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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
3 сентября, 07:10
Рейтинг: +718
Посты: 1007

Великолепие птиц: победители фотоконкурса Audubon Photography Awards 2026

Национальное общество Одюбона объявило победителей фотоконкурса Audubon Photography Awards 2026 — ежегодного конкурса, посвященного красоте птиц и проблемам, с которыми они сталкиваются.

Сообщество
# животные
# природа
# птицы
# фотографии
Обладатель главного приза, Чили и Колумбия. Магелланов филин / © Francisco Castro Escobar
Обладатель главного приза, Чили и Колумбия. Магелланов филин / © Francisco Castro Escobar

В этом году конкурс проводится уже в семнадцатый раз. Он разделен на два географических направления: Чили и Колумбия, а также США и Канада. Такое разделение призвано подчеркнуть, «как птицы объединяют людей, живущих в разных географических регионах и экосистемах».

Победитель Колумбии. Желтолобый амазон / © Santiago Giraldo
Победитель Колумбии. Желтолобый амазон / © Santiago Giraldo

Жюри присудило девять наград участникам из Чили и Колумбии и восемь — фотографам из США и Канады. В этом году помимо денежного приза в размере 5000 долларов (более 400 тысяч рублей) каждый обладатель главной награды получил возможность отправиться в экспедицию в Антарктику с HX Expeditions.

Победитель в номинации «Охрана природы», Чили и Колумбия. Желтолобый амазон / © Santiago Perez Rincon
Победитель в номинации «Охрана природы», Чили и Колумбия. Желтолобый амазон / © Santiago Perez Rincon
Победитель в номинации «Птицы и пейзажи, Чили и Колумбия». Гуахаро / © Faber Mosquera Alvarez
Победитель в номинации «Птицы и пейзажи, Чили и Колумбия». Гуахаро / © Faber Mosquera Alvarez
Высокая оценка в номинации «Птицы и пейзажи, Чили и Колумбия». Андский скальный петушок / © Cristian Camilo Castano Vargas
Высокая оценка в номинации «Птицы и пейзажи, Чили и Колумбия». Андский скальный петушок / © Cristian Camilo Castano Vargas
Высокая оценка в номинации «Прибрежные птицы Чили и Колумбия». Краснолицый баклан / © Marcelo Carcamo Vera
Высокая оценка в номинации «Прибрежные птицы Чили и Колумбия». Краснолицый баклан / © Marcelo Carcamo Vera
Победитель в номинации «Молодой фотограф». Камышевка / © Juan David Camacho Marquez
Победитель в номинации «Молодой фотограф». Камышевка / © Juan David Camacho Marquez
Высокая оценка в номинации «Молодой фотограф». Колибри / © Camilo Sanabria Grajales
Высокая оценка в номинации «Молодой фотограф». Колибри / © Camilo Sanabria Grajales
Лауреат Гран-при, США и Канада. Розовая колпица / © Jacqueline Burke
Лауреат Гран-при, США и Канада. Розовая колпица / © Jacqueline Burke
Победитель в номинации «Птицы и пейзажи, США и Канада». Белохвостый фаэтон / © Liron Gertsman
Победитель в номинации «Птицы и пейзажи, США и Канада». Белохвостый фаэтон / © Liron Gertsman
Высокая оценка в номинации «Птицы и пейзажи, США и Канада». Большая голубая цапля / © Jay Vanos 
Высокая оценка в номинации «Птицы и пейзажи, США и Канада». Большая голубая цапля / © Jay Vanos 
Победитель в номинации «Самки. США и Канада». Обыкновенный крохаль / © Gail Bisson 
Победитель в номинации «Самки. США и Канада». Обыкновенный крохаль / © Gail Bisson 
Победитель в номинации «Растения для птиц». Дятел и кактусы сагуаро / © Mike Henry
Победитель в номинации «Растения для птиц». Дятел и кактусы сагуаро / © Mike Henry
Высокая оценка в номинации «Растения для птиц». Большой баклан и триостренник приморский / © Kevin Lohman
Высокая оценка в номинации «Растения для птиц». Большой баклан и триостренник приморский / © Kevin Lohman
Высокая оценка в номинации «Птицы без границ». Бурый пеликан / © Erich Podbielski
Высокая оценка в номинации «Птицы без границ». Бурый пеликан / © Erich Podbielski
Победитель в номинации «Охрана природы». Северные олуши / © Josh Galicki
Победитель в номинации «Охрана природы». Северные олуши / © Josh Galicki
Высокая оценка в номинации «Охрана природы». Белоголовый орлан / © Lourdes Venard
Высокая оценка в номинации «Охрана природы». Белоголовый орлан / © Lourdes Venard

Все победившие фотографии и работы, получившие почетные упоминания, опубликованы онлайн на английском и испанском языках. Победители также будут представлены в осеннем выпуске журнала Audubon за 2026 год.

Традиционная подборка 100 лучших фотографий года будет опубликована 23 сентября 2026 года. Кроме того, в течение года новые избранные работы будут появляться в цифровых галереях на сайте Audubon.

Прием заявок на конкурс Audubon Photography Awards 2027 начнется 13 января 2027 года.

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