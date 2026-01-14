  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
14 января, 12:29
Александр Березин
24

Расчеты астрономов «удушили» жизнь вокруг самых массовых звезд Вселенной

❋ 4.5

Авторы новой научной работы пришли к выводу, что доля света красных карликов, пригодная для использования в фотосинтезе, слишком мала, чтобы атмосфера планет вокруг них когда-либо наполнилась кислородом. В исследовании есть существенные узкие места, которые делают этот вывод не таким однозначным.

Астрономия
# внеземная жизнь
# красные карлики
# парадокс Ферми
# фотосинтез
Планета у красного карлика в представлении художника. На практике цвет от звезды воспринимался бы человеком иначе, как, например, это происходит и с Солнцем, в спектре которого на самом деле доминируют совсем не белый и не желтые цвета / © NASA, JPL-Caltech, MSSS

Красные карлики — это примерно три четверти всех известных звезд Вселенной. Наблюдения космических телескопов показали, что вокруг них вращается много планет, по размерам и плотности близких к Земле. Так обстоит дело и с самой близкой к нам изо всех звезд, Проксима Центавра. Подобная картина существенно усложняет парадокс Циолковского-Ферми, поскольку подталкивает к выводу, что жизнь во Вселенной должна быть крайне распространена. Но никаких явно посещающих нас цивилизаций при этом не наблюдается.

Десятки лет многие астрономы и астрофизики пытались решить эту проблему, подбирая доводы в пользу необитаемости красных карликов. Одни ученые утверждали, что у тех слишком сильные вспышки, которые сдуют всю атмосферу. Звучало правдоподобно, но потом телескопы показали, что многие планеты у карликов на практике имеют довольно внушительную атмосферу. Другие полагали, что приливной захват — когда планета смотрит на звезду все время одной стороной — исключает обитаемость. Но затем расчеты показали, что атмосфера земного типа не даст планете в таких условиях ни перегреться на светлой стороне, ни переохладиться на темной.

Теперь исследователи из США подкинули еще одну проблему для жизни вокруг красных карликов — по крайней мере, сложной жизни. В своей работе, которую они выложили на сервере препринтов Корнеллского университета, они обратились к спектру излучения таких звезд.

Взяв как пример красный карлик TRAPPIST-1 — тусклый красный карлик, вокруг которого вращается сразу несколько планет, близких к Земле по размерам, — они обнаружили, что так называемое фотосинтетически активное излучение этой звезды равно лишь 0,9 процента от солнечного. То есть планета, получающая от этого светила столько же энергии, сколько Земля от Солнца, даст своим растениям примерно в 110 раз меньше энергии для фотосинтеза, чем наша.

Эту проблему не решить, «подвинув» орбиту планеты у красного карлика поближе к нему: тогда ее перегреет инфракрасное излучение от карлика и она потеряет жидкую воду, став непригодной для жизни. А при таком уровне освещения, заключили авторы работы, переход к хотя бы слабокислородной атмосфере, как на Земле пару миллиардов лет назад, займет 63 миллиарда лет. Что в несколько раз больше времени существования Вселенной. В этом случае красные карлики сразу уходят из парадокса Циолковского-Ферми, потому что никак не успели бы сформировать сложную жизнь.

Черным показано количество фотонов, пригодных для земного фотосинтеза и падающих на современную Землю. Синим — такое же количество для Земли 2,65 миллиарда лет назад. Красным — оно же для планеты TRAPPIST-1e. Затененные области показывают полосу в 400-700 нанометров (это излучение используют почти все земные растения), полосу в 400-750 нанометров (авторы допускают, что такая полоса может быть у фотосинтетиков вокруг красных карликов) и такую же полосу для бескислородных фотосинтетиков Земли (400-1100 нанометров) / © Joseph J. Soliz, William F. Welsh

Исследователи упомянули, что их расчеты содержат некоторые изъяны. Так, при росте уровня освещения выше определенного, наступает так называемое фотоингибирование: рост скорости фотосинтеза прекращается. То есть полный солнечный уровень фотосинтетически активного излучения растениям в норме не нужен. Кроме того, отмечают они, если растения планет вокруг красных карликов могут использовать электромагнитные волны всего на 50 нанометров длиннее тех, что соответствуют красному цвету, то они сразу получат в 2,5 раза больше фотосинтетически активного излучения.

С учетом этих факторов скорость насыщения атмосферы кислородом там может сократиться до 1-5 миллиардов лет. Вообще говоря, красных карликов старше этого порога много, включая и ближайшую к нам звездную систему. Однако от насыщения кислородом до уровня Земли два миллиарда лет назад до сложной жизни еще очень большая дистанция: концентрация О2 в атмосфере за это время выросла кратно.

