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NASA пожертвовало технологиями ради сроков: для Луны выбран упрощенный скафандр

NASA решило использовать более простой скафандр на первых миссиях по высадке астронавтов на поверхность Луны в XXI веке.

Американский лунный скафандр компании Axiom Space / © Axiom Space

Агентство объявило о решении на внутреннем совещании на этой неделе, стремясь ускорить программу и осуществить высадку людей в районе южного полюса Луны уже в 2028 году. По указанию руководителя программы «Артемида» Джереми Парсонса NASA совместно с компанией Axiom Space займется разработкой варианта планируемого лунного скафандра, получившего название Sortie Suit.

По словам источников, Sortie Suit будет использоваться во время первых пилотируемых высадок, которые будут выполняться с помощью лунных посадочных аппаратов, создаваемых SpaceX и Blue Origin. Среди основных задач новой инициативы — уменьшить массу скафандра, упростить его конструкцию и сделать более простыми интерфейсы между скафандром и лунным посадочным модулем.

После прихода в NASA в декабре 2025 года администратор агентства Джаред Айзекман и его команда занялись пересмотром программы «Артемида», которая значительно отставала от первоначального графика. На тот момент все более вероятным становился сценарий, при котором NASA не сможет вновь высадить людей на Луне как минимум до 2030 года. Это создавало риск, что Китай сможет достичь поверхности Луны раньше американцев.

Айзекман ищет способы вернуть «Артемиду» в график и при поддержке Конгресса уже провел ряд серьезных изменений. Среди них — упрощение производства ракеты Space Launch System, отказ от лунной орбитальной станции Gateway, чтобы снизить нагрузку на посадочные аппараты, а также активная работа со SpaceX и Blue Origin для понимания их потребностей и определения того, чем NASA может помочь компаниям.

Гораздо меньше публичной информации появлялось о сотрудничестве NASA с Axiom Space. В рамках контракта на предоставление скафандров как услуги эта компания сейчас является единственным поставщиком скафандров для астронавтов NASA, предназначенных для работы на поверхности Луны.

Однако это вовсе не означает, что скафандры имеют второстепенное значение. Для полноценной миссии на поверхность Луны NASA нужны не только космический корабль, ракета и посадочный аппарат. Необходимы современные скафандры, которые позволят астронавтам свободно передвигаться по поверхности, фотографировать окружающий мир и проводить научные исследования.

Около четырех лет назад NASA заключило контракты на разработку новых скафандров с двумя компаниями — Axiom Space и Collins Aerospace. В 2024 году Collins вышла из программы, отстав от графика и, предположительно, столкнувшись с финансовыми трудностями. В результате Axiom осталась единственным поставщиком.

Компания продолжает работу над проектом, однако источники в отрасли ранее выражали обеспокоенность темпами его разработки. Некоторые ответы на вопросы о ходе программы появились на этой неделе во время заседания Консультативной группы NASA по безопасности аэрокосмических полетов. Один из ее членов, бывший астронавт Чарли Прекур, сообщил, что руководство NASA встречается с представителями Axiom шесть дней в неделю, зачастую лично, чтобы решить проблемы с графиком и характеристиками скафандра.

Прекур также отметил: «Требования корректируются с учетом потребностей ближайших миссий, включая сокращение установленной продолжительности сертификации скафандра». Хотя он не упомянул непосредственно Sortie Suit, теперь очевидно, что речь, по всей видимости, идет об облегченной версии скафандра Axiom AxEMU.

Ранее NASA требовало, чтобы лунные скафандры позволяли астронавтам совершить шесть выходов на поверхность за 6,5-дневную миссию. Даже после хранения в неактивном состоянии скафандр должен был сохранять возможность дальнейшего использования для выходов на протяжении еще 210 дней. Кроме того, система терморегулирования должна была не только отводить тепло от астронавта во время интенсивной физической нагрузки, но и нормально функционировать как минимум два часа в чрезвычайно холодных условиях постоянно затенённого участка лунной поверхности. Эти и многие другие требования подтолкнули Axiom к созданию сложной конструкции с многочисленными защитными слоями, которые увеличивали массу скафандра. Более жесткая конструкция, в свою очередь, ограничивала подвижность астронавтов.

В результате получился значительно более тяжелый скафандр, который сложнее и дороже производить. При этом его разработка начала отставать от графика.

По сути, создавая Sortie Suit, NASA намерено сократить первоначальный набор требований и позволить Axiom разработать скафандр, достаточно хороший для первых миссий «Артемида», а затем постепенно совершенствовать его.

По мере того как NASA и Axiom будут получать практический опыт работы на поверхности Луны, новые данные о реальных условиях можно будет учитывать при последующих модернизациях скафандра. Для нынешних задач NASA такой подход выглядит значительно более подходящим: вместо попытки сразу создать идеальный скафандр агентство стремится получить работоспособную систему для первых высадок, которую впоследствии можно будет последовательно улучшать.