оценка в номинации «Птицы без границ». Бурый пеликан / © Erich Podbielski

Победитель в номинации «Охрана природы». Северные олуши / © Josh Galicki

Высокая оценка в номинации «Охрана природы». Белоголовый орлан / © Lourdes Venard

Все победившие фотографии и работы, получившие почетные упоминания, опубликованы онлайн на английском и испанском языках. Победители также будут представлены в осеннем выпуске журнала Audubon за 2026 год.

Традиционная подборка 100 лучших фотографий года будет опубликована 23 сентября 2026 года. Кроме того, в течение года новые избранные работы будут появляться в цифровых галереях на сайте Audubon.

Прием заявок на конкурс Audubon Photography Awards 2027 начнется 13 января 2027 года.