Ученые отметили, что некоторые фотосинтезирующие бактерии, не производящие кислород, способны использовать для фотосинтеза ближнее инфракрасное излучение с длиной волны до 1100 нанометров. Такие организмы смогут использовать в 22 раза больше энергии, идущей от красного карлика (если сравнивать с нашими растениями). Следовательно, такие фотосинтетики и должны доминировать в мире красного карлика. Правда, в этом случае достижение кислородной атмосферы может и вовсе не произойти: фотосинтез без кислорода к ней не ведет.

Хотя исследователи дали интересный угол зрения на проблему, в работе есть ряд узких мест, связанных с биологией. Дело в том, что даже у земной природы нет четкой корреляции между уровнем наработки кислорода и освещенностью. Точка, при которой фотосинтетик нарабатывает столько же кислорода, сколько потребляет, у разных организмов очень разная. Светолюбивые требуют уровня не ниже нескольких процентов от земной освещенности в ясный день. Теневыносливые — скажем, папоротники — достигают той же точки при освещении до 0,5 процента от земного ясного дня. То есть даже они на планете вокруг красного карлика могли бы нарабатывать кислород.

Но есть и куда более эффективные наработчики. Например, микроводоросли подо льдами высоких широт начинают нарабатывать больше кислорода, чем берут для дыхания в месяц равноденствия, при уровне освещения в десятки тысяч раз ниже типичного ясного дня. Их аналоги на других мирах вполне могут быть еще менее требовательными. Но даже если они имеют те же способности, эти микроводоросли будут нарабатывать кислород в условиях красных карликов как минимум не слабее, чем у себя подо льдами. Сами по себе уровни в 0,9 процента от земной фотосинтетически активной радиации не будут каким-то непреодолимым препятствием для успеха наработки кислорода в других мирах.

Напомним, что на Земле есть экосистемы, которые при нашем уровне освещенности нарабатывают кислорода не больше, чем потребляют — например, джунгли Амазонии. В то же время, микроводоросли Арктики синтезируют его больше, чем потребляют (за счет того, что после смерти опускаются на дно, а не гниют у поверхности, как земные деревья). Все это делает чисто количественные ограничения на насыщение кислородом планетной атмосферы весьма гипотетическими.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# внеземная жизнь
# красные карлики
# парадокс Ферми
# фотосинтез
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Янв
500
Столкновения в Солнечной системе
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Янв
1200
Медицинские итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Янв
900
Кризис классических царств майя и возвышение Чичен-Ицы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
1200
Астрофизические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Арктос: под созвездием большой медведицы
Московский зоопарк
Москва
Лекция
16 Янв
1200
Plant science 2025: год обмана, жары и ботанической инженерии
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
17 Янв
1400
Иммануил Кант и его категорический императив
Medio Modo
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Нейронауки
Музей криптографии
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
13 января, 17:06
Адель Романова

Жизнь в океане внутри спутника Юпитера Европы сочли почти невозможной

Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.

Астрономия
# внеземная жизнь
# космос
# подледный океан
# спутники Юпитера
12 января, 10:22
Игорь Байдов

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

Антропология
# Homo
# Homo erectus
# древние виды
# древние люди
# животные
# животные и люди
# приготовление пищи
# слоны
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
12 января, 10:22
Игорь Байдов

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

Антропология
# Homo
# Homo erectus
# древние виды
# древние люди
# животные
# животные и люди
# приготовление пищи
# слоны
13 января, 17:06
Адель Романова

Жизнь в океане внутри спутника Юпитера Европы сочли почти невозможной

Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.

Астрономия
# внеземная жизнь
# космос
# подледный океан
# спутники Юпитера
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Расчеты астрономов «удушили» жизнь вокруг самых массовых звезд Вселенной

    14 января, 12:29

  2. Ученые предложили превратить промышленные отходы в «вечный» барьер от лесных пожаров

    14 января, 09:17

  3. Гомосексуальное поведение приматов могло быть эволюционной стратегией

    14 января, 08:23

  4. Жизнь в океане внутри спутника Юпитера Европы сочли почти невозможной

    13 января, 17:06
Выбор редакции

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

5 января, 10:53

Последние комментарии

Minaches Terami
37 минут назад
The impact of artificial intelligence on the experience as a whole is substantial. https://baseball9.io

Жизнь в океане внутри спутника Юпитера Европы сочли почти невозможной

Николай Цыгикало
1 час назад
Вероятно, они будут нарабатывать технологии в таких проектах. А потом, имея технологии, проектировать уже другие системы под эти технологии.

Стремление к господству в воздухе: в Китае пообещали превратить фантастические самолеты в реальность

Иван Колупаев
1 час назад
Alexander, не всем нравится ждать курьера. Мне например тоже. Проще самому забрать с пвз когда мне удобно, благо их вокруг как грибов после дождя.

Онлайн-шопинг через смартфон повысил уровень стресса

Иван Колупаев
1 час назад
Сергей, из них 60 успешных пусков. Надежность до недавнего времени 95% хоть эта авария и подпортит статистику. Неудивляйтесь дальше.

Первый космический запуск года в Индии завершился крупной аварией

Александр Березин
2 часа назад
Сергей, да, интернет сделал видимым массу людей, берущихся поправлять физиков не освоив перед этим физику.

Загадочный объект в древней Вселенной назвали несовместимым с современной теорией темной материи

Дождиков Антон
2 часа назад
Всего лишь 50-60 таких турбин и можно не строить атомный реактор (хотя строить как раз надо - для резервирования мощности, сглаживания пиков и спадов)

В Китае установили первую в мире морскую ветряную турбину мощностью 20 мегаватт

Дождиков Антон
2 часа назад
Вызывают вопросы шумность, воздействие на птиц и устойчивость к порывам ветра (в т.ч. ураганам), обледенению, скорость привода в рабочее состояние

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

Сергей
3 часа назад
Даже не удивляюсь.Пластилиновая ракета.

Первый космический запуск года в Индии завершился крупной аварией

Сергей Часовников
3 часа назад
Загадка «темной материи» разгадана почти уже год назад! Она не нужна для объяснения наблюдаемых эффектов. И модификация закона тяготения Ньютона

Загадочный объект в древней Вселенной назвали несовместимым с современной теорией темной материи

Foxtrot Uniform
3 часа назад
Ой бля ну цирк, кетайся любят показуху, рисуют тут в ролике какие-то адские трансформеры (на 00.30, например), которыми можно пыль в глаза пустить

Стремление к господству в воздухе: в Китае пообещали превратить фантастические самолеты в реальность

Seva
3 часа назад
Samual, в отличии от тебя раба, у меня нет хозяев, так что давай усердней соси и не разговаривай а то накажут) хотя тебе в радость будет наказание

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Seva
3 часа назад
Samual, соси не отвлекайся, а то за газ и свет платить нечем будет ))

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Valerij Zviozdkin
4 часа назад
Важно что бы не притащили с Марса какой-нибудь суперковид,марсианскую плесень,или астероидных блох:(

Эксперты выступили против отмены программы NASA по доставке образцов с Марса

Сергей Механик
4 часа назад
Alexander, на самом деле всё просто. Мне удобнее забирать в пункте выдачи рядом с домом после работы. А домой непосредственно нет смысла, т. к. целый день

Онлайн-шопинг через смартфон повысил уровень стресса

MACHOCAPTCHA
4 часа назад
Игорь, куда они полетят? Уже летали, 7 человек с ракетой рухнули последний раз... Теперь ещё несколько смертников готовят. А то что у нас в России

Исторический старт: 6 февраля может начаться первая за полвека пилотируемая миссия к Луне

Сергей Запрягаев
4 часа назад
Anton, да потому что у его теории тёмной материи как скопления чёрных дыр свои проблемы - если эти чёрные дыры рассеяны, то должны давать больше

Загадочный объект в древней Вселенной назвали несовместимым с современной теорией темной материи

klim
4 часа назад
Violet, ну наши в этом всегда были впереди укроарийцев. "мапа"- это не их изобретение, а общий сленг русскоязычных "продвинутых" во всех странах. а

Карта: средняя годовая температура воздуха по странам

tt
5 часов назад
Пусть лучше будет вода из свинцовых труб, чем не будет никакой. На территории где в последствии образовалась рус, центральный водопровод появился

До римлян в Помпеях купались в воде с потом и мочой

Igor Semeniuk
5 часов назад
Игорь, всё это непонятные попытки потратить ресурсы там, где жить невозможно и нет определенной цели это делать. Просто спроси ИИ посчитать, когда

Исторический старт: 6 февраля может начаться первая за полвека пилотируемая миссия к Луне

Minaches Terami
6 часов назад
Я возлагал большие надежды на этот бой, но он не показался мне очень захватывающим. https://geometry-lite.com

Ученые сократили неопределенность в оценке нефтяных запасов на 46%

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно